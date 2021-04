В ФМБА назвали сроки регистрации препарата для профилактики COVID Турция назвала сроки начала поставок «Спутника V» 28 апреля 2021, 19:32 Текст: Абдулла Шакиров

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. «По вакцине «Спутник V» мы перешли к третьей фазе испытаний. Подписано соглашение о поставке», – передает слова главы турецкого Минздрава РИА «Новости». По словам Коджи, поставки препарата будут осуществляться в течение полугода. Вместе с вакциной Турция получит и технологии ее производства. В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях. На прошлой неделе сообщалось, что в ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V». «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).

«Софагейт» испортил отношения между двумя лидерами ЕС 28 апреля 2021, 10:45

Фото: Pignatelli/EUC/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Инцидент в Анкаре, когда главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля, испортил отношения между двумя лидерами ЕС, которым еще предстоит работать вместе до конца ноября 2024 года. «Спустя почти три недели после инцидента в Анкаре Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель в понедельник, 26 апреля, пришли объясниться перед Европейским парламентом. Депутаты Европарламента с волнением ожидали встречу с ними, поскольку отношения между двумя лидерами ЕС ухудшились после их поездки в Турцию и трансляции видео, где Урсула фон дер Ляйен стоит перед председателем Европейского совета и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уже удобно устроившимися в своих креслах, а потом во время переговоров садится на диван», пишет Le Figaro, перевод статьи которой приводит ИноПресса. Как отмечает издание, во время дебатов, посвященных отношениям между ЕС и Турцией, и на последнем заседании Европейского совета дер Ляйен уделила первостепенное внимание этому делу, «обиду от которого ей, видимо, до сих пор нелегко снести». «Я председатель Европейской комиссии, и когда я отправлялась в Турцию, я ожидала, что со мной будут обращаться в таком качестве. Как с председателем Комиссии. Но это было не так. Я не нахожу оправдания такому обращению в европейских договорах. Поэтому я должна сделать вывод, что это произошло потому, что я женщина», – предположила она, добавив, что «чувствовала себя оскорбленной и одинокой как женщина и как европейка». Шарль Мишель выразил свои сожаления по этому поводу. «Мы уверены, Урсула фон дер Ляйен и я, что эта ситуация больше не повторится», – пообещал он. Подвергнувшись нападкам со стороны нескольких депутатов Европарламента, председатель Европейского совета ради умиротворения постарался дать обещания женщинам. Так, он пообещал оказать давление на государства-члены, чтобы они приняли директиву о присутствии женщин в советах директоров и уменьшили неравенство в оплате труда между мужчинами и женщинами. Он также упомянул о созыве саммита, посвященного гендерному равенству, с созданием в рамках Европейского совета органа, посвященного этим вопросам. Издание отмечает, что инцидент в Анкаре испортил отношения между двумя лидерами ЕС. «В последние дни множились прямые и косвенные послания столиц, в частности Парижа и Берлина, направленные на то, чтобы убедить фон дер Ляйен и Мишеля положить конец их разногласиям. … (Однако) похоже, что пока такие запросы еще не полностью реализованы». «На саммите по климату с Байденом они потратили уйму времени, выясняя, кто и что скажет», – заявил один из европейских дипломатов. «Софагейт» неизбежно оставит след в отношениях между двумя лидерами ЕС, которым, тем не менее, придется работать вместе еще несколько лет. До конца ноября 2024 года», отмечает издание. Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны». Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана. Ученые нашли способ избавиться от коронавируса за секунду 28 апреля 2021, 08:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Группа исследователей из Техасского университета A&M нашла способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду. Изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тыс. раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение на портале Phys.org. Этого достаточно, чтобы коронавирус оказался полностью убит. По данным исследователей, термическая обработка позволит использовать данный метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал главное условие для окончательной победы над коронавирусом в России. Байден объявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с COVID-19 28 апреля 2021, 06:02 Текст: Антон Антонов

США в борьбе с коронавирусом добились «ошеломительного успеха», число заражений существенно снизилось, заявил глава американского государства Джо Байден. Байден сказал, что «количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января», после его «вступления в должность президента». По его словам, тогда в США умирали «десятки тысяч пожилых граждан в неделю» и «менее 1% пожилых были полностью вакцинированы», но сейчас уже «67% среди данной категории получили прививки». «На прошлой неделе я объявил, что мы перешли рубеж в 200 млн полученных гражданами доз прививок. Теперь число составляет 215 млн», – сказал он. Байден полагает, что США «будут в состоянии поделиться вакцинами, а также ноу-хау с другими странами, у которых есть подлинная нужда». По его словам, в этом «заключаются надежда и ожидание», передает ТАСС. По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США превысило 32 млн человек, 572 тыс. из них скончались, передает РИА «Новости». 19 января университет Джонса Хопкинса сообщал, что число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило 400 тыс. человек. Самолет с медоборудованием для лечения COVID вылетел из России в Индию 28 апреля 2021, 17:14

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Первый из двух самолетов МЧС России с грузом экстренной гуманитарной помощи для лечения коронавируса вылетел в Нью-Дели, сообщили в пресс-службе МЧС. «В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью», – передает РИА «Новости». Второй самолет МЧС вылетит в Индию вечером в среду. Российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства. Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом. 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. В Канаде зарегистрирована первая смерть от тромбоза после прививки AstraZeneca 27 апреля 2021, 21:58 Текст: Елена Мирошниченко

В Канаде был зафиксирован первый случай смерти из-за образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся вакциной британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордским университетом, сообщает телеканал BBC. По данным канала, летальный исход зафиксирован в провинции Квебек, наступление смерти может быть связано с вакцинацией AstraZeneca. Также в Канаде было выявлено шесть случаев образования тромбов у привившихся этой вакциной, все люди были отпущены домой после медицинского осмотра. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Туроператоры попросили оперштаб освободить привитых туристов от тестов на COVID 27 апреля 2021, 21:46 Текст: Елена Мирошниченко

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову, освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел. «Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросила рассмотреть возможность освободить граждан страны, привитых вакциной российского производства, от сдачи ПЦР-тестов, а также оставить обязательным только один ПЦР-тест для тех, кто пока не привился», – цитирует обращение ТАСС. В секретариате Голиковой отметили, что обращение пока не получили, но как только оно будет получено, письмо рассмотрят в установленном порядке. АТОР отмечает, что в России тесты остаются обязательными для тех туристов, который сделали прививку от коронавируса. В некоторых иностранных государствах (Кипр, Грузия, Хорватия, Мальдивы) принимают российских туристов без ПЦР-тестов при условии вакцинации коронавируса. «Требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении в Российскую Федерацию существенно увеличивает стоимость поездки, особенно для семей. Так, стоимость одного стандартного анализа в Москве и Петербурге составит от 2290 до 2550 рублей, срочного – от 2 860 до 3 240 рублей на человека», – указывается в обращении. Туроператор «Интурист» подсчитали, что для семьи из четырех человек результаты двух лабораторных исследований на коронавирус могут обойтись до 19-20 тыс. рублей. В ассоциации указывают на то, что требование обязательно сдавать два теста негативно сказывается на спросе. «Результаты этой меры не замедлили сказаться, причем почти мгновенно: в день, когда было объявлено о необходимости сдачи ПЦР-тестов при возвращении из Абхазии и Белоруссии, спрос на эти направления резко упал – до 90%. Продажи практически остановились», – рассказал руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов. С 1 мая вернувшиеся из-за границы россияне должны будут два раза сдать тест на коронавирус. Первый тест надо сделать и загрузить на портал «Госуслуги» в течение 72 часов с момента возвращения в Россию. Пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР необходимо в срок до 5 дней с момента въезда на территорию России. Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Лавров оценил решение Бразилии отказаться от «Спутника V» 28 апреля 2021, 10:53 Текст: Наталья Ануфриева

Глава МИД Сергей Лавров отреагировал на решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины «Спутник V», указав, что США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона. Лавров заявил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как «американцы не стесняются, что они эту работу ведут», передает РИА «Новости». «Они и не скрывают этого. И прошлая администрация, в которой (тогда госсекретарь) Майк Помпео ездил по Африке и просто громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не сотрудничать и не торговать с Россией и с Китаем, потому что Россия и Китай преследуют эгоистические цели, а мы вот, американцы, с вами торгуем исключительно во благо ваших народов», – добавил он. По словам министра, в данный момент в Бразилии «возникло движение протеста против такого лишения». «И если американцы признали, что это они стоят за таким исходом, значит, они верны своей логике, что им все дозволено. И уже не стесняются публично диктовать», – сказал он. При этом Лавров подчеркнул, что «уже и Германия всерьез, включая канцлера (Ангелу) Меркель, говорит о том, что можно использовать российскую вакцину». «Мы никого не будем заставлять делать. Я думаю, что жизнь сама все расставит на свои места. Знаете, как Владимир Высоцкий, царствие Небесное, говорил: «Всегда стараюсь разглядеть в людях хорошее. Плохое они сами покажут», – заявил глава российского МИД. Ранее бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной. Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Семь российских авиакомпаний закончили вывозить россиян из Турции 28 апреля 2021, 00:58 Текст: Антон Антонов

Azur Air, «Азимут», «Икар», «Победа», «Россия», Red Wings и Royal Flight завершили вывозную программу из Турции, сообщила Росавиация. В частности, в понедельник авиакомпании двух стран совершили шесть рейсов из Турции в Россию, было «перевезено 1,3 тыс. пассажиров» (российскими авиакомпаниями – три рейса, 720 пассажиров). Также в Росавиации сообщили, что полностью завершена вывозная программа из Танзании, выполнено 12 рейсов, возвращено 4,1 тыс. пассажиров, передает ТАСС. Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Мишустин заявил о преодолении Россией самой острой фазы пандемии 28 апреля 2021, 12:15

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Россия уже пережила самую острую фазу пандемии коронавируса, это произошло в том числе благодаря решениям, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России». Премьер подчеркнул, что ЕР оказывает правительству «надежную поддержку в ключевых вопросах, которые очень важны для развития страны, при подготовке взвешенных, продуманных инициатив», передает РИА «Новости». «И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии», – отметил Мишустин. Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти будут держать на постоянном контроле ситуацию с распространением коронавируса. В России выявили 7,8 тыс. новых случаев коронавируса 28 апреля 2021, 11:23

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 7848 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7848 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1840, Санкт-Петербурге – 723, Московской области – 612. Всего в стране выявлено 787 273 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 411 098 человек, из них 8420 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 387 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 109 367человек. Накануне, 27 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8053. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 205. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Жительницу Киева парализовало после прививки от коронавируса 28 апреля 2021, 13:26 Текст: Елизавета Булкина

В Киеве женщину парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь прививки и паралича. «Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит – воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли», – передает ТСН. Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко не исключает связь паралича с вакцинацией. «Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты», – сказал он. При этом, по данным СМИ, в мире зафиксировано не более сотни подобных случаев на миллионы привитых по всему миру. Ученые продолжают изучать возможную взаимосвязь. Напомним, 17 апреля на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield. Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса. 2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался. В Турции прошел митинг против признания Байденом геноцида армян 28 апреля 2021, 15:43 Текст: Евгения Шестак

Участники акции протеста перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире потребовали признать Крым российским, а также закрыть авиабазу Инджирлик в Турции для американских военных на фоне признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи, сообщили в пресс-службе партии Vatan, организовавшей акцию. «Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней. Для признания Крыма (российским) и (независимости) Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республикой Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – говорится в обращении, передает РИА «Новости». Участники митинга заявили, что Байден не может угрожать «Турции, объединившейся с Россией, Азербайджаном, Ираном, Ираком, Сирией и Ливией». Также они призвали турецкие власти немедленно начать военное сотрудничество с Сирией, чтобы «покончить с поддерживаемой США Рабочей партией Курдистана». Напомним, Байден признал геноцид этнических армян в Османской империи. Ряд турецких политиков призвал незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик, которая сейчас используется одновременно ВВС Турции и США. Турецкая партия Vatan заявила, что следует признать Крым территорией России, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что признание геноцида армян не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере. Путин пообещал Моди поставить гуманитарную помощь Индии для борьбы с COVID 28 апреля 2021, 16:46 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Моди поблагодарил Путина за оказываемое содействие, «которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране». Также президент России и индийский премьер приветствовали регистрацию в Индии вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность. «Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года», – отмечается в сообщении. Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Напомним, Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки. 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия решила направить крупную партию медпомощи в Индию 28 апреля 2021, 09:56 Текст: Евгения Шестак

Россия планирует в ближайшее время направить в Индию срочным рейсом МЧС крупную партию медицинской помощи для противодействию коронавирусу, сообщила пресс-служба российского МИД. «Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавируса направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи», – сообщается на сайте ведомства. В частности, в Индию будут направлены кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства. Отмечается, что доставка помощи запланирована на ближайшие дни. Ранее глава группы, консультирующей премьер-министра Индии Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса, Винод Пол заявил, что жителям Индии необходимо носить маски дома, в первую очередь это касается тех, в чьей семье есть человек с коронавирусом. 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Ученые разработали «наноловушки» для COVID-19 28 апреля 2021, 14:49 Текст: Абдулла Шакиров

Исследователи из Притцкерской школы молекулярной инженерии (PME) при Чикагском университете разработали наночастицы, способные захватывать вирус SARS-CoV-2 в организме человека. Наночастицы имитируют клетки организма, привлекая вирус, а затем используют иммунную систему для уничтожения COVID-19, пишет Science Daily. Наночастицы изготовлены полимеров и фосфолипидов, их диаметр достигает около 500 нанометров – существенно меньше диаметра клетки человека, что позволяет им глубже проникать в разные области организма и эффективнее бороться с вирусом. Для разработки наночастиц группа ученых во главе изучила нейтрализующие антитела и механизм действия шиповидного белка, который используется SARS-CoV-2 для связывания с белком ACE2 клетки человека. Исследователи разместили белок ACE2 на поверхности одних наночастиц и нейтрализующие антитела – на поверхности других. Сначала разработка была успешно испытана на мышах, затем ее протестировали на псевдовирусе (менее мощной модели вируса, который не размножается) в клетках легких человека в планшетах для культивирования тканей. Ученые выяснили, что наночастицы полностью блокируют проникновение вируса в клетки. Захваченный псевдовирус и наночастицы затем уничтожались макрофагами – клетками, способными к перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других токсичных для организма элементов. Также ученые протестировали наночастицы на псевдовирусе в системе перфузии легких – паре донорских легких, поддерживаемых вентилятором, – и выяснили, что они полностью блокировали вирус в легких. Отмечается, что разработанная чикагскими специалистами система подавляет коронавирус в десять раз лучше, чем нейтрализующие антитела или только растворимый белок ACE2. Теоретически нанаочастицы также могут быть использованы на различных вариантах COVID-19, что открывает потенциально новый способ борьбы с коронавирусом, подчеркивается в сообщении. Ранее российские ученые обучили нейросеть выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам.