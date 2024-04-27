Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.3 комментария
Bloomberg: Россия ударами по тылу Украины мешает поставкам оружия из США
Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам, пишет Bloomberg.
По данным издания, Российская армия одерживает верх на некоторых участках фронта и значительно усилила продвижение, в то время как истощенные затяжной войной украинские силы ждут поставок американской техники, передает РИА «Новости».
Как подтвердили американские чиновники, удары России по тыловым объектам на Украине создают трудности для поставок оружия.
При этом представитель администрации США отметил Bloomberg, что Штаты и их союзники полны решимости продолжать поддерживать Украину.
Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику с тыла.