Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
В Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО
Песков заявил о положительной реакции Кремля на отказ США от членства Украины в НАТО
Москва положительно оценила заявление Вашингтона о невозможности вступления Украины в НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что такое развитие событий устраняет угрозу для национальных интересов России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удовлетворены заявлениями Вашингтона о невозможности членства Украины в НАТО. По его словам, это совпадает с позицией России и воспринимается позитивно, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что вопрос интеграции Украины в Североатлантический альянс неоднократно обсуждался и Москва фиксировала поступающие из США сигналы о том, что вступление исключено. «То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. Это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией», – заявил Песков.
Он также акцентировал, что потенциальное членство Украины в альянсе представляло бы угрозу для национальных интересов России. По словам представителя Кремля, невозможность членства Украины в НАТО стала одной из первопричин конфликта вокруг Украины. Песков добавил, что Киев не должен иметь перспектив интеграции с альянсом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон якобы предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых указаны признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО.
В то же время советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.
Между тем спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу уже давно не стоит на повестке и не рассматривается как реальная перспектива.