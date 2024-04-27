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Грузия предложила Америке переговоры за закрытыми дверями для снятия недопониманий
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили предложил Америке переговоры за закрытыми дверями, чтобы снять недопонимания по поводу якобы внешнеполитического разворота Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы ценим отношения с нашим главным стратегическим партнером – США, и я откровенно хочу, если есть недопонимания, рассмотреть их за закрытыми дверями», – заявил он в субботу журналистам.
Комментируя грозное письмо 14 сенаторов США властям Грузии о недопустимости принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» и возможных последующих санкциях, глава правящей партии сказал, что оно «вызвало сожаление».
«Содержание этого письма и его пафос обусловлены неверными восприятиями, поэтому и нужно продолжать диалог с нашими друзьями и партнерами в Америке и Европе о том, что мы не делаем ничего необычного», – сказал Ираклий Гарибашвили.
«Нет никаких оснований говорить о возможной смене внешнеполитического курса Грузии, который нашей партией закреплен в конституции страны (вступление в НАТО и Евросоюз)», – заявил он.
По его словам, «смена внешнеполитического вектора Грузии исключена».