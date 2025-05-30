Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО

Tекст: Антон Антонов

«Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Он подчеркнул, что «так думают» не только США. Келлог отметил, что для принятия Украины в НАТО требуется согласие всех 32 стран, и сейчас как минимум четыре государства из блока выражают сомнения по данному вопросу. По словам Келлога, другие страны альянса также не уверены в необходимости расширения за счет Украины.

Келлог выразил мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сложились «сильные» личные отношения. Самого Трампа Келлог назвал «лучшим президентом». «Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», – сказал Келлог.

Он также рассказал, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что украинская сторона не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.

По его словам, в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины, «будет так называемая E3 – советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», которые «выскажут свое мнение», передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

Келлог отметил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе давно не рассматривается на практическом уровне. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что рассмотрение вступления Украины в альянс отнесено к долгосрочной перспективе и никак не связано с условиями мирного урегулирования.