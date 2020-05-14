Трамп допустил разрыв отношений США с Китаем

Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом, заявил президент страны Дональд Трамп на телеканале Fox News.

«Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», – цитирует РИА «Новости» американского лидера.

Также он отметил, что случае страна «сэкономила бы 500 млрд долларов, если бы полностью разорвали отношения».

Таким образом Трамп прокомментировал возможные действия США в ответ на якобы неправильные, по мнению Вашингтона, действия Китая по ситуации с коронавирусом. Например, ведущая спрашивала мнение президента о том, чтобы прекратить выдачу виз китайским студентам.

Он также добавил, что у него хорошие отношения с лидером Китая Си Цзиньпином, но сейчас он «не хочет ему звонить».

Ранее Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, и напомнил, что тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в январе не обсуждалась.

В мае американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Позже Китай отреагировал на это заявление сообщением о том, что планирует ответные санкции против американских чиновников.

Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.