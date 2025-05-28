Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил, что Киев нуждается в тридцати миллиардах долларов от западных стран для организации производства вооружений и продолжения конфликта с Россией, передает ТАСС.

По его словам, такая сумма необходима не только для ракетной программы, но и для всех видов оружия, которые Украина может производить самостоятельно.

По его словам, Украина «недозагружена примерно на эту сумму денег».

Украинские власти регулярно обращаются к западным союзникам с просьбами о предоставлении военной помощи, критикуя западные страны за медлительность и недостаточный объем поставок. В Киеве призывают союзников взять на себя ответственность за неудачи ВСУ на фронте.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует посетить Германию для переговоров с канцлером Фридрихом Мерцем по вопросам военного сотрудничества и поставок вооружений, включая ракеты Taurus.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об угрозе национальным интересам России в связи с планами вооруженного соглашения между Украиной и Евросоюзом.