Китай отверг обвинения США по поводу коронавируса

Китай отвергает все обвинения со стороны США по поводу коронавируса и считает их безосновательными, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ответ на выступление президента США Дональда Трампа на сессии ГА ООН.

«У нас есть проблемы с односторонним подходом, практикой притеснений. Мир находится на перепутье. В данный момент миру нужно больше солидарности и сотрудничества, но не конфронтации. Нам нужно увеличивать взаимное доверие, но не распространение политического вируса», – передает его слова РИА «Новости».

«Китай категорически отвергает беспочвенные обвинения в адрес КНР, эти обвинения абсолютно безосновательны. Независимо от того, что говорят другие, Китай будет твердо поддерживать многосторонний подход, поддерживать центральную роль ООН в международных делах», – добавил Цзюнь.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 75-й сессии ГА ООН заявил, что организация должна привлечь Китай за возникновение пандемии коронавируса.

Трамп неоднократно обвинял Китай в распространении короанвируса и утаивании фактов об эпидемии.

Он возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Кроме того, американский лидер говорил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. При этом Трамп допускал, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом.