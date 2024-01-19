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Выманившего на себя дрон-комикадзе уральского бойца предложили представить к госнаграде
Мобилизованный из Челябинской области, который выманил на себя дрон-камикадзе и увернулся от него, спасая командира и товарищей, может быть представлен в госнаграде, следует из материалов, опубликованных пресс-службой правительства региона.
Ранее широкое распространение получило видео, на котором мобилизованный военнослужащий стреляет в дрон-камикадзе, летевший в сторону его сослуживцев, а затем уворачивается от него, передает ТАСС.
Как сказано в опубликованных материалах, мобилизованному из Челябинской области с позывным «Бабай» 46 лет. Командир предложил представить его к государственной награде.
Уточняется, что в этом бою Бабай также сбил из автомата два других украинских дрона.
Ранее дрон-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР.