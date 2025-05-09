Рютте опроверг обещание Украине членства в НАТО после конфликта

Рютте заявил, что Украине не обещали членство в НАТО в мирном соглашении

Tекст: Вера Басилая

По словам Рютте, НАТО не обещало Киеву членство в альянсе как часть мирного соглашения с Россией, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО рассматривается в долгосрочной перспективе и не привязан к итогам возможного мирного урегулирования конфликта.

Рютте напомнил, что альянс по итогам саммита 2024 года сформулировал для Украины лишь «необратимый путь» к членству, но не предоставил конкретных гарантий или сроков. Эта фраза, как отмечали в НАТО, была своего рода компенсацией за отсутствие четких решений по вступлению Украины.

Ранее президент США заявил, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева присоединиться к НАТО.

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе давно не обсуждается.

В свою очередь Москва отметила положительный характер позиции Вашингтона и подчеркнула, что отказ Украины от НАТО устраняет угрозы для национальных интересов России.