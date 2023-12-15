Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
ВСУ обстреляли скорую в Херсонской области
ВСУ обстреляли машину с семьей и скорую помощь в Херсонской области
Украинские военные провели обстрел машины скорой помощи в Херсонской области, она ехала на помощь трем раненым, сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенков.
На трассе под городом Алешки украинский беспилотник атаковал гражданскую машину, получили тяжелые ранения отец, мать и сын-подросток, пояснил Алексеенков, передает ТАСС.
Для помощи пострадавшим на место через несколько минут приехала скорая помощь из Алекшкинской больницы. По ней был нанесен второй удар FPV-дроном, добавил он.
Медики, несмотря на обстрел, оказали экстренную помощь раненым. Они не пострадали, но автомобиль скорой помощи получил серьезные повреждения.