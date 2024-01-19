Выманившего на себя дрон-комикадзе уральского бойца предложили представить к госнаграде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее широкое распространение получило видео, на котором мобилизованный военнослужащий стреляет в дрон-камикадзе, летевший в сторону его сослуживцев, а затем уворачивается от него, передает ТАСС.

Как сказано в опубликованных материалах, мобилизованному из Челябинской области с позывным «Бабай» 46 лет. Командир предложил представить его к государственной награде.

Уточняется, что в этом бою Бабай также сбил из автомата два других украинских дрона.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР.