Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
Песков назвал слова Зеленского доказательством необходимости действий России
Песков заявил о росте угрозы для России из-за соглашения ЕС и Украины по оружию
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о планах по оружейному соглашению с Евросоюзом, отметив угрозу для национальных интересов России.
Песков заявил, что слова Владимира Зеленского о подготовке соглашения с Евросоюзом по производству дальнобойного оружия подтверждают оправданность действий России, передает ТАСС.
По словам Пескова, инициатива Киева в сотрудничестве с ЕС усиливает угрозу для национальных интересов России.
Песков подчеркнул: «Это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса и этого конфликта, потому что именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим национальным интересам».
Представитель Кремля добавил, что подобные действия со стороны Украины и Евросоюза становятся дополнительным аргументом для российской позиции на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский планирует посетить Германию для переговоров с канцлером Фридрихом Мерцем по вопросам военного сотрудничества и поставок дальнобойных ракет Taurus.
Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности для поставляемого Киеву вооружения, что позволяет Киеву наносить удары по территории России.