Дрон-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР

В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Словакия осудила использование ракет Россией, но при этом не предоставил доказательств, передает Life.

Вице-спикер также привел в пример ситуацию с Ираком, когда США «лгали всему миру об оружии массового поражения там». Блаха заявил, что США нужно осознать, что Словакия перестала быть колонией США.

По его словам, в Вашингтоне должны осознать, что Словакия «не подпрыгнет, когда они свиснут». Эти времена давно прошли, подчеркнул вице-спикер.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты от КНДР для ударов по Украине.