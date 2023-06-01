Банки США столкнулись с крупнейшим оттоком депозитов с 1984 года

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1 июня, четверг  |  Последнее обновление — 00:59  |  vz.ru
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Огромный спрос на санкционную нефть из России обнулил санкции

Российская нефть стала полностью независимой от европейцев и санкций Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Появляющиеся в открытом доступе засекреченные данные о нефтедобыче и экспорте выглядят довольно странно. С одной стороны, официально Москва говорит о добровольном сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. С другой – неофициальные данные говорят о росте ввода новых нефтяных скважин в России и о рекордном экспорте сырой нефти. Почему информация так разнится и кому верить? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат

Фотографии времен Великой Отечественной показывают парадную сторону снабжения солдат пищевым довольствием Владимир Гребнев/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 31 мая 1943-го, Сталин издал весьма суровый приказ. Он снял с должностей и отдал под трибунал генералов, отвечавших за снабжение войск продуктами. А все потому, что боевые дивизии – в том числе легендарные панфиловцы – фактически голодали. Как такое могло случиться во время Великой Отечественной? Подробности...
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БРИКС начал притягивать новые государства

Новым союзникам БРИКС, вроде Саудовской Аравии, предлагают для начала создать формат «БРИКС плюс» Валерий Шарифулин/ТАСС
Сблизиться с БРИКС почти одновременно решили сразу две страны, очень разные по своему экономическому весу. Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Банку БРИКС. А вот Венесуэла претендует на полноценное членство в клубе. После этого в российском Совете Федерации даже предостерегли БРИКС от «безудержного расширения», иначе в этом клубе будет сложнее искать согласие. Оправданы ли такие опасения? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Первый в мире президент-гей

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Банки США столкнулись с крупнейшим оттоком депозитов с 1984 года

    Федеральная корпорация по страхованию вкладов: Американские банки столкнулись с крупнейшим с 1984 года оттоком депозитов

    1 июня 2023, 00:45

    Текст: Антон Никитин

    Американские банки в первом квартале 2023 года столкнулись с крупнейшим с 1984 года оттоком депозитов в объеме 472 млрд долларов на фоне банкротств крупных финансовых учреждений Соединенных Штатов, говорится в отчете Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США.

    В отчете отмечается, что общий объем депозитов американских банков сократился на рекордные с 1984 года (когда власти начали собирать такие данные) 2,5%, а прибыль в целом по банковской сфере осталась на прежнем уровне. Регулятор отслеживает показатели 4672 коммерческих банков и сберегательных учреждений, передает ТАСС.

    Сокращение произошло в основном за счет незастрахованных вкладов (превышающие 250 тыс. долларов), поскольку застрахованные депозиты выросли на 255,1 млрд долларов, или на 2,5%, на фоне обанкротившихся Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. При этом Федеральная корпорация по страхованию вкладов США подчеркивает, что крупнейший отток денежных средств на счетах был, по сути, компенсирован увеличением оптового финансирования, которое в первом квартале выросло на 14,4%.

    По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов США, отток депозитов продолжается четвертый квартал подряд, а его объем растет.

    Напомним, в прошлый вторник российский бизнесмен Олег Дерипаска предсказал крах 250 американских банков из-за скрытых долгов. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен решила обсудить угрозу дефолта Соединенных Штатов с главами американских банков.

    Появились спутниковые фото штаба ГУР минобороны Украины после российского удара
    		   
    31 мая 2023, 14:50
    Фото: gur.gov.ua
    Текст: Алексей Дегтярев

    Опубликованы снимки из космоса штаб-квартиры Главного управления разведки украинского минобороны до и после удара ВС России, на снимках заметно множество ям.

    Спутниковые снимки сделали 25 и 30 мая соответственно, передает «Российская газета».

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки.

    Коментарии (62)
    Генерал ВСУ назвал главный просчет Зеленского
    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал просчетом Зеленского неспособность оценить противника
    		   
    31 мая 2023, 16:29
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава украинского государства Владимир Зеленский просчитался в оценке способностей ВС России, это привело к катастрофе для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Прошлые просчеты в силе Российской армии стали «великой бедой» для киевского режима, заявил он в интервью украинскому телевидению, передает РИА «Новости».

    Зеленский хвастался, что ВСУ «сломали хребет» российским военным, но это не отражает реальную ситуацию, указал Кривонос.

    По его словам, у России есть техническое и количественное преимущество, армия обучена.

    Ранее Кривонос заявлял, что из-за Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском.

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    Прорвавшуюся из Польши россиянку с детьми передали российским дипломатам в Бресте
    Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка с тремя детьми переданы сотрудникам генконсульства России

    31 мая 2023, 11:32

    Прорвавшаяся через польско-белорусскую границу россиянка с тремя детьми, двое из которых имеют шведское гражданство, переданы представителям генконсульства России в Бресте, сообщил Государственный погранкомитет Белоруссии.

    В интервью белорусской государственной телерадиокомпании «Брест» женщина рассказала, что ее зовут Зулейхан и в 2014 году она из Чечни вместе со старшими детьми переехала к мужу, который работал в Швеции.

    По словам женщины, сначала жизнь складывалась хорошо, но однажды супруги были задержаны «по роковой ошибке», а их детей передали опекуну. Вернуть их удалось только после длительных судебных разбирательств. После этого семья переехала в Польшу и пыталась вернуться в Россию, но польские власти не выпускали родителей с детьми, передает ТАСС.

    Во вторник семья в очередной раз попыталась выехать из Польши. Однако родители поняли, что пограничники на пункте пропуска «Тересполь» не намерены выпускать двоих детей, имеющих гражданство Швеции. Тогда родители предприняли попытку прорваться из Польши в Белоруссию.

    Автомобиль с пассажирами сбил шлагбаум на польской стороне, преодолел польские заграждения и, проколов шины, остановился перед затором у моста через Западный Буг. После этого женщина с тремя детьми побежала на белорусскую сторону, а отец семейства развернул автомобиль поперек дороги и попытался помешать польским пограничникам. Мужчина был задержан на территории Польши.

    Коментарии (30)
    Снайпер группировки «Юг» рассказал о странном поведении украинских военных
    Снайпер группировки «Юг» рассказал об отчаянном поведении украинских военных

    31 мая 2023, 08:19

    Текст: Алина Власенко

    Снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что у украинских военных порой отсутствует инстинкт самосохранения.

    Так, снайпер вспомнил случаи, когда украинские военные выходили без оружия, без брони и экипировки. По его словам, это выглядело очень отчаянно. «Либо они принимают что-то определенное», – добавил боец, передает РИА «Новости».

    Ранее пленный украинский солдат Петр Панайотов рассказал, что командиры за бутылку дорогого виски закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в украинских войсках, наркотическая зависимость не является отводом для призыва в ВСУ.

    Коментарии (10)
    Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место
    		   
    31 мая 2023, 14:12
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский посол в Южно-Африканской Республике Рубен Бригетти, заявлявший о якобы ведущихся поставках оружия из этой страны в Россию, должен знать свое место, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В случае если американскому или любому другому «заокеанскому, заморскому» послу что-то показалось, то «надо знать свое место и не лезть в чужие дела», заявил Лавров, передает ТАСС.

    Россия никогда не нарушает международные нормы, но их регулярно нарушает Запад, декларирующий свой нейтралитет в отношении украинского конфликта. Он накачивает киевский режим огромным количеством современных дальнобойных систем и небезопасных вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, заключил министр.

    Бригетти заявлял, что ЮАР якобы поставляет вооружение Российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Кроме того, в конце апреля ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США.

    После его заявлений президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в конце 2022 года в один из портов страны.

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    ВКС России уничтожили в порту Одессы последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»
    		   
    31 мая 2023, 12:43
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко», подтвердило Министерство обороны России.

    Удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщал, что в ходе ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» украинских ВМС.

    Коментарии (30)
    Си Цзиньпин призвал китайских силовиков подготовиться к «наихудшему сценарию»
    		   
    31 мая 2023, 21:04
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Высокопоставленным чиновникам, отвечающим за национальную безопасность Китая, необходимо подготовиться к «наихудшему сценарию» и быть готовым к наращиванию усилий по противодействию как внутренним, так и внешним угрозам, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

    CNN пишет, что, по словам главы КНР, в настоящее время существенно осложнилось положение в сфере национальной безопасности. Си Цзиньпин уточнил, что руководителям необходимо подготовиться к тому, что события будут развиваться по наихудшему сценарию, и, соответственно, им нужно быть готовыми к серьезным испытаниям, передает «Российская газета».

    В рамках подготовки, отметил он, необходимо увеличить темпы модернизации системы нацбезопасности, добиться повышения эффективности сил и средств, повысить уровень образования в этой сфере.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой.

    6 мая источники сообщили, что США собираются использовать применяемую для военной помощи Украине ускоренную процедуру, чтобы передать Тайваню «вооружения или вспомогательное оборудование» на 500 млн долларов.

    Коментарии (5)
    Глава Еврокомиссии возмутила грузин своими словами про Украину
    Генсек «Грузинской мечты» Каладзе назвал возмутительными слова главы ЕК фон дер Ляйен про Украину
    		   
    31 мая 2023, 16:45
    Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    «Возмутительным» назвал мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в среду на международном форуме в Братиславе сказала, что Украина стала первой страной, которая подверглась нападению из-за желания быть членом европейской семьи, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Самое возмутительное и плохое в заявлении Урсулы фон дер Ляйен то, что это против Украины впервые в истории Россия начала военные действия из-за желания той вступить в Евросоюз. Получается, что война–2008 – это как бы ничего», – сказал он.

    По его словам, «получается, что наши герои напрасно погибли, напрасно сражались?!» Каха Каладзе назвал такую трактовку вопроса «абсолютно неприемлемой».

    «Мы должны ценить собственную страну. Наш путь – это европейское будущее. Но такие заявления вызывают большое негодование лично во мне, человеке, родившемся в Грузии и гордящемся тем, что является грузином», – заявил он.

    Лидеры Грузии в последнее время регулярно критикуют западных политиков за то, что те «забывают» о войне–2008, а также требуют от Грузии, участвующей в международных рестрикциях против России, вводить двусторонние санкции против Москвы.

    Коментарии (23)
    Politico: В Польше может начаться гражданская война из-за закона о «влиянии России»
    		   
    31 мая 2023, 09:23
    Фото: Jakub Wlodek/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    В Польше может начаться гражданская война из-за создания комиссии по изучению «влияния России», заявил обозреватель Politico Войцех Кось.

    По мнению обозревателя, президент Польши Анджей Дуда может воспользоваться комиссией для преследования собственных политических противников, к примеру, экс-премьера страны Дональда Туска, передает RT со ссылкой на Politico.

    В этой связи издание отмечает, что такие действия польского правительства могут привести к гражданской войне в Польше.

    Как заявил глава партии «Польша 2050» Шимон Головня, Дуда в данный момент серьезно ослабил страну изнутри и за ее пределами.

    «Он решил развязать гражданскую войну в Польше», – подчеркнул он.

    Ранее Дуда заявил, что республика должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России.

    Коментарии (15)
    Гагин: Украина начала «ползучее контрнаступление»
    		   
    31 мая 2023, 13:48
    Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
    Текст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали «ползучее контрнаступление», предположил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, на данный момент нет информации о том, когда реальное контрнаступление может произойти, но существует предположение, что Украина уже начала предпринимать некое «ползучее контрнаступление», передает ТАСС.

    Гагин добавил, что оживление фронта со стороны противника, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, а также усиление работы артиллерии «с той стороны» – это и есть предпосылки к этому наступлению.

    Напомним, в понедельник командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о скором контрнаступлении украинских войск.

    Коментарии (14)
    Токаев призвал изучать «мрачные страницы» истории Казахстана
    Президент Казахстана Токаев призвал жителей республики изучать «мрачные страницы» истории
    		   
    31 мая 2023, 06:59
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики продолжать изучать «мрачные страницы» истории, преступления тоталитаризма и восстанавливать справедливость в отношении всех невинно пострадавших.

    Токаев заявил, 31 мая в Казахстане отдают дань памяти жертвам политических репрессий и голода. По его словам, преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании народа республики. Он призвал продолжить изучение этих «мрачных страниц» истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших, передает ТАСС.

    Как считает Токаев, каждый житель Казахстана должен усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем.

    Напомним, в понедельник Токаев заявил об отсутствии у Казахстана необходимости вступать в Союзное государство.

    Коментарии (68)
    В Германии решили отозвать разрешение на работу четырех из пяти генконсульств России
    		   
    31 мая 2023, 14:39
    Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    В Берлине приняли решение отозвать разрешение на работу четырех из пяти генконсульств России, сообщает МИД Германии.

    Так, власти Германии закроют до ноября генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений Германии в России, передает ТАСС.

    Как отметил спикер МИД Германии Кристофер Бургер, в Берлине хотят структурных изменений.

    «Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске», – сказал он, добавив, что их работа уже значительно ограничена.

    Также Бургер назвал «шагом к эскалации» решение России о сокращении персонала германских учреждений.

    Глава МИД Германии отметил, что касательно отзыва согласия на деятельность четырех из пяти российских генконсульств проинформирован МИД России, от них потребовали незамедлительно инициировать процесс закрытия четырех генконсульств в ФРГ и завершить его самое позднее до 31 декабря 2023 года.

    В начале мая часть работников дипмиссии Германии уехали из России. Так Москва ответила на массовую высылку дипломатов из Берлина. Издание Bild сообщало, что речь идет о высылке 34 немецких дипломатов.

    Ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Россия сократила допустимое количество сотрудников германских учреждений в России до 350, и сотням немцев предстоит до начала лета уехать из страны.

    Коментарии (32)
    Военный эксперт: Россия поставила крест на мечте Зеленского о десанте морских бригад
    Военный эксперт Дандыкин: Уничтожение «Юрия Олефиренко» стало возмездием за нападение на «Ивана Хурса»
    		   
    31 мая 2023, 14:55
    Фото: Константин Сазончик/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Россия нанесла противнику в первую очередь серьезный моральный удар. Кроме того, уничтожение «Юрия Олефиренко» ставит крест на мечте Зеленского о воссоздании на Украине морской пехоты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко».

    «Корабль «Юрий Олефиренко» – это среднее десантное судно, задача которого – доставить и высадить военный контингент в определенную точку. Но в нынешних условиях Украина в принципе не могла осуществить такую операцию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Более того, существовало немало вопросов относительно боеготовности корабля. Были сообщения о том, что судно находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, поскольку работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились довольно давно. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что в последнее время ВСУ стали организовывать все больше провокаций в отношении России», – отметил собеседник.

    «Не исключаю, что последней каплей в чаше российского терпения стала украинская атака на «Ивана Хурса». Полагаю, что решение об уничтожении «Юрия Олефиренко» имеет не только практическое, но и идеологическое значение. Мы нанесли серьезный моральный удар противнику, практически полностью уничтожив его флот», – подчеркивает собеседник.

    «Сейчас у ВСУ остался лишь корвет «Гетьман Мазепа», который строится в Стамбуле. Перебросить его к берегам Украины не получится – в акватории Черного моря он тут же будет устранен. Это правда, которую Зеленскому придется принять как данность. Его мечты о создании корпуса морпехов по американскому образцу и о десантах канули в лету», – резюмирует Дандыкин.

    Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко». Об этом сообщило Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Отмечается, что удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.

    В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.

    Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.

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    Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны
    Президент Польши Дуда предостерег от заявлений о «поражении» России в конфликте на Украине
    		   
    31 мая 2023, 19:57
    Фото: PAP/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью гендиректору Dow Jones и издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру.

    Интервью опубликовано на сайте польского президента. Как указал Дуда, сегодня говорят, что Путин проиграл войну, и его поражение состоит в том, что Финляндия вступила в НАТО, но финский народ уже много лет колебался, стоит ли ему отказываться от своего нейтралитета. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», – подчеркнул он, передает РБК.

    По его словам, Россия является ядерной державой и у нее есть «гигантские» склады оружия. Дуда также добавил, что над танками 1960-х, которые выкатывает Россия, смеяться не стоит, поскольку каждый танк весит 50–60 тонн, и если он едет, то давит независимо от того, современный он или нет.

    Он также упомянул в разговоре соседнюю Германию и напомнил ее руководству, что русские были в Берлине, а «коллегам из Франции» сказал, что русские были в Париже в наполеоновскую эпоху.

    Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации.

    4 апреля Финляндия была официально включена в состав Североатлантического альянса.

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    Российская авиация нанесла удары по 1-й бригаде спецназа Украины
    Минобороны: Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины

    31 мая 2023, 05:59

    Текст: Антон Никитин

    Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

    Как рассказал офицер Минобороны РФ, авиацией группировки войск «Запад» нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения ВСУ и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВС Украины и подразделениям территориальной обороны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, как сообщил Зыбинский, на купянском направлении, в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, артиллерией уничтожены два минометных расчета противника, поражены гаубицы ВСУ в районе населенных пунктов Лозавая и Западная.

    В Минобороны также сообщили, что ВС России сорвали пять попыток ротации подразделений противника на передовых позициях ВСУ в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.

    Накануне Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ.

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