РФПИ согласовал производство «Спутника V» в Турции

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.

«РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявляют о сотрудничестве для производства в стране первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V». Viscoran Ilac осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях», – заявили в фонде, передает РИА «Новости».

В рамках соглашения с РФПИ Viscoran Ilac также оказывает поддержку для формирования партнерств с другими местными фармацевтическими производителями. В частности, с компанией CinnaGen Ilac финализируется процесс технологического трансфера, ведутся переговоры с двумя другими производственными площадками для расширения мощностей по выпуску вакцины.

«Соглашение с Viscoran Ilac направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок вакцины «Спутник V». РФПИ заключил соглашения с ведущими фармацевтическими компаниями в Азии, Латинской Америке, Европе и СНГ, благодаря которым безопасная и эффективная российская вакцина станет доступна для людей более чем в 60 странах», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Председатель совета директоров Viscoran Ilac Озтурк Оран отметил, что помимо соглашения для производства вакцины, процессов лицензирования, а также вопросов хранения и дистрибуции, частью сотрудничества с Россией также являются клинические исследования вакцины, которые продвигаются очень успешно.

На прошлой неделе сообщалось, что в ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).