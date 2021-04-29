Турция закупила «Спутник V»

Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин «Спутник V» для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу», – отметил он, передает РИА «Новости».

В то же время министр заявил, что Турция готова обсуждать с Россией возможность предоставления для российских туристов бесплатных ПЦР-тестов для возвращения на родину.

Чавушоглу отметил, что в прошлом году для всех туристов из Германии Турция предоставляла платные ПЦР-тесты для их возвращения на родину. Аналогичные меры могут быть предоставлены и для россиян. На данный момент, отметил глава МИД, Турция была бы готова предоставлять российским туристом платные ПЦР-тесты стоимостью от 15 до 35 евро.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.

В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.

«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).