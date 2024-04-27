Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.2 комментария
Улицы Москвы подтопило из-за ливня
В столице в субботу несколько улиц подтопило из-за сильного ливня, сообщили источники в оперативных службах, очевидцы опубликовали несколько видео с затопленными проезжими частями.
Дождь, по прогнозам синоптиков, продолжится весь день, часть улиц в Москве подтоплена, в том числе проезжие части, сообщил источник ТАСС.
Между тем комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале сообщил, что свыше 70% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города.
Бригады «Мосводостока» открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды, при необходимости используют откачивающую технику.
На улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники.
Ведомство предупредило, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, жителям города следует быть осторожнее и внимательнее.
В 2021 году в столице из-за сильного ливня в Москве затопило станцию метро «Ясенево».