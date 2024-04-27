Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.2 комментария
Пассажиры такси в Волгограде до смерти избили таксиста из-за спора об оплате
В Волгограде двое пассажиров такси отказались платить за поездку водителю и избили его, таксист умер, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Инцидент произошел в ночь на 27 апреля, 18-летний молодой человек подрабатывал водителем такси, двое подозреваемых вступили в конфликт с ним, отказываясь платить за проезд, указало ведомство на своем сайте.
Они избили водителя руками и ногами, от полученных травм водитель скончался. Подозреваемые скрылись с места. Позже их задержали. Назначены судебные экспертизы, изъяты записи с камер видеонаблюдения.
СК планирует ходатайствовать об аресте подозреваемых.
Дело открыто по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
В 2021 году в Петербурге таксист-иностранец в ходе дорожного конфликта напал с ножом на россиянина, который был за рулем другого автомобиля, пострадавший скончался.