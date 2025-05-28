NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский посетит Берлин в среду для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет The New York Times.

Это уже третья встреча Зеленского и Мерца за последние три недели, что говорит о растущем сотрудничестве и стремлении нового канцлера выстроить лидирующую роль Германии среди европейских союзников на фоне ослабления поддержки со стороны США.

В ходе визита Зеленский встретится с Мерцем в здании федеральной канцелярии, после чего оба выступят на совместной пресс-конференции. Позже украинский президент проведет переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции.

Ожидается, что обсуждения между Мерцем и Зеленским будут сосредоточены на продолжении военной помощи, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты, крупнейший донор Украины, похоже, готовы свернуть свою поддержку. Особый интерес для украинского лидера представляет дальнобойная ракетная система Taurus, которую Германия разработала совместно со Швецией.

Мерц ранее подчеркивал, что поддержка Украины и давление на Россию необходимы для достижения перемирия. «На Украине решается не меньше, чем миропорядок всего нашего континента. В этот исторический момент Европа должна объединиться как никогда», – заявлял Мерц.

Полиция намерена перекрыть часть правительственного района Берлина для обеспечения безопасности, как это было и во время предыдущих визитов Зеленского. В отличие от прежнего канцлера Олафа Шольца, который долго не посещал Киев после начала спецоперации на Украине, Мерц уже через три дня после вступления в должность побывал на Украине вместе с лидерами Франции и Польши.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО, назвав действия киевского режима террористическими.

Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности для поставляемого Киеву вооружения, и Киев теперь может наносить удары по позициям на территории России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неопытности и некомпетентности канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на его высказывания о военной поддержке Киева.