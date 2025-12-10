Песков рассказал о поездках Путина по городу за рулем

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин может самостоятельно передвигаться по городу, в том числе сесть за руль автомобиля, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил это агентству, комментируя способы передвижения президента вне кортежа.

На вопрос, бывает ли, что Путин лично управляет автомобилем или просто передвигается на машине без специальных ограничений для движения, Песков коротко сказал: «По-разному». Таким образом, пресс-секретарь подтвердил, что глава государства иногда сам садится за руль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что иногда передвигается по Москве без кортежа и мигалок.