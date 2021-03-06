Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V» США поддержали решение ВОЗ не публиковать предварительный доклад о COVID 6 марта 2021, 04:44 Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки. США считают, что «публикация пошлет неверный сигнал о происхождении пандемии». О том, что ВОЗ не станет публиковать промежуточный доклад по итогам поездки специалистов организации в Китай, сообщила Wall Sreet Journal, передает РИА «Новости». Напомним, нынешняя администрация США отказалась строить догадки о происхождении COVID-19. Дональд Трамп, занимая пост президента США, неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире 5 марта 2021, 18:27

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств, заявили разработчики. «Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter. Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости». В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке. Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Украинцев призвали готовиться к голоду 5 марта 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса. По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса. «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. Стало известно о махинациях властей штата Нью-Йорк с численностью жертв COVID 5 марта 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Ближайшее окружение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принимало участие в фальсификации данных по количеству жертв коронавируса в домах престарелых, сообщает газета The New York Times. Как сообщает издание, речь идет о подготовленном в июле докладе регионального минздрава, в котором говорилось о более чем 9 тыс. жертв среди постояльцев домов престарелых. Штаб Куомо не хотел предавать эту цифру огласке и переписал документ, передает РИА «Новости». В «подчистке» документа, по данным газеты, участвовали старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза, глава департамента финансовых услуг Линда Лейсуэлл и Джим Малатрас – бывший помощник, которого срочно вернули на службу по случаю пандемии. В материале говорится, что цифры, фигурировавшие в черновике доклада, были приблизительно на 50% выше данных, которые публично озвучивала администрация Куомо. Отмечается, что переписывание доклада происходило вскоре после того, как Куомо начал писать книгу о своей борьбе с пандемией. Сам Куомо заявил, что власти штата Нью-Йорк всегда и в полной мере сообщали обо всех случаях смерти от коронавируса в домах престарелых. Он также отметил, что для спасения людей было сделано все возможное. Скандал вокруг предполагаемого утаивания данных о действительном количестве летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых разразился в штате в начале февраля. Местные законодатели-республиканцы тогда потребовали отставки Куомо. Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска 5 марта 2021, 15:52

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Москвичам из групп риска в понедельник, 8 марта, разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте, с этого же дня домашний режим для москвичей из групп риска будет носить рекомендательный характер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ситуация с пандемией постепенно улучшается. (…) Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Мэр напомнил, что власти Москвы уже сняли большое количество ограничений. «Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом», – добавил он. «Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть». Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», – отметил мэр. В то же время он обратился к москвичам старше 65 лет, напомнив, что их возраст и хронические заболевания – это зона риска. «По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», – указал Собянин. Он добавил, что решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта. Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения. Недавно сообщалось, что привившиеся от COVID-19 столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты. «ЭпиВакКорону» разрешили применять лицам старше 60 лет 5 марта 2021, 11:36

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет, сообщает Роспотребнадзор. «В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени. Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт». ЕС подтвердил право стран-членов покупать «Спутник V» 5 марта 2021, 15:58 Текст: Абдулла Шакиров

Страны Евросоюза имеют юридическое право закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. «Страны-члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин (в него включены 6 западных компаний), – передает слова Мамера ТАСС. Представитель ЕК подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин». В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. Захарова обвинила страны Европы в политической возне в ущерб здоровью граждан 5 марта 2021, 21:55

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Европейские страны вместо того, чтобы думать о здоровье своих граждан и принимать решения в соответствии с их нуждами, ведут политическую игру вокруг вакцин, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24». «Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель [в отношении России]. Это их проблемы», – приводит ТАСС слова Захаровой. По словам дипломата, в 2020 году проблемы с европейской солидарностью «вывалились, как грязное белье из корзины». «Они стараются тщательно каким-то образом закамуфлировать, прекрасно понимая, в каком неприятном свете себя выставили», – добавила Захарова. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как западные пропагандисты бьют тревогу – в их понимании «вакцинная дипломатия» помогает Москве разделять и властвовать в Европе. По мнению американского телеканала CNBC, «в то время, когда Европейский союз изо всех сил пытается ускорить поставку вакцины против коронавируса всем 27 странам – членам блока, российская вакцина против коронавируса очаровывает ее друзей в Восточной Европе, создавая еще один потенциальный раскол в регионе». Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V» 6 марта 2021, 03:31

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава правительства Словакии Игорь Матович прокомментировал российское предложение вернуть вакцину «Спутник V» в Россию, раз уж она вызвала в Словакии политический скандал. Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – приводит его слова РИА «Новости». При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства. Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать». Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лидер Баварии призвал ускорить процесс регистрации «Спутник V» в ЕС 5 марта 2021, 16:53 Текст: Елизавета Булкина

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Евросоюз не политизировать сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и провести этот процесс в кратчайшие сроки, сообщил телеканал N24. «Очень надеюсь, что, применительно к вакцинам типа «Спутник», будут рассмотрены исключительно научные аргументы в вопросе об одобрении, другие (аргументы) не будут использованы», – передает его слова РИА «Новости».



Зедер попросил Европейское агентство лекарственных средств (EMA) «ускорить процесс рассмотрения» новых вакцин, в том числе «Спутника V», для сертификации в ЕС.



В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в покупке «Спутник V» 5 марта 2021, 20:21

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто помог ему установить контакты с российской стороной для приобретения партии вакцины «Спутник V». «Хочу публично поблагодарить главу МИД Венгрии Петера Сийярто за его большую помощь. Именно Сийярто дал мне первоначальную информацию, а также контакт главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Выражаю ему за это огромное спасибо. После этого я уже действовал самостоятельно», – цитирует РИА «Новости» Матовича. Поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию спровоцировали скандал между Братиславой и Киевом. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев 5 марта 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации. «И это так, но между первой и второй прививками у них должно пройти три месяца, а у нас всего три недели», – пояснил глава Фонда, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Он отметил, что «вакцинация в России проходит очень хорошо, и людям просто нужно знать цифры». Так, Дмитриев рассчитывает, что к июню около 40 млн граждан страны привьются «Спутником V». Он подчеркнул, что доверие к препарату растет, поскольку у него нет побочных эффектов и он не провоцирует аллергию. Как сообщил накануне Владимир Путин, около 2 млн россиян уже получили обе дозы вакцины, почти столько же – одну дозу. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени. США первыми в мире начали прививать от коронавируса обезьян 5 марта 2021, 09:31

Фото: Paul Zinken/DPA/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Девять представителей приматов зоопарка в американском городе Сан-Диего первыми в мире получили прививку от коронавируса. К настоящему моменту вакцинированы четыре орангутана и пять карликовых шимпанзе-бонобо. Как отмечается, они получили экспериментальный препарат. В скором времени планируется вакцинация еще трех бонобо и гориллы, передает РИА «Новости» со ссылкой на San Diego Union-Tribune. Ранее в январе зоопарк в Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом. COVID-19 был выявлен у восьми особей. «Это позволило нам осознать, что другие наши приматы находятся в зоне риска. Мы хотели сделать все возможное, чтобы защитить их от вируса, потому что мы на самом деле не знаем, как он может на них повлиять», – заявила главный специалист по охране природы зоопарка Надин Ламберски. С интервалом в три недели приматы получили по две дозы вакцины, разработанной ветеринарной фармацевтической компанией Zoetis. По словам Ламберски, компания уже провела тестирование своего препарата на норках, кошках и собаках. Вакцина не была одобрена к применению в отношении людей. Однако зоопарк решил использовать препарат на своих обезьянах, посчитав, что опасность от использования вакцины, которая не была протестирована на приматах, превышает риски от заражения животных COVID-19. Как сообщила Ламберски, у большинства животных не было видимых побочных эффектов. После вакцинации только одна или две особи терли голову или область, куда был сделан укол. У двух приматов – орангутана и бонобо – были взяты образцы крови, что позволит ученым узнать уровень антител. В конце февраля львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской 5 марта 2021, 16:06 Текст: Евгения Шестак

Неизвестные написали краской на фасаде здания почетного консульства Словакии «Меняем Словакию на Крым» в ответ на шутку словацкого премьер-министра Игора Матовича о «передаче» Закарпатской Украины в обмен на российскую вакцину. По информации телеканала «Те-а-три», граффити появилось в ответ на недавнюю шутку Матовича о Закарпатской Украине, передает ТАСС. Глава МИД Словакии Иван Корчок отегировал на инцидент с консульством, отметив, что нанесение надписи подтверждает силу слов в политике. «Инцидент в Харькове показывает, что слова во внешней политике имеют даже больший вес, чем во внутренней, и к ним необходимо подходить взвешенно», – заявил он. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка европейского соседа задела Украину за больное место. В центре «Вектор» назвали сроки начала вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» 5 марта 2021, 15:51 Текст: Елизавета Булкина

Массовая вакцинация препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» в России может начаться во второй половине марта, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». «Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом «ЭпиВакКорона»]», – передает его слова ТАСС. Максютов отметил, что вакцина не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела.



Ранее «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Италия сочла неприемлемыми задержки поставок вакцин в ЕС 5 марта 2021, 18:38 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал недопустимыми задержки поставок в Евросоюз вакцин от коронавируса и объяснил отказ дать разрешение на отправку в Австралию препарата британско-шведской компании AstraZeneca. «Фармкомпании не успевают поставлять объемы вакцин, которые гарантировали ЕС. Не только Италии, а всем странам сообщества. Эти задержки недопустимы», – пояснил Ди Майо. Министр отметил, что в настоящий момент по Европе распространяется британский штамм коронавируса, что вызывает обеспокоенность в связи с ростом заражений. «Есть европейское положение, в котором говорится, что страна может по согласованию с Еврокомиссией предложить заблокировать экспорт вакцин в малоуязвимые (с эпидемиологической точки зрения) страны. В связи с этим и по согласованию с европейскими структурами мы не разрешили экспорт 250 тыс. доз (вакцины AstraZeneca в Австралию)», – добавил он. Ди Майо отметил, что такое решение итальянских властей не было «враждебным актом по отношению к Австралии», передает ТАСС. В четверг стало известно, что власти Италии отказались дать разрешение на отправку в Австралию препарата британско-шведской компании AstraZeneca, и Еврокомиссия поддержала решение Рима. Ранее сообщалось, что власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. Кроме того, на этом фоне в Италии вырос интерес к российскому препарату «Спутник V».