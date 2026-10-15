Бывший оперный певец начал давать концерты для штурмовиков в зоне СВО

Бывший оперный певец Музыкант начал давать концерты бойцам на СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий с позывным Музыкант подписал контракт добровольно и планировал служить стрелком-штурмовиком, однако командование решило использовать его творческие навыки для поддержания боевого духа личного состава, передает РИА «Новости».

«Вот теперь я здесь поднимаю морально-боевой дух бойцов… В прошлом я – оперный певец, работал в трех оперных театрах, пел в ансамбле имени Александрова. Опыт у меня большой и концертный, и именно сценический. Поэтому я знаю, что можно тут развернуться, пока мне дают полную свободу в репертуаре, в том, что я делаю, в музыке», – рассказал собеседник агентства.

Боец планирует выезжать с короткими выступлениями непосредственно на позиции. Его репертуар включает песни Виктора Цоя, эстрадные шлягеры, композиции о любви и классические произведения на итальянском и немецком языках.

По словам певца, военнослужащие сперва закрыты эмоционально, но затем начинают подпевать или скрывать слезы. Помимо музыкальных выступлений, военно-политическое управление организует для штурмовиков показы фильмов и молебны в полевых храмах, что помогает укреплять их морально-волевые качества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший генеральный прокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне спецоперации. До этого студент столичного вуза отправился на фронт вслед за отцом. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону боевых действий.