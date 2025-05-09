Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Рютте опроверг обещание Украине членства в НАТО после конфликта
Рютте заявил, что Украине не обещали членство в НАТО в мирном соглашении
Вступление Украины в НАТО рассматривается только в долгосрочной перспективе, этот процесс не связан с условиями мирного урегулирования, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
По словам Рютте, НАТО не обещало Киеву членство в альянсе как часть мирного соглашения с Россией, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО рассматривается в долгосрочной перспективе и не привязан к итогам возможного мирного урегулирования конфликта.
Рютте напомнил, что альянс по итогам саммита 2024 года сформулировал для Украины лишь «необратимый путь» к членству, но не предоставил конкретных гарантий или сроков. Эта фраза, как отмечали в НАТО, была своего рода компенсацией за отсутствие четких решений по вступлению Украины.
Ранее президент США заявил, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева присоединиться к НАТО.
Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе давно не обсуждается.
В свою очередь Москва отметила положительный характер позиции Вашингтона и подчеркнула, что отказ Украины от НАТО устраняет угрозы для национальных интересов России.