Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?0 комментариев
NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
Генсек Марк Рютте считает, что разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО, сообщила газета The New York Times (NYT).
Генсек НАТО Марк Рютте обеспокоен тем, что предстоящий в июне саммит альянса может быть сорван из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
По данным издания, Рютте стремится сделать встречу максимально короткой и продуктивной, чтобы избежать публичных разногласий по вопросу будущего Украины. Присутствие Трампа, который не согласен с позицией европейских союзников относительно Украины, усложняет задачу генсека. Киев настаивает на вступлении в НАТО, чему Трамп также противится. Роль Украины на саммите пока окончательно не определена.
NYT отмечает, что Трамп относится к Зеленскому с пренебрежением, хотя тот, предположительно, тоже будет присутствовать на саммите. При этом, по информации газеты, неизвестно, будет ли Зеленский приглашен на ужин открытия. Некоторые европейские чиновники считают, что в рамках саммита не пройдет заседание Совета Украина – НАТО. Лидеры альянса планируют встретиться на следующий день после открытия для согласования новых целей по оборонным расходам. Рютте выделял этот вопрос в качестве ключевого для встречи.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается участие около 45 глав государств и правительств, а также 45 министров иностранных дел и обороны. Всего на мероприятии будут присутствовать примерно 6 тыс. делегатов.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что возможное отсутствие президента США Дональда Трампа на июньском саммите НАТО в Гааге может привести к серьезному кризису внутри альянса.
США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.
Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.