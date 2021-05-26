США обвинили Китай в отказе сотрудничать по происхождению коронавируса

Китай недостаточно открыто сотрудничал с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Китай не был достаточно прозрачным <…>. Мы давно говорили, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане, более открыто сотрудничать с ведущими расследование учеными, и мы полагаем, что они [КНР] просто не соответствовали этим стандартам», – приводит слова заместителя пресс-секретаря Белого дома ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, будет ли опубликован отчет американской разведки о происхождения коронавируса, Жан-Пьер отметила: «У нас будет чем поделиться по истечении 90 дней». Она уточнила, что новый доклад будет готовиться «в рамках межведомственных усилий». По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, после завершения работы над этим отчетом у американского правительства «будет лучшее представление о том, куда двигаться дальше» в вопросе принятия дальнейших мер.

Отвечая на вопрос о том, исключает ли администрация США возможность преднамеренного распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), заместитель пресс-секретаря Белого дома сказала: «Мы пока ничего не исключаем».

Жан-Пьер подчеркнула, что США договорились с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «добраться до самой сути» проблемы происхождения нового коронавируса.

В среду президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме.

Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.

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