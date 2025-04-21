В Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО

Песков заявил о положительной реакции Кремля на отказ США от членства Украины в НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удовлетворены заявлениями Вашингтона о невозможности членства Украины в НАТО. По его словам, это совпадает с позицией России и воспринимается позитивно, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что вопрос интеграции Украины в Североатлантический альянс неоднократно обсуждался и Москва фиксировала поступающие из США сигналы о том, что вступление исключено. «То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. Это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией», – заявил Песков.

Он также акцентировал, что потенциальное членство Украины в альянсе представляло бы угрозу для национальных интересов России. По словам представителя Кремля, невозможность членства Украины в НАТО стала одной из первопричин конфликта вокруг Украины. Песков добавил, что Киев не должен иметь перспектив интеграции с альянсом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон якобы предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых указаны признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО.

В то же время советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

Между тем спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу уже давно не стоит на повестке и не рассматривается как реальная перспектива.