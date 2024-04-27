Грузия предложила Америке переговоры за закрытыми дверями для снятия недопониманий

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы ценим отношения с нашим главным стратегическим партнером – США, и я откровенно хочу, если есть недопонимания, рассмотреть их за закрытыми дверями», – заявил он в субботу журналистам.

Комментируя грозное письмо 14 сенаторов США властям Грузии о недопустимости принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» и возможных последующих санкциях, глава правящей партии сказал, что оно «вызвало сожаление».

«Содержание этого письма и его пафос обусловлены неверными восприятиями, поэтому и нужно продолжать диалог с нашими друзьями и партнерами в Америке и Европе о том, что мы не делаем ничего необычного», – сказал Ираклий Гарибашвили.

«Нет никаких оснований говорить о возможной смене внешнеполитического курса Грузии, который нашей партией закреплен в конституции страны (вступление в НАТО и Евросоюз)», – заявил он.

По его словам, «смена внешнеполитического вектора Грузии исключена».