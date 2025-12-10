Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.6 комментариев
Песков рассказал о поездках Путина по городу за рулем
Президент России Владимир Путин иногда лично управляет автомобилем, передвигаясь по Москве без кортежа и специальных ограничений движения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин может самостоятельно передвигаться по городу, в том числе сесть за руль автомобиля, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил это агентству, комментируя способы передвижения президента вне кортежа.
На вопрос, бывает ли, что Путин лично управляет автомобилем или просто передвигается на машине без специальных ограничений для движения, Песков коротко сказал: «По-разному». Таким образом, пресс-секретарь подтвердил, что глава государства иногда сам садится за руль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что иногда передвигается по Москве без кортежа и мигалок.