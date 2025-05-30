Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
В Тбилиси назвали «тяжелыми для Украины» слова Келлога о нерасширении НАТО
Правящая «Грузинская мечта» назвала реалистичными, но «тяжелыми для Украины» слова спецпосланника США по этой стране Кита Келлога о возможном прекращении расширения НАТО на восток, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Депутат от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе заявил, что слова Кита Келлога «подтверждают, что определенные обещания, данные годы назад (в 2008-м о приеме Грузии и Украины в НАТО), были лишь обещаниями».
«Хотя мы здесь внесли в конституцию страны цель – вступление в НАТО, а сегодня Грузия как аспирант НАТО занимает особое место», – сказал парламентарий.
«НАТО не было готово принять наши страны. По отношению к Украине это заявление Келлога в десятки и сотни раз тяжелее», – сказал Гиви Миканадзе.
В то же время грузинская оппозиция обвинила правящую партию в том, что вопрос вступления Грузии в НАТО может потерять актуальность.
Представитель саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Саникидзе сказал, что «Грузинская мечта» наносит удар по безопасности страны, стирая ее с карты мира, так как вопроса Грузии нет на столе переговоров».
Ранее Келлог заявил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение на восток, так как США понимают обеспокоенность России по вопросам безопасности. Келлог отметил, что Россия поднимает вопрос не только об Украине, но и о Грузии, а также Молдавии, и власти США готовы рассмотреть комплексное прекращение расширения НАТО к российским границам как ответ на эти опасения.