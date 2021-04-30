Российская вакцина впервые спасла целую страну от коронавируса

Эффективность вакцины «Спутник V» впервые доказана самым убедительным и наглядным образом – по результатам почти полного вакцинирования населения одной страны. Крошечное государство Сан-Марино буквально за несколько дней полностью избавилось от коронавируса благодаря применению российского препарата. Как все это произошло?

Сан-Марино – крошечное государство в центре Италии, не входящее в Европейский союз. У него есть деньги (ВВП на душу населения составляет более 40 тыс. долларов – почти на треть больше, чем в Италии; по этому показателю Сан-Марино находится в двадцатке мировых лидеров), но при этом нет больших связей и лоббистов. Именно поэтому изначально на долю Сан-Марино не досталось западных вакцин – ни более-менее серьезной Pfizer, ни даже дешевой AstraZeneca. По сути, Сан-Марино осталась единственной европейской страной вообще без вакцин.

Попытки договориться о поставках с итальянцами провалились – в Италии бушевала эпидемия, и Рим принял решение тратить все на свои нужды. Вроде бы итальянцы согласились поставлять в Сан-Марино одну вакцину на каждые 1750 полученных Италией (примерно такова пропорция населения Сан-Марино к населению Италии), однако по факту маленькая республика не получила от соседа ничего. Даже несмотря на то, что Сан-Марино нужно было совсем немного – все население государства составляет чуть более 30 тыс. человек.

«К сожалению, для этих процедур (уточнения и реализации договоренностей с итальянцами – прим. ВЗГЛЯД) требовалось время. И учитывая, что в Сан-Марино на тот момент даже не началась вакцинация, мы вынуждены были искать альтернативные решения», – заявил госсекретарь маленькой республики Лука Беккари. На тот момент, напомним, в Сан-Марино болело или переболело коронавирусом 10% населения. Для сравнения, в России на данный момент (то есть несколько месяцев спустя после часа сан-маринской великой нужды) переболело коронавирусом лишь 3% населения, в Италии – почти 7%.

И тогда руководство Сан-Марино обратилось за помощью к Москве, попросив предоставить «Спутник V». Их не смутило, что тогда (в конце зимы текущего года) в СМИ бушевала кампания по очернению российской вакцины, а ряд журналистов и политиков называли ее сырой, опасной, да и вообще оружием гибридной войны Кремля.

Их даже не смущал тот факт, что российская вакцина тогда не была (да и сейчас тоже) одобрена европейскими регуляторами. Власти страны вообще легко относятся к таким условностям. «Мы начали закупать «Виагру» еще до того, как она была одобрена в Европе», – напоминают местные жители.

На эту тему

Россия на просьбу ответила оперативно. И это было логично, ведь а) республике нужно не так много доз; б) она готова за них платить; в) Сан-Марино поддерживает хорошие отношения с Москвой (в урожайные годы принимая до 100 тыс. российских туристов в годы – в три раза больше, чем все население республики) и не участвует в глобальном процессе подхрюкивания американским санкциям.

В итоге поставки вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек), за которые страна, по некоторым данным, заплатила около 130 тыс. евро. В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. К тому времени также подвезли небольшое количество Pfizer, однако основная вакцинация проходила при помощи «Спутника V».

Любопытно, что тогда уже итальянцы обратились к властям Сан-Марино с аналогичной просьбой – поделиться вакциной. Чисто по-человечески их можно понять – власти Италии (страны – члена ЕС и НАТО) не свободны в принятии решений, и им сложно заключить контракт с Москвой до того, как на это будет получено высочайшее одобрение Брюсселя и Вашингтона. Чисто по-эпидемиологически их тоже можно понять – в Италии число зараженных хоть и сокращается, но на сегодняшний день составляет около 440 тыс. человек (что более чем в 13 раз превышает все население Сан-Марино), а страна продолжает клянчить у Евросоюза вакцину.

Однако в Сан-Марино итальянцам отказали – и власти маленькой республики тоже можно по-человечески понять. Мало того, что итальянцы бросили своего соседа в час его великой нужды, так еще в феврале пытались сорвать поставку «Спутника V» в Сан-Марино, задержав его на таможне из-за отсутствия у препарата европейской сертификации (республика, напомним, окружена со всех сторон итальянской территорией, и грузы в нее попадают через итальянские порты и аэропорты, в частности в Римини).

Вместо этого в Сан-Марино все-таки решили сначала вакцинировать своих граждан – и планируют полностью завершить эту процедуру в конце мая. Но итог процесса виден уже сегодня, в конце апреля.

Количество зараженных в данный конкретный момент времени (главный, по сути, показатель тяжести эпидемиологической ситуации) с 5 по 29 апреля снизилось почти в десять раз – с 520 до 60 человек. То есть в 7333 раза меньше, чем в соседней Италии (или, если брать в пересчете на душу населения, почти в четыре раза меньше). Даже несмотря на то, что (в отличие от Италии) с 12 апреля в Сан-Марино начали ослаблять условия карантина и на сегодняшний день он почти снят, никакого всплеска зараженных не ожидается – по сути, популяционный иммунитет уже достигнут.

26 апреля в стране было зарегистрировано восемь новых зараженных, 27-го – три, 28-го – один (для сравнения, в Италии 26 апреля было 8400 с лишним новых зараженных, 27 апреля – 10 400, 28-го – 13 400). И если тенденция продолжится, то дней через десять в Сан-Марино может вообще не остаться ни одного больного. В результате республика станет первой европейской страной, полностью избавившейся от коронавируса – притом что, напомним, она была последней европейской страной, получившей вакцину.

Да, стоит вопрос о цене – причем не только экономической, но и политической. Однако после приема вакцины никто (как шутят сами местные врачи) не заговорил по-русски. Никто не стал русским агентом, жертвой русского «гибридного оружия».

И что более важно – никто не умер. После тысяч уколов в Сан-Марино не было ни одного серьезного побочного эффекта. «Были некоторые симптомы – в частности, головная боль и небольшое повышение температуры. В паре случаев была реакция посерьезнее, однако она продлилась лишь несколько часов. Данных о серьезных последствиях у нас нет», – заявил министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чиаватта. То есть никаких параличей и смертей, как было в случае с Pfizer и AstraZeneca.

Как ни странно, западные СМИ упорно не замечают сан-маринский прецедент, не призывают свое руководство пойти по такому же пути спасения собственных жителей. Вместо того, чтобы объединиться и вместе победить коронавирус, страны Запада продолжают пытаться всячески дискредитировать вакцину «Спутник V».

Ценой титанических усилий западным элитам удалось «спасти» от российской вакцины жителей Чехии, Бразилии, Украины и ряда других нуждающихся в ней стран. А идеалистам, сторонникам глобализации (в нормальном смысле этого слова) остается лишь мечтать о том мире, где власти будут заточены на спасение своих жителей, а не мифического западного принципа «один блок – один вождь – один враг».