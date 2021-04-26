РФПИ согласовал производство «Спутника V» в Турции

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26 апреля, понедельник | Последнее обновление — 13:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия объявила о высылке итальянского дипломата
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Любой человек, который отрицает «майские шашлыки», в моих глазах выглядит подозрительно. Это – демонстративное отречение от нормальности, от общечеловеческих ценностей в самом исходном смысле этого понятия.
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Единая европейская железнодорожная колея от Варшавы до Таллина пригодится только для быстрой переброски тяжелой военной техники и личного состава войск НАТО вдоль российской границы. От Варшавы до Таллина и наоборот.
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Масштаб изменений, которые запланированы в ВС Великобритании, производит впечатление и должен привлечь самое пристальное внимание как руководства Вооруженных Сил, так и разведывательных структур России, да и других стран. В то же время эксперты высказывают сомнения в отношении соответствия британских амбиций их возможностям.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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РФПИ согласовал производство «Спутника V» в Турции
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
«РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявляют о сотрудничестве для производства в стране первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V». Viscoran Ilac осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях», – заявили в фонде, передает РИА «Новости».
В рамках соглашения с РФПИ Viscoran Ilac также оказывает поддержку для формирования партнерств с другими местными фармацевтическими производителями. В частности, с компанией CinnaGen Ilac финализируется процесс технологического трансфера, ведутся переговоры с двумя другими производственными площадками для расширения мощностей по выпуску вакцины.
«Соглашение с Viscoran Ilac направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок вакцины «Спутник V». РФПИ заключил соглашения с ведущими фармацевтическими компаниями в Азии, Латинской Америке, Европе и СНГ, благодаря которым безопасная и эффективная российская вакцина станет доступна для людей более чем в 60 странах», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Председатель совета директоров Viscoran Ilac Озтурк Оран отметил, что помимо соглашения для производства вакцины, процессов лицензирования, а также вопросов хранения и дистрибуции, частью сотрудничества с Россией также являются клинические исследования вакцины, которые продвигаются очень успешно.
На прошлой неделе сообщалось, что в ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Анкару призвали закрыть базу Инджирлик для США после заявления Байдена
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Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек выразил мнение, что после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян Анкара должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», – заявил политик в интервью ТАСС.
Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Турция предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде армян
Признание президентом Соединенных Штатов Джо Байденом геноцида армян в Османской империи подрывает отношения Анкары и Вашингтона и «откроет глубокую рану» на дружбе двух стран, заявило министерство иностранных дел Турции.
«Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе», – передает РИА «Новости» заявление турецкого МИД.
Турция призвала Байдена изменить свое мнение и посодействовать «мирному сосуществованию в регионе, особенно между турецким и армянским народами, вместо того чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду».
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в Венгрии продемонстрировала наибольшую эффективность среди всех препаратов, применяющихся в стране, сообщило правительство республики.
Средняя смертность среди вакцинированных «Спутником V» в 20-32 раза меньше, чем при использовании других вакцин, число заболеваний коронавирусом – в 2-6 раз ниже. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций в Twitter отечественной вакцины.
Согласно инфографике, представленной РФПИ, среднее количество заболеваний COVID-19 среди привитых российским препаратом составило 95 на 100 тыс. человек, средняя смертность – один случай на 100 тыс. вакцинированных. Средняя заболеваемость привитых препаратом AstraZeneca – 700 человек, смертность – семь. После вакцинации продуктом компании Pfizer/BioNTech заболевает в среднем 555 человек, умирает 32. Среди привитых вакциной Moderna на 100 тыс. человек заболевают 176 пациентов, умирает 20, среди вакцинированных препаратом SihoPharm инфицируются коронавирусом 356 человек, умирают 16
Отмечается, что доля смертей у вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech в 32 раза выше, чем у «Спутника V». При этом смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.
Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.
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Азербайджан отреагировал на заявление Байдена о геноциде армян
Признание президентом США Джо Байденом геноцида этнических армян в Османской империи вызывает сожаление и искажает историческую правду, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.
«Заявление президента США Джо Байдена, исказившее историческую правду о событиях 1915 года, вызывает сожаление. Те, кто политизирует так называемый геноцид армян, умалчивают о массовых убийствах более 500 тыс. человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в Баку и других регионах Азербайджана в марте 1918 года», – говорится в заявлении на сайте ведомства.
В азербайджанском МИД подчеркнули, что Вашингтон, признавая геноцид армян в Османской империи и оставляя без внимания преступления против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, подает «пример предвзятости и двойных стандартов». В ведомстве обратили внимание на то, что Армения «хочет скрыть события и пытается изобразить себя угнетенной страной», однако в то же время не принимает предложение Турции о совместном расследовании событий того времени. «Фальсификация истории, попытки переписать историю и ее использование для политического давления недопустимы», – заявили в МИД.
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Медсестра в Германии подменила вакцину от коронавируса физраствором
Сотрудница прививочного центра в Германии вместо вакцины производства Pfizer/BioNTech влила в шприцы физраствор, прививку которым сделали шести пациентам, сообщило ведомство по вопросам здравоохранения федеральной земли Нижняя Саксония.
Медсестра Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулу с препаратом от COVID-19. Решив это скрыть, она влила в шприцы вместо вакцины физраствор, при этом сотрудница не вводила инъекции, а лишь готовила их, передает ТАСС.
Об инциденте медсестра спустя три дня рассказала своей коллеге, которая в свою очередь проинформировала начальство. Как рассказали власти Нижней Саксонии, получившие физраствор пациенты чувствуют себя хорошо, угрозы их здоровью нет. Несмотря на это, всем 200 гражданам, которым могли сделать уколы физраствором, было назначено прохождение тестов на антитела. Медсестра подозревается в нанесении телесных повреждений, вероятнее всего, она будет уволена.
Ранее в городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки вакциной Pfizer/BioNTech.
США заподозрили в намерении использовать истребитель для подавления протестов
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Национальная гвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по коронавирусу, сообщают местные СМИ.
Издание The Los Angeles Times сообщает со ссылкой на источники, что в марте 2020 года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для «возможной внутренний миссии», передает РИА «Новости».
Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих, пролетев над ними на минимальной высоте. Такой способ уже ранее использовался в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане.
«Этот приказ опозорил бы наших военных (...) Будто мы угрожаем мирным жителям», – отметил один из источников.
Директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных.
Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг данные о планах применить F-15C для подавления беспорядков.
«Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей», – заявил он.
Кроме того, источники The Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, возможность принятия подобного решения встревожила нацгвардейцев.
Напомним, весной 2020 года в США прошли митинги протеста против жесткого карантина, поставившие страну на грань мятежа.
Аваков выступил за признание геноцида армян на государственном уровне
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о важности признания геноцида армян в Османской империи на государственном уровне.
«24 апреля 1915 года за одну ночь в Османской империи были арестованы сотни тысяч представителей интеллигенции, духовенства, писатели, философы и художники – те люди, которые были духовными лидерами армянского народа, те, кто мог повести за собой. Практически все они были убиты. Предварительно турецкие захватчики призвали в армию и расстреляли армянских военных. Оставшихся после этих двух этапов программы геноцида женщин, детей, стариков насильно согнали с родной земли и погнали в пустыню. Большинство переселенцев погибли от голода и болезней. Почти никто не дошел. Те, кому удалось бежать, рассеялись по чужим странам и навсегда утратили родину», – написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook.
«Геноцид армян – это не трагедия одного народа. Это страшный и, к сожалению, неизученный урок для всего человечества, потому что до сих пор ни одна страна и ни один народ не застрахованы от повторения трагедии. <…> Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян. Осудить преступление, задекларировать недопустимость «решения» таким образом любых конфликтов и споров, взять на себя политические обязательства», – заметил Аваков.
Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Байден заявил Эрдогану о решении признать геноцид армян в Османской империи
В субботу глава американского государства Джо Байден объявит о признании геноцида армян в Османской империи, сообщил источник.
Об этом Байден сообщил в телефонном разговоре президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Администрация турецкого лидера сообщила, что Эрдоган призвал Байдена прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана в Сирии и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Моди заявил о «коронавирусном шторме» в Индии
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме», сообщило Reuters.
«Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», – приводит слова Моди РИА «Новости».
Так глава индийского правительства отреагировал на рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом. Число выявленных случаев коронавируса в Индии за последние 24 часа превысило 349 тыс. человек. Больницы в Дели отказываются принимать заболевших, поскольку испытывают острую нехватку медицинского кислорода и коек.
В пятницу стало известно, что Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
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Словакия обещала обнародовать договор о покупке «Спутника V»
Братислава опубликует договор о покупке российской вакцины «Спутник V» против коронавируса вне зависимости от позиции России, заявил глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский.
Он сообщил, что российскую сторону проинформировали о решении Братиславы, но даже если Москва будет против, Словакия «договор опубликует». При этом ждать ответ в Братиславе готовы «максимально несколько дней». Ленгварский подтвердил, что Словакии грозят финансовые санкции, если текст документ будет обнародован без согласия Москвы, передает ТАСС.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». После этого «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины.
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Алиев и Эрдоган осудили признание Байденом геноцида армян
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили совместные действия в ответ на признание главой Белого дома Джо Байденом геноцида армян в Османской империи, осудив заявление американского лидера.
«Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом геноциде армян. Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Азербайджана.
Алиев в ходе беседы заявил, что признание Байденом геноцида армян «нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе». Эрдоган в свою очередь поблагодарил своего коллегу за поддержку. Оба лидера «выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией», сказано в сообщении.
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи. МИД Азербайджана в ответ на заявление президента США выразил сожаление.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
В ЕС собрались пускать после вакцинации одобренной EMA прививкой
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Все страны Евросоюза будут принимать туристов после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен в интервью The New York Times.
Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.
В прошлую пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
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В Крыму собрались создать аналог турецкой Анталии
Туристический кластер в Сакском районе на западном побережье Крыма станет своеобразным аналогом турецкого курорта Анталия, заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
Кабанов заявил, что «данный проект можно назвать своего рода аналогом турецкого курорта Анталия», и «фактически на западном побережье Крыма будет построен новый современный курорт», передает РИА «Новости».
По его словам, государство обеспечит строительство всей необходимой инфраструктуры, а возведением рекреационных объектов займутся инвесторы, которые уже активно интересуются данным кластером.
Ранее сообщалось, что новый курортный кластер планируется построить в Сакском районе на западном побережье Крыма, где можно сделать рекреационную зону и куда зайдут крупные туроператоры.
Кластер планировалось построить возле села Штормовое. Ориентировочная площадь – порядка 500 гектар с пятикилометровой пляжной линией.
Ранее сообщалось, что в Крыму ожидают рекордный поток туристов в 2021 году.
Посла США вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян
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Американский посол вызван в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, сообщило Reuters.
Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве Турции, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает», передает ТАСС.
Накануне Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Санду поблагодарила Россию за «Спутник V»
Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за доставленную в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». В республику спецбортом привезли 142 тыс. доз препарата, еще около 40 тыс. привезут в мае.
«Сегодня в Молдавию поступила партия из 142 тыс. доз вакцины «Спутник V», что ускорит процесс вакцинации. Благодарю Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных людей. Вакцинация и сохранение защитных мер – это наш шанс вернуться к нормальной жизни. Важно, чтобы за короткий период как можно больше граждан привились, чтобы мы берегли жизнь и здоровье наших близких. Государству еще нужно сделать все возможное, чтобы в страну привезти как можно больше доз вакцины, но и обеспечить доступ ко многим видам вакцины, чтобы граждане могли выбирать», – написала Санду на своей странице в Facebook.
В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V».
В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.
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