В Тбилиси назвали «тяжелыми для Украины» слова Келлога о нерасширении НАТО

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Депутат от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе заявил, что слова Кита Келлога «подтверждают, что определенные обещания, данные годы назад (в 2008-м о приеме Грузии и Украины в НАТО), были лишь обещаниями».

«Хотя мы здесь внесли в конституцию страны цель – вступление в НАТО, а сегодня Грузия как аспирант НАТО занимает особое место», – сказал парламентарий.

«НАТО не было готово принять наши страны. По отношению к Украине это заявление Келлога в десятки и сотни раз тяжелее», – сказал Гиви Миканадзе.

В то же время грузинская оппозиция обвинила правящую партию в том, что вопрос вступления Грузии в НАТО может потерять актуальность.

Представитель саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Саникидзе сказал, что «Грузинская мечта» наносит удар по безопасности страны, стирая ее с карты мира, так как вопроса Грузии нет на столе переговоров».

Ранее Келлог заявил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение на восток, так как США понимают обеспокоенность России по вопросам безопасности. Келлог отметил, что Россия поднимает вопрос не только об Украине, но и о Грузии, а также Молдавии, и власти США готовы рассмотреть комплексное прекращение расширения НАТО к российским границам как ответ на эти опасения.