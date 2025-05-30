Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.0 комментариев
Келлог сообщил о возможности остановки расширения НАТО на Восток
Североатлантический альянс может прекратить расширение на восток, так как США понимают обеспокоенность России по вопросам безопасности, сообщил на канале ABC News спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
Келлог отметил, что Россия поднимает вопрос не только об Украине, но и о Грузии, а также Молдавии, и власти США готовы рассмотреть комплексное прекращение расширения НАТО к российским границам как ответ на эти опасения, передает ТАСС.
Келлог подчеркнул, что окончательное решение будет принимать американский президент, а не он лично.
По словам спецпосланника, подобная договоренность может быть достигнута в ходе переговоров между США и Россией с учетом мнения других стран. Дипломаты должны представить детальные предложения на рассмотрение президента США, чтобы затем вынести их на обсуждение с остальными членами альянса.
Келлог также считает, что опасения России по расширению НАТО на восток являются оправданными и подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в альянс не рассматривается в данный момент.
Ранее Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.