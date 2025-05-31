Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

Саммит стран НАТО, который должен пройти 24-25 июня, рискует публично зафиксировать раскол между членами альянса. «Короткий и содержательный» (по словам генсека НАТО Рютте) саммит может превратиться в скандальное мероприятие, учитывая, что на него собирается приехать Дональд Трамп. Привычная демонстрация единения и сплочённости на этот раз может обернуться публичными перепалками членов альянса. Слишком уж широк круг накопившихся противоречий и взаимных обид.

В центре внимания, конечно, украинский вопрос. Чтобы лишний раз не раздражать Трампа, организаторы мероприятия уже намекнули Зеленскому, что ему лучше не приезжать. Капитан команды КВН не преминул подлить масла в огонь, заявив, что отсутствие Украины будет «победой Путина, но не над Украиной, а над НАТО».

Зеленский остаётся стержневым элементом, вокруг которого формируется антироссийская и одновременно антитрамповская коалиция европейских лидеров. Не случайно своё заявление он сделал в разговоре с канцлером Мерцем, который на днях в очередной раз подтвердил снятие ограничений на дальность ударов по территории России европейским оружием. И Мерц, и Макрон бегут «впереди паровоза», демонстрируя свою решимость поддерживать Украину и беря на себя риски эскалации конфликта с Россией.

Впрочем, и первый, и второй ожидают, что их ястребиная риторика в какой-то момент попадёт на благодатную почву: усталость Трампа от бесконечных переговоров с Москвой о прекращении конфликта на Украине. Уже сейчас очевидно, что быстрого результата, который Трамп мог бы предъявить своим избирателям, ожидать не стоит. Побывавший на днях в Москве и Киеве глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о возможности достижения «постоянного мира» до конца 2025 года. Что, конечно, ставит крест на быстром урегулировании.

А если быстрый результат невозможен, стоит ожидать усиления курса США на выход из переговорного процесса. В какой-то момент Трамп может решить, что проблемой является не Украина, не Россия, а Европа. А раз так, то пусть сама и разбирается с Россией. О чём, к слову, недвусмысленно заявил спецпредставитель Трампа Кит Келлог. По его словам, вопросы безопасности выходят за рамки исключительно украинской проблемы. А в отличие от первого срока Трампа, сейчас противостоять альянсу в случае конфликта будут Россия, Китай, Иран и Северная Корея, объединённые не только союзническими отношениями, но и – как в случае с Северной Кореей – соглашениями о совместной обороне.

Тот же Келлог заявил, что США могут принять условие России о нерасширении НАТО. Причём речь идёт не только об Украине, но и обо всех странах постсоветского пространства, включая Грузию и Молдавию. Это автоматически ставит вопрос об экзистенциальных перспективах альянса и смысле его существования в нынешнем виде.

Заявление Келлога прозвучало не в вакууме. Линия «старых республиканских аналитиков» в последнее время всё жёстче подчёркивает невольно артикулируемый страх Запада: если НАТО формально даст Киеву, Тбилиси или Кишинёву прямой и необратимый билет в альянс, то сработает та же логика, что и сорок лет назад с ФРГ и ГДР. Только теперь противником будет не замкнутый в «железном занавесе» СССР, а гораздо менее предсказуемая и местами злопамятная Россия, столь ярко показавшая своё отношение к расширению альянса в 2022 году.

Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну. Позиция «все виноваты» позволит Вашингтону отойти от опасной черты быть вовлечённым в прямое противостояние с Москвой, но при этом продолжать серию сделок, но на этот раз не мирных, а коммерческих – по поставкам обычных вооружений Европе и Украине.

Политика «выставления счетов», проводимая администрацией Трампа, вполне может использовать предстоящий саммит для кардинального переформатирования сфер ответственности внутри альянса. США оставляют Европе ядерный зонтик, выводят большую часть контингентов из приграничных с Россией и Украиной стран, при этом сохраняют возможность поставок конвенциональных вооружений «коалиции желающих» воевать за Украину с Россией. Москву, к слову, такой вариант может вполне устроить, учитывая очевидную неготовность «коалиции» к реальному, а не только риторическому конфликту с Россией.