Келлог сообщил о возможности остановки расширения НАТО на Восток

Tекст: Александра Юдина

Келлог отметил, что Россия поднимает вопрос не только об Украине, но и о Грузии, а также Молдавии, и власти США готовы рассмотреть комплексное прекращение расширения НАТО к российским границам как ответ на эти опасения, передает ТАСС.

Келлог подчеркнул, что окончательное решение будет принимать американский президент, а не он лично.

По словам спецпосланника, подобная договоренность может быть достигнута в ходе переговоров между США и Россией с учетом мнения других стран. Дипломаты должны представить детальные предложения на рассмотрение президента США, чтобы затем вынести их на обсуждение с остальными членами альянса.

Келлог также считает, что опасения России по расширению НАТО на восток являются оправданными и подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в альянс не рассматривается в данный момент.

Ранее Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.