Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ

Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ могут пойти в новое наступление весной

Tекст: Вера Басилая

Буданов, комментируя наступление российских войск, заявил, что операция российских сил идет с ноября прошлого года. Он считает, после этого «ход будет за ВСУ». «К сожалению, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки то, что произошло», – цитирует «Коммерсант» Буданова со ссылкой на «Украинскую правду».

Ранее стало известно, что Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ.

В среду стало известно, что США представят новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет, план предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины.

Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.