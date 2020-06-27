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27 июня, суббота  |  Последнее обновление — 10:07  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

Китай больше не рассчитывает на доллар - только на собственную валютуФото: Reuters
США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В Конституцию заложили страховку для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Хочется надеяться, что геополитическая буря за ближайшие четыре года если не закончится, то хотя бы пойдет на спад. Тогда Россия получит возможность вернуться к намеченному плану собственного спокойного поступательного развития, а «обнуление» так и останется просто страховкой. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...
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Тайная память и тайная скорбь

Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
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    В чем суть основных поправок в Конституцию

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    Отправить Ленина на экспорт

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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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              Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

              Китай больше не рассчитывает на доллар - только на собственную валюту   27 июня 2020, 09:10
              Фото: Reuters
              Текст: Михаил Кувырко

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              США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия.

              Превращение юаня в глобальный финансовый инструмент уже достигло больших успехов, заявил в начале этой неделе на саммите китайской медиагруппы Caixin в Пекине зампредседателя Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР Фанг Синхай. В качестве примеров он привел включение китайской валюты в корзину специальных прав заимствования МВФ в октябре 2016 года и запуск системы трансграничных платежей в юанях в Шанхае в октябре 2015 года.

              Однако Синхай напомнил, что правительство и частные лица Китая по-прежнему владеют огромным количеством активов за рубежом, в основном деноминированных в долларах США (объем нефинансовых инвестиций КНР за рубежом оценивается примерно в 2 трлн долларов). При этом, по словам китайского чиновника, монетарная политика Федеральной резервной системы США подвергает долларовые активы значительной неопределенности. Поэтому новой задачей интернационализации юаня становится поддержание стоимости зарубежных активов Китая: если бы они были деноминированы в юанях, это устранило бы существующие риски.

              Кроме того, большинство национальных компаний и финансовых учреждений Китая для ведения международного бизнеса полагаются на платежную систему в долларах, однако существуют опасения по поводу безопасности таких платежей. В связи с этим, призвал представитель китайской комиссии по ценным бумагам, необходимо подготовиться к отключению от долларовой платежной системы «заранее, по-настоящему, а не только психологически».

              Издание Global Times – англоязычная версия главной газеты Компартии Китая «Жэньминь Жибао» – приводит комментарии ряда китайских экономистов в связи с этими высказываниями. В частности, Тан Цзяньвэй, главный макроаналитик в Центре финансовых исследований крупного китайского банка BoCom, считает, что Китаю нужно идти по более практичному пути, снимая барьеры для инвестирования в юани. Он приводит апрельскую статистику системы SWIFT, согласно которой на долю доллара в глобальных платежах приходилось более 43%, а на долю юаня – всего 1,66%.

              Новым риском для юаня, добавил Тан Цзяньвэй, может стать криптовалюта Libra, поддерживаемая Facebook, которая потенциально способна заменить доллар США в качестве ведущей резервной валюты в глобальных расчетах. Поэтому для юаня сегодня требуется расширение его регионального использования, предпочтительно среди членов Международной ассоциации стран Юго-Восточой Азии (АСЕАН), которая обогнала Евросоюз в качестве главного торгового партнера Китая в условиях вспышки коронавируса.

              Бывший глава китайского центробанка Чжоу Сяочуань (ныне президент Китайского общества финансов и банковской деятельности) сообщил Global Times, что интернационализация юаня должна быть долгосрочным и постепенным процессом,  связанным с экономическим и торговым ростом Китая.

              Китайский ответ Libra

              Эта дискуссия напрямую связана с процессом создания Китаем собственной цифровой валюты DC/EP. Ее тесты идут полным ходом и определяются стремлением Пекина бросить вызов глобальному финансовому порядку, в котором доминируют США. Ускоряют процесс работы над цифровой валютой потенциальные угрозы Вашингтона отрезать китайские финансовые учреждения от платежной системы SWIFT в рамках санкций, связанных с ситуацией в Гонконге. 25 июня Сенат США единогласно одобрил законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских чиновников, которые «подрывают автономию Гонконга». А 26 июня эти санкции уже были введены в действие.

              «На мировой арене недовольство США возрастает, и в то же время экономика США сталкивается с резким и длительным спадом.

              Поэтому для Китая самое время взвесить свой проект DC / EP и объединить усилия других партнеров для создания еще одной финансовой системы противодействия односторонним действиям и гегемонии США», – заявил недавно Global Times Цао Инь, представитель блокчейн-индустрии из Пекина. DC / EP создаст еще одну финансовую сферу, параллельную SWIFT, пояснил он замысел цифровой валюты. Причем, в отличие от SWIFT, транзакции через DC / EP будут производиться непосредственно между сторонами, и это устраняет риск введения санкций в отношении участников системы, который присутствует в случае системы SWIFT, контролируемой США.

              И Ган, управляющий Народным банком Китая, заявил в конце мая, что внутренние пилотные испытания цифровой валюты уже проводятся в четырех городах, а также будут проводиться в ходе зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Источник, близкий к запуску DC / EP, сообщил Global Times, что «олимпийские» тесты будут сосредоточены на цифровых платежах в иностранной валюте гостями мероприятия. Для иностранных туристов цифровой кошелек может быть загружен из магазина приложений или включен в SIM-карты китайских операторов связи.

              Кандидатами на следующий раунд испытаний могут стать Шанхай и крупные города острова Хайнань, где присутствуют значительные объемы внешней торговли и потоки капитала. В мае китайские власти объявили о плане превращения Хайнаня в порт свободной торговли, и технология блокчейн, на которой основан проект цифровой валюты DC / EP, упоминается в нем несколько раз.

              Небыстрая альтернатива

              «Геополитическая конфронтация мировых держав строится в первую очередь на экономическом соперничестве, и здесь все способы, как видим, хороши. Угрозы санкций, в том числе отключения от международных платежных систем по-разному воспринимаются странами. Одни вынуждены надеяться на смягчение позиций, другие, напротив, предпринимают шаги по обеспечению независимости на случай форс-мажора», – комментирует газете ВЗГЛЯД Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер». На фоне рисков международной торговли Китай уже не раз заявлял о необходимости расширения национальных систем передачи информации и банковских транзакций.

              Однако, добавляет Зельцер, следует понимать, что масштабы расчетов, проводимых КНР со своими контрагентами через действующую систему, настолько велики, что даже сама угроза отключения крупнейшего внешнеторгового партнера США от SWIFT приведен к неминуемому коллапсу финансовых рынков.

              «Доходность облигаций взлетит, а акции рискуют на долгое время погрузиться в нисходящие тренды. Тем более возникнет реальный риск сильного роста индекса доллара США, что поставит жирную точку на процессе восстановления их промышленности: американские товары относительно мировых резервных валют попросту станут неконкурентоспособны», – прогнозирует эксперт.

              Тем не менее, по его словам, на случай реализации негативного сценария в рамках содружества стран БРИКС, на долю которых приходится порядка 50% глобального ВВП, вероятно, уже существует возможность соединения китайской системы передачи финансовой информации CIPS с российской разработкой СПФС.

              В контексте эскалации конфликта между Китаем и США вполне вероятно, что через некоторое время Вашингтон действительно решит ввести против Пекина санкции, предполагающие отключение китайской экономики от SWIFT, считает российский эксперт-китаист Георгий Кочешков. Более того, добавляет он, даже несмотря на то, что это, скорее всего, вызовет значительное сопротивление союзников США, в условиях преобладания Соединённых Штатов в мировой финансовой системе Вашингтону, видимо, удастся продавить такое решение.

              «Другое дело, что это вряд ли станет для китайской экономики чем-то фатальным, – продолжает Кочешков. – Внутрикитайская часть финансовой системы вообще в значительной степени автономна от внешнего мира, и поэтому угрозу для КНР в основном может представлять только ущерб ее «внешней» части, то есть прежде всего той, которая обслуживает внешнюю торговлю Китая. В этой части краткосрочный ущерб действительно может быть значительным, поскольку большая часть китайской внешней торговли осуществляется через доллары».

              Здесь и может пригодиться система CIPS, которая на данный момент включает 33 прямых и 936 непрямых участников и охватывает уже 96 стран. Однако пока, считает Кочешков, CIPS нельзя назвать полноценной альтернативой SWIFT, но при желании и/или возникновении необходимости на её основе вполне можно будет эту альтернативу развернуть.


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