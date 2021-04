Российским туристам разъяснили правила поведения в Турции во время локдауна В Турции объявили о решении начать использовать «Спутник V» в ближайшее время 22 апреля 2021, 17:40 Текст: Елизавета Булкина

В ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. «Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина «Спутник V», – передает его слова РИА «Новости». Ранее член научного совета по коронавирусу при минздраве Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил, что испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет. В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщили источники The Wall Street Journal в американской администрации. По информации издания, заявление о признании геноцида армян в Османской империи Байден может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении проходит День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида, передает ТАСС. Издание подчеркивает, что возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары. Напомним, в декабре 2019 года Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. В октябре 2019 года за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовала Палата представителей Конгресса США. Вопреки этому Госдепартамент США отказался вслед за Конгрессом официально признать геноцид армян. Геноцид армянского народа в Османской Турции первым в 1965 году признал Уругвай, а затем – около 20 государств, в том числе Россия. При этом федеральные власти США геноцид не признавали. Сама Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире. Глава ВОЗ призвал к широкому использованию «Спутника V» в мире 21 апреля 2021, 21:38

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба МИД России. «Тедрос Адханом высоко оценил весомый вклад России в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19. Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины «Спутник-V» и других ответственных препаратов для профилактики коронавируса в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов», – сообщается на сайте МИД России. Отмечается, что стороны обсудили укрепление потенциала ВОЗ в сфере готовности и реагирования на вспышки опасных инфекционных заболеваний и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. «Подтверждена приверженность нашей страны наращиванию конструктивного взаимодействия с ВОЗ в качестве ключевой организации системы ООН, обеспечивающей координацию международной работы в сфере здравоохранения», – добавили в министерстве. Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран 22 апреля 2021, 11:45 Текст: Евгения Шестак

Соединенные Штаты в связи с распространением коронавируса считают опасной эпидемиологическую обстановку в Германии и не рекомендуют американцам совершать поездки в страну. Германию добавили в список стран, на которые распространяется статус «не рекомендуемые для поездок». США внесли в этот список еще 115 государств, в том числе Францию, Великобританию, Канаду, Мексику и Израиль, передает Deutsche Welle. Накануне Госдеп объявил, что список стран, не рекомендуемых для посещения, будет расширен настолько, что он охватит до 80% государств. До сих пор перечень включал только 34 страны. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса. Напомним, со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии. Греция объявила о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии 21 апреля 2021, 19:49 Текст: Евгения Шестак

В Греции с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным, передает РИА «Новости». Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23.00. С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школа. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер. Премьер подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены. «Наша цель – безопасная Пасха и свободное лето. Но первое не должно подорвать второе. Вот почему мы не должны путешествовать на Пасху. В Аттике и крупных городах по-прежнему много людей с COVID. Их массовое движение несет в себе риск распространения вируса повсюду. И мы знаем, что госпитализация в регионе затруднена. Поэтому мы должны думать не только о нашем отпуске, но и о здоровье жителей наших деревень и островов», – сказал Мицотакис. По его словам, некоторых это может расстроить, но это единственный возможный вариант, который позволит сразу после Пасхи перейти к большей либерализации деятельности. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая. Новый максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Турции 21 апреля 2021, 19:56 Текст: Алина Назарова

Число умерших от коронавируса в Турции за последние сутки составило 362, это новый максимум с начала пандемии, суточный прирост выявленных заболевших вновь превысил 60 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны. «Сегодня выявлено 61 967 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2932 больных. Умерли 362 человека, с начала пандемии – 36 975. В тяжелом состоянии находятся 3398 больных», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву. Россия подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V» 21 апреля 2021, 22:17 Текст: Абдулла Шакиров

Россия готова к поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V» в Киргизию, Москва подтвердила намерения на встрече сопредседателей Межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству – заместителя правительства Алексея Оверчука и первого вице-премьера Киргизии Артема Новикова. «Российской стороной подтверждена готовность к началу поставок вакцины «Спутник V» для населения Киргизии. Республика официально зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», в связи с чем страна готова к включению российской вакцины в программу вакцинации, а также к началу поставок вакцины на территорию Киргизской Республики», – сказано на сайте правительства России. На встрече сопредседателей комиссии рассматривались приоритетные задачи расширения российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено ходу совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Россию президента Киргизии Садыра Жапарова 24–25 февраля 2021 года, отмечается в сообщении. Также Оверчук и Новиков обсудили вопросы правового статуса пребывания в России мигрантов из Киргизии и вопрос урегулирования правового статуса иностранных граждан, находящихся в России с нарушением установленного порядка пребывания. Российской стороной даны разъяснения по процедуре оформления правового статуса иностранных граждан до 15 июня 2021 года без применения мер административного воздействия и необходимости выезда за пределы страны. Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия в области цифровизации, а также достигнуты договоренности о подготовке предложений и проектов, направленных на инвестиционное сотрудничество, экономическую интеграцию и гуманитарное взаимодействие. В начале апреля Киргизия заявила о намерениях закупить у России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек. В середине апреля власти Киргизии выделили деньги на приобретение «Спутника V». Росавиация назвала число вернувшихся во вторник из Турции россиян 21 апреля 2021, 21:51 Текст: Абдулла Шакиров

Авиакомпании перевезли 20 апреля из Турции в Россию 6,7 тыс. россиян, 25 рейсов выполнили российские авиакомпании, пять рейсов – турецкие, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Из Танзании в Россию во вторник вернулись 56 человек. В вывозной кампании принимают участие девять российских перевозчиков: «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Азур Эйр», «Северный ветер», «Роял Флайт», «ЮТэйр», «Победа» и «Ред Вингс», сказано на сайте Росавиации. С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вернулись 39,4 тыс. человек, из Танзании – более 1,7 тыс. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву. Академик Румянцев сравнил работу врачей во время пандемии с военной службой 21 апреля 2021, 18:25

«Врачи как солдаты – они дают присягу и выполняют свой долг по отношению к пациентам» – заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева академик РАН Александр Румянцев. Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию высоко оценил работу медицинских работников во время пандемии коронавируса, поблагодарил их, а также жителей страны за эффективную и порой самоотверженную работу, особо выделив кроме медиков соцработников, учителей и волонтеров. «Никакого героизма в работе медиков во время пандемии нет. Врачи как солдаты – они дают присягу и выполняют свой долг по отношению к пациентам», – говорит Румянцев. Он объясняет, что врач защищают людей от заболеваний, то есть обеспечивают безопасность человека, как и военные. Соответственно, в пандемию коронавирусной инфекции все они исполняли свой долг, преодолевая различные трудности, сражаясь за здоровье граждан. «Не все люди идут в медицину, потому что это очень тяжелая подготовка и деятельность. Во-первых, мы учимся дольше всех других профессий. У нас базовое образование в России длится шесть лет, а в мире вообще восемь. Кроме того, после окончания медицинского института нам приходится еще обучаться. Подготовка после окончания вуза длится от двух до семи лет. Поэтому идут в медицину люди неравнодушные, у которых есть призвание помогать людям», – рассказывает собеседник. На протяжении всех лет обучения в каждом медицинском работнике воспитывается качества, которыми обязательно должен обладать каждый специалист, продолжает врач. Тем более, что во все времена и во всех странах лекари, занимающиеся лечением и здоровьем людей, ценились очень высоко, чего современным медикам хотелось бы увидеть и на сегодняшний день. Ранее ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, современное общество, российский народ кардинально поменяли свое отношение к врачам, что является наивысшим вознаграждением для медицинских работников. В Берлине задержаны более 150 протестующих против мер по COVID-19 21 апреля 2021, 18:25 Текст: Евгения Шестак

Более 150 человек задержали в Берлине в ходе акции против ужесточения антикоронавирусных ограничительных мер, сообщила пресс-служба берлинской полиции. «На 15.50 (16.50 - мск) в общей сумме 152 человека были задержаны», – сообщает полиция Берлина, передает РИА «Новости». Как уточнили правоохранители, среди причин, по которым производились задержания, нарушения мер инфекционной безопасности, нападения на правоохранителей, сопротивление полиции и попытки освободить ранее задержанных лиц. В центре города прошла акция с участием около 8 тыс. граждан, которые выступали против поправок к закону о защите от инфекционных заболеваний, обсуждаемых в бундестаге. Протестующие находились на улице без средств индивидуальной защиты и полиция потребовала прекращения мероприятия. Тем не менее, большая часть митингующих проигнорировала призыв разойтись, произошли столкновения с полицейскими. Полиция применила перцовый газ против некоторых из участников акции. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса. Напомним, со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии. В Турции объявили трехдневный локдаун 22 апреля 2021, 10:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране, говорится в циркуляре МВД Турции. «В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником – Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19.00 22 апреля и закончится в 05.00 26 апреля», – передает РИА «Новости» текст документа. Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак. На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву. В крупнейших городах Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса 22 апреля 2021, 06:59 Текст: Антон Никитин

Правительство Японии во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой приняло решение вновь ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса, сообщило японское общественное телевидение. Как ожидается, официально о введении режима чрезвычайной ситуации будет объявлено в пятницу. При этом большую обеспокоенность у местных властей вызывают предстоящие майские праздники и связанные с ними риски новых вспышек вызываемого коронавирусом заболевания в крупнейших регионах Японии, передает ТАСС. По последним данным, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Японии превысило 548 тыс., более 9,7 тыс. человек умерли. С 20 апреля ограничения ужесточили в трех префектурах рядом с Токио – Канагаву, Сайтаму, Тибу, а также в префектуре Айти в центральной части острова Хонсю. В начале апреля стало известно о планах властей Японии ужесточить меры против распространения коронавируса в Токио, западной префектуре Киото и на Окинаве – самой южной префектуре страны. Также он действует еще в трех западных префектурах – Осака, Мияги и Хего. В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса 22 апреля 2021, 11:33

За минувшие сутки в России выявили 8996 новый случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8996 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2704, Санкт-Петербурге – 682, Московской области – 590. Всего в стране выявлено 4 736 121 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 361 807 человек, из них 8934 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 107 103 человека. Накануне, 21 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8271. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 725. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Выпущенный за рубежом «Спутник V» захотели применять для вакцинации россиян 22 апреля 2021, 11:15 Текст: Евгения Шестак

Российские площадки хорошо справляются с необходимыми для страны объемами производства, при этом для вакцинации россиян могут начать применять выпущенный за рубежом «Спутник V», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Вполне можно использовать зарубежные мощности для того, чтобы производить вакцину для России, и в принципе такой резервный план у нас есть, и мы готовы уже это обеспечивать в ближайшее время, но мы видим, что российские площадки уже очень сильно нарастили объемы и очень хорошо справляются с теми объемами, которые надо производить», – отметил он в интервью программе «Поздняков» на сайте телеканала НТВ. По его словам, российские площадки практически удваивают свои мощности каждый месяц, поэтому есть резервный вариант, где иностранные площадки можно использовать также для вакцинации в России. Дмитриев напомнил, что на сегодняшний день заключены соглашения с 20 производителям в 10 странах, и многие страны уже начали производить вакцину. «Многие страны уже выпускают «Спутник V», и мы планируем до конца года действительно привить сотни миллионов людей в различных странах мира. Сейчас уже вакцина выпускается и в Индии, и в Китае, и в Корее. Соответственно, массивные объемы производства на зарубежных площадках мы ожидаем уже там май–июнь, и соответственно, российские площадки также будут подключаться на экспорт, но, когда уже закончится массовая вакцинация в России», – подытожил он. Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. МИД спрогнозировал сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V» 22 апреля 2021, 10:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. «Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями», – цитирует РИА «Новости» Вершинина. По его словам, после этих посещений и обмена мнениями и данными с специалистами, которые предоставляют представителям ВОЗ все необходимую информацию, мы получим включение вакцины «Спутник V» в список вакцин, одобренных Организацией для использования в экстренных ситуациях. «Это, конечно, будет серьезное подтверждение правильности, нужности и эффективности нашей вакцины. Вы знаете, что мы уже заключили соглашения со свыше 60 странами, и еще с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведем такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире», – подчеркнул замглавы МИД. Он добавил, что работа с ВОЗ идет параллельно с наращиванием производства российской вакцины, и уже через месяц мощности позволят производить десятки миллионов доз «Спутник V». По словам Вершинина, Россия готова предоставить «Спутник V», когда она будет одобрена ВОЗ, для вакцинации от COVID-19 сотрудников ООН. «Мы готовы это сделать. Естественно, ооновские представители опираются на существующие правила и регламентации. Но после того, как наши вакцины окажутся в списке одобренных ВОЗ и, кстати говоря, европейским регулятором, я думаю, что это все может произойти очень быстро. И мы будем готовы представить свою вакцину, тем более что речь не идет о больших количествах. Но мы заинтересованы в том, чтобы помочь ооновцам выполнять их миссию и в том, чтобы сделать их работу более безопасной», – отметил Вершинин. Напомним, в среду Гебрейесус в ходе переговоров Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России 22 апреля 2021, 08:21 Текст: Наталья Ануфриева

Глава Сбербанка Герман Греф считает третью волну коронавируса в России вероятной, однако она более слабой, чем предыдущие. Греф заявил, что третьей волны не удалось избежать ни одной стране, «как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», передает РБК. По его мнению, глубина третьей волны будет зависеть от уровня вакцинации и коллективного иммунитета. Он считает, что Россия вышла на высокий уровень по прививанию населения. Греф сообщил, что вакцинировался первым среди сотрудников Сбербанка. Сейчас, по его словам, коллективный иммунитет в финансовой организации составляет 44%. Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал россиян сделать прививку от коронавируса, чтобы к осени у населения страны сформировался коллективный иммунитет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД