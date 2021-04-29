Турция закупила «Спутник V»

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29 апреля, четверг | Последнее обновление — 13:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль: Россия не будет терпеть то, что сейчас творят в Чехии
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Про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто–то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью.
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Заявления нынешнего и бывшего президентов Чехии Милоша Земана и Вацлава Клауса свидетельствуют, что Чехия, несмотря на почти полный разрыв российско-чешских связей, не слилась в едином антироссийском экстазе. В стране по-прежнему есть и русофобы, и русофилы, и более умеренные критики России, и прагматики.
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Нынешнюю биографию можно уложить в несколько ипотечных кредитов – и заранее знать, что от рождения до смерти даже этот жадный процент не слишком снизится.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Турция закупила «Спутник V»
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Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин «Спутник V» для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу», – отметил он, передает РИА «Новости».
В то же время министр заявил, что Турция готова обсуждать с Россией возможность предоставления для российских туристов бесплатных ПЦР-тестов для возвращения на родину.
Чавушоглу отметил, что в прошлом году для всех туристов из Германии Турция предоставляла платные ПЦР-тесты для их возвращения на родину. Аналогичные меры могут быть предоставлены и для россиян. На данный момент, отметил глава МИД, Турция была бы готова предоставлять российским туристом платные ПЦР-тесты стоимостью от 15 до 35 евро.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Госдеп США снял с Турции вину за геноцид армян в Османской империи
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, Турция является критически важным союзником США и в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Как отметил президент [США Джо Байден], стремление отмечать день поминовения призвано почтить [память] жертв [событий, произошедших в Османской империи в начале XX века], а не возложить [на кого-то] вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи», – приводит слова Блинкена ТАСС.
Как отметил госсекретарь США, Байден изложил давно имеющиеся у него взгляды, когда от его имени Белый дом в минувшие выходные дни распространил заявление, в котором американский президент признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи.
«Однако также важно отметить, что у президента [США Джо Байдена] состоялся [23 апреля] хороший [телефонный] разговор с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом. Знаю, что они с нетерпением ждут возможности встретиться. Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.
«Мы будем продолжать добиваться [поддержания] прочных двусторонних отношений [с Турцией], включающих расширенные области сотрудничества, а также эффективного управления [теми сферами], в которых между нами имеются разногласия. И, как между большинством стран, между нами есть противоречия», – подчеркнул Блинкен.
Накануне перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире прошел митинг против признания Байденом геноцида армян. Участники акции потребовали признать Крым российским и закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных.
В понедельник генсек турецкой партии «Родина» на митинге перед посольством США призвал признать Крым российским, установить контроль над военными базами Инджирлик и Кюреджик, а американские войска в течение 15 дней вернуть в США. В Пентагоне сочли, что решение Байдена не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере.
Напомним, в прошлую субботу президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
В Чехии прекратили изучение «Спутника V» из-за «недостатка документации»
Чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины «Спутник V» «из-за недостатка полученной от производителя документации», заявила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.
«Поступившей к нам (от производителя) документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили (свои выводы) в отчете, направленном правительству», – отметила она, передает ТАСС.
Документация по российской вакцине, полученная чешским фармрегулятором, якобы включала «десятки страниц». Между тем, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц.
Сторова также сказала, что клинические исследования «Спутника V» не проводились и не планируются в Чехии. «Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба (от властей страны) провести клинические испытания («Спутника V»)», – проинформировала она.
В свою очередь чешские власти не рассматривают использование «Спутника V» в республике. В страну, как заявляют премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер, поступает достаточное число вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. К концу лета, как прогнозируют они, прививки от коронавируса должны получить все желающие жители Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан.
Между тем, 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
Самолет с медоборудованием для лечения COVID вылетел из России в Индию
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Первый из двух самолетов МЧС России с грузом экстренной гуманитарной помощи для лечения коронавируса вылетел в Нью-Дели, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью», – передает РИА «Новости».
Второй самолет МЧС вылетит в Индию вечером в среду. Российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Соловьев: Госдеп нанес колоссальный удар по Эрдогану
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«Госдеп в очередной раз попытался исправить ситуацию в отношениях с Турцией, но сделал только хуже», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века.
«Я полагаю, что Энтони Блинкен в попытке сделать как лучше просто нанес колоссальный удар по неоосманским амбициям Эрдогана. Вероятно, таким образом глава Госдепа хочет показать, что Турция не является правопреемником Османской империи», – предполагает тележурналист Владимир Соловьев.
По мнению собеседника, такой подход однозначно повлияет на двусторонние отношения США и Турции. «Однако нельзя забывать, что пока Турция является членом НАТО, ей от США никуда не деться. Но Эрдоган зачастую воспринимает все происходящее очень личностно. У него не было никаких иллюзий по поводу антипатии к нему со стороны американского руководства. Поэтому теперь он будет еще внимательнее следить за сигналами со стороны США. Он ведь хорошо помнит предыдущую попытку переворота и постарается не допустить повторения такой ситуации», – заключил Соловьев.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, а Турция является критически важным союзником США и в НАТО.
«Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.
Ранее перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире прошел митинг против признания Байденом геноцида армян. Участники акции потребовали признать Крым российским и закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных.
В понедельник генсек турецкой партии «Родина» на митинге перед посольством США призвал признать Крым российским, установить контроль над военными базами Инджирлик и Кюреджик, а американские войска в течение 15 дней вернуть в США. В Пентагоне сочли, что решение Байдена не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере.
В прошлую субботу президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в отношениях Вашингтона и Анкары, которые не отличались прочностью, наступил критический момент. По мнению экспертов, Джо Байден приступил к «дрессировке» Турции.
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Россия отправила в Индию второй самолет с медоборудованием для лечения COVID
Второй самолет с экстренной гуманитарной помощью Индии для борьбы с коронавирусом отправился из подмосковного аэропорта Жуковский.
Военно-транспортный борт Ил-76 вылетел в Дели в 19.30 мск, сообщается на сайте аэропорта.
Напомним, ранее в среду в Индию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью. Всего российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Турция назвала сроки начала поставок «Спутника V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«По вакцине «Спутник V» мы перешли к третьей фазе испытаний. Подписано соглашение о поставке», – передает слова главы турецкого Минздрава РИА «Новости».
По словам Коджи, поставки препарата будут осуществляться в течение полугода. Вместе с вакциной Турция получит и технологии ее производства.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
На прошлой неделе сообщалось, что в ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Мишустин помог баскетболистам ЦСКА успеть на матч Евролиги в Турции
Баскетболисты ЦСКА смогли принять участие в решающем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против турецкого «Фенербахче» благодаря личному вмешательству премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин.
«Хочу отдельно поблагодарить премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Из-за всем известных сложностей с перелетами между Россией и Турцией по независящим от нас причинам чартер ЦСКА не получил вовремя разрешение на вылет, команда несколько часов находилась в Шереметьево, теряя драгоценное время. А если бы мы не прилетели на третью игру, то по правилам Евролиги получили бы техническое поражение со счетом 0:20. Только личное вмешательство Михаила Владимировича помогло быстро решить этот вопрос», – сказал Ватутин, передает ТАСС.
В среду ЦСКА обыграл «Фенербахче» со счетом 85:68 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги и девятый раз подряд вышел в «Финал четырех». Армейцы являются четырехкратными победителями турнира.
Он отметил турецкую команду, которая проявила характер, несмотря на серьезные проблемы с составом. «Поздравляю всех, ЦСКА снова там, где и хотел быть, жаль, что «Финал четырех» пройдет без болельщиков. Хочу отметить «Фенербахче», несмотря на все сложности, турецкая команда билась. Серия могла бы завершиться иначе или просто продлиться, но случилось то, что случилось, и мы празднуем успех», – отметил президент ЦСКА.
Напомним, Россия в середине апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за распространения коронавируса в этих странах. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
В Турции прошел митинг против признания Байденом геноцида армян
Участники акции протеста перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире потребовали признать Крым российским, а также закрыть авиабазу Инджирлик в Турции для американских военных на фоне признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи, сообщили в пресс-службе партии Vatan, организовавшей акцию.
«Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней. Для признания Крыма (российским) и (независимости) Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республикой Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – говорится в обращении, передает РИА «Новости».
Участники митинга заявили, что Байден не может угрожать «Турции, объединившейся с Россией, Азербайджаном, Ираном, Ираком, Сирией и Ливией». Также они призвали турецкие власти немедленно начать военное сотрудничество с Сирией, чтобы «покончить с поддерживаемой США Рабочей партией Курдистана».
Напомним, Байден признал геноцид этнических армян в Османской империи. Ряд турецких политиков призвал незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик, которая сейчас используется одновременно ВВС Турции и США. Турецкая партия Vatan заявила, что следует признать Крым территорией России, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что признание геноцида армян не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере.
Путин пообещал Моди поставить гуманитарную помощь Индии для борьбы с COVID
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Моди поблагодарил Путина за оказываемое содействие, «которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране».
Также президент России и индийский премьер приветствовали регистрацию в Индии вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность.
«Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года», – отмечается в сообщении.
Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами.
Напомним, Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Мексика нацелилась на выпуск 90 млн доз «Спутника V» в год
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Мексика располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год, заявил глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено в интервью изданию Milenio.
«В нашей стране начнется масштабная фасовка вакцины «Спутник V», в ходе которой, как ожидается, в год будет выпускаться порядка 90 млн доз», – приводит слова главы компании Birmex ТАСС.
По словам Сентено, производственный процесс развернется в Национальном институте вирусологии и в Национальном институте гигиены. Согласно предварительным прогнозам, к выпуску российской вакцины «Спутник V» эти учреждения смогут приступить во второй половине лета.
Как уточнил в среду глава МИД Мексики Марсело Эбрард в ходе визита в Москву, латиноамериканская страна будет получать требуемые для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» компоненты из России.
Накануне стало известно, что производство «Спутника V» в Мексике начнется в мае. В прошлую среду Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале февраля. В том же месяце в республике началась вакцинация российским препаратом.
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Жительницу Киева парализовало после прививки от коронавируса
В Киеве женщину парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь прививки и паралича.
«Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит – воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли», – передает ТСН.
Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко не исключает связь паралича с вакцинацией. «Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты», – сказал он.
При этом, по данным СМИ, в мире зафиксировано не более сотни подобных случаев на миллионы привитых по всему миру. Ученые продолжают изучать возможную взаимосвязь.
Напомним, 17 апреля на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield.
Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался.
Ученые разработали «наноловушки» для COVID-19
Исследователи из Притцкерской школы молекулярной инженерии (PME) при Чикагском университете разработали наночастицы, способные захватывать вирус SARS-CoV-2 в организме человека.
Наночастицы имитируют клетки организма, привлекая вирус, а затем используют иммунную систему для уничтожения COVID-19, пишет Science Daily.
Наночастицы изготовлены полимеров и фосфолипидов, их диаметр достигает около 500 нанометров – существенно меньше диаметра клетки человека, что позволяет им глубже проникать в разные области организма и эффективнее бороться с вирусом. Для разработки наночастиц группа ученых во главе изучила нейтрализующие антитела и механизм действия шиповидного белка, который используется SARS-CoV-2 для связывания с белком ACE2 клетки человека. Исследователи разместили белок ACE2 на поверхности одних наночастиц и нейтрализующие антитела – на поверхности других.
Сначала разработка была успешно испытана на мышах, затем ее протестировали на псевдовирусе (менее мощной модели вируса, который не размножается) в клетках легких человека в планшетах для культивирования тканей. Ученые выяснили, что наночастицы полностью блокируют проникновение вируса в клетки. Захваченный псевдовирус и наночастицы затем уничтожались макрофагами – клетками, способными к перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других токсичных для организма элементов. Также ученые протестировали наночастицы на псевдовирусе в системе перфузии легких – паре донорских легких, поддерживаемых вентилятором, – и выяснили, что они полностью блокировали вирус в легких. Отмечается, что разработанная чикагскими специалистами система подавляет коронавирус в десять раз лучше, чем нейтрализующие антитела или только растворимый белок ACE2. Теоретически нанаочастицы также могут быть использованы на различных вариантах COVID-19, что открывает потенциально новый способ борьбы с коронавирусом, подчеркивается в сообщении.
Ранее российские ученые обучили нейросеть выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам.
Мишустин выразил надежду на скорое завершение вакцинации от COVID
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду на то, что масштабная вакцинация населения страны от коронавируса завершится в ближайшее время.
«Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию», – сказал он на встрече с фракцией ЛДПР, передает РИА «Новости».
Мишустин проводит серию встреч с фракциями ГД перед отчетом работы правительства в парламенте. Премьер отметил, что ведется активная работа по реализации задач, озвученных президентом России в послании. Он добавил, что правительство рассчитывает на системную работу с членами фракции ЛДПР над этими мерами.
Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью в стране был сформирован коллективный иммунитет.
В ФМБА назвали сроки регистрации препарата для профилактики COVID
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует к концу лета зарегистрировать препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «Мир-19», сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.
Скворцова сообщила, что регистрация планируется «ближе к концу лета». При этом в ведомстве полагают, что «на первом этапе этого (препарата) не будет в аптеках, а (...) будет в лечебных медицинских организациях», передает ТАСС.
На данный момент начата вторая фаза клинических испытаний препарата, «уже на пациентах с ковидом». По итогам первой фазы исследователи пришли к выводу, что «препарат безопасный и хорошо переносится».
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении патента на «Мир-19».
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Путин отметил гибкость российского здравоохранения в борьбе с пандемией
Российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро, заявил президент Владимир Путин во время посещения станции скорой помощи в Пушкине Санкт-Петербурга.
«У нас хороший уровень подготовки, начиная с младшего среднего (звена) … реально хороший уровень подготовки. Второе - у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет ... У нас система оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной оказалась и более гибкой ... И быстро очень отреагировали. Относительно быстро. Как требовала обстановка. И промышленность», – сказал он, передает РИА «Новости».
Путин также прокомментировал рост заболеваемости в других странах. «Мы же видим, что в других странах творится – раз и вспышка», – сказал он.
Президент поинтересовался, сколько защитных костюмов ежедневно используют медработники, работающие с заболевшими коронавирусом. Оказалось, что еще 1 апреля сотрудники «скорой» могли использовать 200 костюмов, а теперь 30.
После осмотра здания и общения с медработниками Путин поздравил их с профессиональным праздником. «Вас ждут ... как ангелов, потому что главная цель - спасти человека. Нет ничего более благороднее», – сказал он.
Напомним, в минувшем году премьер-министр Михаил Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.
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