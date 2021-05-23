Задержан подозреваемый в убийстве водителя в Петербурге таксист-иностранец

В Петербурге таксист-иностранец в ходе дорожного конфликта напал с ножом на россиянина, который был за рулем другого автомобиля, пострадавший скончался, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

«Произошел конфликт между водителями, не поделившими проезжую часть. В ходе него 24-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, управлявший такси Volkswagen Polo, нанес удар ножом в область груди 26-летнему водителю Kia Ceed. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако позднее скончался», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Иностранца доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник 78.ru в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый является гражданином Таджикистана. Позже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Очевидец сообщил изданию, что конфликт начался из-за неработающего светофора. «Не работал светофор на перекрестке – был мигающий желтый в обе стороны, а перекресток этот достаточно напряженный. На почве того, что они не разъехались, зацепились, произошел конфликт. Ребята дрались. Ножи и ничего такого не заметил, но видел, как выскочила женщина из трамвая – кондуктор или водитель, мужики сбежались из соседних машин», – рассказал он.

Собеседник добавил, что, когда возвращался той же дорогой через час, увидел лужу крови и полицию на месте.

В конце марта таксисты устроили стрельбу и поножовщину в поселке Мосрентген в Новой Москве, в результате инцидента один из мужчин погиб.