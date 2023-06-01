Банки США столкнулись с крупнейшим оттоком депозитов с 1984 года

Федеральная корпорация по страхованию вкладов: Американские банки столкнулись с крупнейшим с 1984 года оттоком депозитов

Американские банки в первом квартале 2023 года столкнулись с крупнейшим с 1984 года оттоком депозитов в объеме 472 млрд долларов на фоне банкротств крупных финансовых учреждений Соединенных Штатов, говорится в отчете Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США.

В отчете отмечается, что общий объем депозитов американских банков сократился на рекордные с 1984 года (когда власти начали собирать такие данные) 2,5%, а прибыль в целом по банковской сфере осталась на прежнем уровне. Регулятор отслеживает показатели 4672 коммерческих банков и сберегательных учреждений, передает ТАСС.

Сокращение произошло в основном за счет незастрахованных вкладов (превышающие 250 тыс. долларов), поскольку застрахованные депозиты выросли на 255,1 млрд долларов, или на 2,5%, на фоне обанкротившихся Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. При этом Федеральная корпорация по страхованию вкладов США подчеркивает, что крупнейший отток денежных средств на счетах был, по сути, компенсирован увеличением оптового финансирования, которое в первом квартале выросло на 14,4%.

По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов США, отток депозитов продолжается четвертый квартал подряд, а его объем растет.

Напомним, в прошлый вторник российский бизнесмен Олег Дерипаска предсказал крах 250 американских банков из-за скрытых долгов. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен решила обсудить угрозу дефолта Соединенных Штатов с главами американских банков.