Мерц объявил о планах финансировать производство дальнобойных ракет на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Он уточнил: «Мы будем финансировать покупку существенного количества терминалов Starlink. Кроме того, наши министерства обороны подпишут меморандум о дальнобойных ракетах», передает «Интерфакс».

Мерц особо подчеркнул, что речь идет именно о финансировании производственных мощностей на территории Украины, а не о передаче уже готовых немецких ракет. По его словам, на создаваемые ракеты не будет накладываться никаких ограничений по дальности.

В свою очередь, телеканал Sky News предположил, что заявление Мерца может означать отказ Берлина от передачи Украине ракет типа Taurus из запасов Бундесвера.

В среду Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от западных стран 30 млрд долларов для организации собственного производства вооружений и обеспечения продолжения боевых действий с Россией.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует посетить Германию для переговоров с Мерцем по вопросам военного сотрудничества и поставок вооружений, включая ракеты Taurus. До этого Bild сообщил о возможной передаче Украине немецких РСЗО MARS II и системы ПВО IRIS-T.