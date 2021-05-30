Разведка Британии изменила мнение о причинах пандемии COVID-19

Стала известна причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J

Ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили механизм возникновения тромбоза у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Издание Financial Times со ссылкой на процессора Рольфа Маршалека пишет, что оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. Он направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро, затем части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов якобы в одном случае на 100 тысяч, передает РИА «Новости».

Исследователь объяснил, что созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса вакцины, например от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал в клеточную жидкость, что предотвращает опасные побочные действия.

Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.

При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.

Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.

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