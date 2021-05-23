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Задержан подозреваемый в убийстве водителя в Петербурге таксист-иностранец
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В Петербурге таксист-иностранец в ходе дорожного конфликта напал с ножом на россиянина, который был за рулем другого автомобиля, пострадавший скончался, сообщили в ГУ МВД по городу и области.
«Произошел конфликт между водителями, не поделившими проезжую часть. В ходе него 24-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, управлявший такси Volkswagen Polo, нанес удар ножом в область груди 26-летнему водителю Kia Ceed. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако позднее скончался», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Иностранца доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Источник 78.ru в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый является гражданином Таджикистана. Позже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Очевидец сообщил изданию, что конфликт начался из-за неработающего светофора. «Не работал светофор на перекрестке – был мигающий желтый в обе стороны, а перекресток этот достаточно напряженный. На почве того, что они не разъехались, зацепились, произошел конфликт. Ребята дрались. Ножи и ничего такого не заметил, но видел, как выскочила женщина из трамвая – кондуктор или водитель, мужики сбежались из соседних машин», – рассказал он.
Собеседник добавил, что, когда возвращался той же дорогой через час, увидел лужу крови и полицию на месте.
В конце марта таксисты устроили стрельбу и поножовщину в поселке Мосрентген в Новой Москве, в результате инцидента один из мужчин погиб.
Летчики катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ в Крыму
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Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму, оба члена экипажа живы, пострадал техник самолета.
«В пятницу в 18.50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Позднее пресс-служба Южного военного округа подтвердила, что специальная комиссия работает на аэродроме для проведения технического обследования самолета и установления причин произошедшего, передает РИА «Новости».
Су-30 – российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ – его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и ряда зарубежных стран.
С 2012 года по май 2018 год в Воздушно-космические силы РФ было передано 84 экземпляра Су-30СМ, морской авиации ВМФ России – 20 экземпляров. Су-30СМ был принят на вооружение ВС России распоряжением президента от 12 января 2018 года.
Ранее трое военнослужащих погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме Шайковка под Калугой. На данном аэродроме базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, который буквально на днях провел летно-тактические учения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии.
«Алмаз-Антей» разъяснил угрозу от космических аппаратов США X-37
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Американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, к 2025 году США развернут восемь таких платформ, сообщил гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, отметив, что это является серьезным вызовом.
«Сейчас один находится год на орбите, два – четвертый и пятый – по два года отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой – до шести», – сказал Новиков на марафоне «Новое знание», сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что США планируют к 2025 году вывести на орбиту еще два таких аппарата, увеличив их общее число до восьми. «Это, безусловно, серьезный вызов», – сказал специалист.
При этом гендиректор концерна подчеркнул, что Россия может противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения, передает ТАСС.
Как отметил Новиков, российская радиолокационная станция (РЛС) «Небо-М» способна обнаруживать новейшие малозаметные боевые самолеты, в том числе американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II. «Вот радар «Небо-М!» – это стелс-технологии. Отлично видит F-22, F-35 и так далее», – проинформировал специалист.
По его словам, «Алмаз-Антей» уделяет значительное внимание выпуску РЛС. «Концерн производит более 30 видов многофункциональных радиолокационных комплексов мобильного плана», – добавил Новиков.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» является крупнейшим российским производителем средств ПВО.
Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым
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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».
«Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», – передает РИА «Новости» слова Николенко со ссылкой на «Укринформ».
По его мнению, «всю воду в Крыму потратили российские военные». При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала. Он отметил, что «в соответствии с нормами международного права» теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
Американский сенатор испугался ролика в TikTok о российской армии
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Сенатор штата Техас Тед Круз обеспокоился за США из-за ролика про российскую армию, отметив, что американская – слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с Вооруженными силами России.
На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой – в американские вооруженные силы. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, в котором главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, воспитанная лесбийской парой, сообщает «ИноСМИ».
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«Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия – не самая лучшая идея» – прокомментировал видео Круз.
Как сообщает Insider, сам сенатор не служил, однако он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии – «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность».
Ранее читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. Они стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.
Захарова ответила на обвинение Австрии в отсутствии интереса России к диалогу
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Совместные проекты России и Евросоюза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя утверждение главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Москва якобы не проявляет интереса к диалогу с ЕС.
«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», – написала она на своей странице в Facebook.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока в этом не заинтересована. «Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет», – сказал министр в эфире радиостанции «О-1», передает ТАСС.
По утверждению министра, в настоящее время Россия не заинтересована в этом. «Сейчас нет [заинтересованности России]. Есть [соответствующие] сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы», – добавил министр.
Шалленберг подчеркнул, что в Европейском союзе «Австрия всегда предпринимает усилия для прочного и стабильного канала диалога с Москвой». «Есть много тем, по которым мы [ЕС и Россия] хотим работать вместе и должны это делать. Ключевые слова: климат, энергетика. Здесь мы должны сотрудничать. Но мы [ЕС], разумеется, не можем подвести наши ценности», – сказал он.
«Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится, чтобы мы смогли когда-либо найти способ сосуществования. То, что сейчас это сложно, в этом нет сомнений», – добавил Шалленберг.
Ранее Захарова заявила, что Запад не может принять новые реалии и признать право России на самостоятельное определение путей развития, а западные санкции в настоящий момент все больше напоминают жест отчаяния.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».
Украинский генерал предрек Киеву потерю выхода к Черному морю
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Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России, считает бывший начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.
«Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю – и к Черному, и к Азовскому», – сказал Муженко в интервью каналу «Апостроф», передает РИА «Новости».
По его словам, такого же мнения придерживаются его американские коллеги – генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.
Как отметил экс-генерал ВСУ, в таком случае Азовское и Черное моря фактически полностью перейдут под контроль России.
Ранее главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако ВС Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».
Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе.
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В США заявили о «монструозных» возможностях России в арктическом регионе
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Унаследованное со времен Советского Союза вооружение сделало Россию хорошо подготовленной к борьбе за Арктику, пишет американский журнал The National Interest.
Автор статьи Роберт Фарли отмечает, что Москва еще во времена холодной войны готовилась противостоять Западу в Арктическом регионе. Накопленный опыт и множество видов оружия позволили ей обрести «смертоносный набор возможностей» на случай, если в Северном Ледовитом океане произойдет «что-то немыслимое», передает РИА «Новости».
Журналист также упомянул российский ледокольный флот – самый большой в мире, – указав, что такие корабли становятся все более востребованными из-за роста коммерческого интереса к освоению региона, это делает Россию «гарантом глобального доступа к Арктике».
Благодаря этому Москва может свободно планировать военную кампанию, а также стратегию доступа к ресурсам в регионе, подчеркнул автор.
Одним из наиболее смертоносных российских орудий в Арктике эксперт посчитал подлодки проекта «Акула», охарактеризовав их как «монструозные». Размеры и огромный арсенал оружия субмарины вполне компенсируют ее недостаточную скрытность, указал Фарли
Кроме этого, Россия активно применяет в небе над Арктикой самолеты: например, созданные для «охоты» на американские бомбардировщики истребители МиГ-31, обладающие мощными радарами и превосходной маневренностью.
Он также упомянул бомбардировщики Ту-95 и противолодочные самолеты Ту-142. Первые, по словам автора, считаются одними из старейших самолетов, они по-прежнему «отлично себя чувствуют в холодном небе Арктики».
Фарли отметил и тренировки российского спецназа: они обучены захватывать и удерживать труднодоступные районы, вести разведку, а также помогать в операциях по поиску и спасению гражданских служащих.
Ранее Россия призвала возобновить диалог стран Арктического совета по военной линии. До этого госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров обсудили председательство России в Арктическом совете и важность сотрудничества в этом регионе.
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«Нафтогаз» поблагодарил США за новые санкции против «Северного потока – 2»
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«Нафтогаз Украины» благодарит и приветствует решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2», сообщил директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз» Максим Билявский.
«НАК выражает благодарность и всячески приветствует решение министерства финансов США, в части введения санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream 2. В то же время, мы ожидаем, что оператор NS2 также будет оставаться под санкциями. В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины», – приводит РИА «Новости» слова Билявского.
Ранее Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США. В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».
Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варни.
Определился победитель «Евровидения-2021»
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Победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представляющая Россию Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла девятое место, свидетельствует сумма баллов жюри и зрительского голосования.
«Победитель сегодня – Италия», – приводит ТАСС слова ведущих финала конкурса.
Победу итальянской группе Maneskin обеспечили 524 балла.
Представляющая Россию Манижа с песней Russian Woman получила 204 балла.
Российское жюри в финале международного песенного конкурса «Евровидение» присудило максимальные 12 баллов представляющей Молдавию Наталье Гордиенко, десять баллов присудили Италии, восемь баллов – Азербайджану.
Группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского «лунный свет» в знак уважения к родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки.
Напомним, во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
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Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
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Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.
По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».
Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.
Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.
В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».
«Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
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Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине в Москве
В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине из пистолета с сигнальными патронами, после чего пришел в полицию с повинной.
Пострадавшая вместе со знакомой пришла к нему с целью договориться о занятиях. Мужчина встретил их с оружием в руках в подъезде, и выстрелил одной из них в голову. В настоящее время пострадавшая госпитализирована. По имеющейся информации, она также работала тренером по фигурному катанию, передает РЕН ТВ.
Сам же подозреваемый пришел в полуцию с повинной, стрелявшим оказался 41-летний Денис Егоров. В настоящий момент обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее в Москве водитель такси в ходе конфликта с пассажирами, которые отказались оплачивать поездку, прострелил голову клиенту.
В Киеве стартовал марш трансгендеров
Марш трансгендеров и «дружественных к ним людей» проходит в центре Киева. Колонна в сопровождении большого количества правоохранителей движется по улицам украинской столицы.
Участники марша трансгендеров в количестве примерно 40-50 человек появились на площади около 13.00 и включили танцевальную музыку. В руках они держат флаги Украины и флаги ЛГБТ-сообщества, передает «Страна.ua».
Организаторы рекомендовали участникам не доставать плакаты и символику перед маршем, а также спрятать ее или выбросить сразу после марша, сообщает РИА «Новости».
Перед стартом марша противники ЛГБТ-сообщества организовали «молитву за освобождение ЛГБТ-людей от греховной зависимости».
Страны-члены НАТО показали «наступление» на Россию
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Появились «впечатляющие фотографии», на которых запечатлены недавние совместные учения в Северной Атлантике с участием Ragnar Viking ВМФ Великобритании, Военно-морских сил США, а также ВМС Франции и Королевских ВМС Норвегии, пишет американское издание The Drive.
Как сообщает The Drive, согласно заявлению ВМС США, Ragnar Viking должен был продемонстрировать «высочайшую сплоченность, солидарность и авторитет НАТО в Норвежском, Северном и Балтийском морях». Издание пишет, что «конкретные элементы учений включали в себя демонстрацию возможностей нанесения дальнего удара из Северной Атлантики по Балтийскому региону, высадку морского десанта в Норвегии, а также противолодочную войну и групповые операции надводных действий в Северной Атлантике».
«Все эти сценарии, по-видимому, четко основаны на потенциальной российской военной активности в более широком регионе, причем страны Балтии (включая Литву) и Норвегия, которые имеют протяженную границу с Россией, определены в качестве критических горячих точек любой будущей возможной конфронтации между Москвой и НАТО», – пишет The Drive.
В частности, по данным издания, со стороны Британии в Ragnar Viking были задействованы авианосец Queen Elizabeth, эскадренные миноносцы Diamond и Defender типа 45, фрегаты Kent и Richmond типа 23, вспомогательное судно типа Fort Victoria, танкер Tidespring типа Tide и атомная субмарина типа Astute. От США – десантный корабль Iwo Jima типа Wasp, десантный корабль-док Carter Hall типа Harpers Ferry, десантный транспорт-док типа San Antonio, атомная подлодка New Mexico типа Virginia и пара эскадренных миноносцев типа Arleigh Burke.
«С участием военных кораблей четырех стран-членов НАТО наши учения в Северной Атлантике демонстрируют коллективную силу альянса», – сказал капитан британского флота Ангус Эссенхай.
В небе Эстонии, где проходят учения НАТО «Весенний шторм – 2021», замечены истребители Су-22М4 с опознавательными знаками ВВС Польши. Это довольно старые самолеты, которые стоят на вооружении Wojska Lotnicze с начала 1980-х годов, когда страна входила в Варшавский договор и получала большую часть вооружений от Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем это связано и какую угрозу это несет в том числе российским Вооруженным силам.
В Крыму отреагировали на выдвинутое Киевом условие по поставкам воды
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Условия, выдвинутые Украиной по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил Молохов, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики. «Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае – дырку от бублика», – заключил он.
Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».
Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
В ЕК призвали страны ЕС жестко отреагировать на инцидент во Врбетице
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Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что надеется на более жесткое отношение к России на предстоящем 24–25 мая саммите ЕС в связи с инцидентом в деревне Врбетице.
«Я этого ожидаю (жесткого отношения к России). Я уже несколько раз заявляла, что разочарована существующим подходом стран Евросоюза. Нужно, чтобы они жестче отреагировали [не только] на инцидент во Врбетице, но и на все российские действия на европейской территории, которые требуют реакции [со стороны ЕС]», – приводит ТАСС слова Юровой, представляющей Чехию в руководящих органах ЕС, в интервью Чешскому радио.
Более жесткого отношения ЕС к России, чем было до сих пор, по словам Юровой, будут требовать, кроме Чехии, Латвия и Польша. Значительную солидарность с Прагой по этому вопросу, как подчеркнула замглавы ЕС, проявляют Афины, Братислава, Бухарест и София.
«Это будет интересная дискуссия [по вопросу отношений с Россией на саммите], которая, возможно, опять подтвердит, что восприятие рисков, исходящих [для стран ЕС] с российской стороны, пока еще [среди государств – членов сообщества] разнится», – заявила Юрова.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Президент Чехии Милош Земан предположил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся на складе боеприпасов. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего. Однако министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергла наличие нескольких версий произошедшего во Врбетице. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция расследует только одну версию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских».
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