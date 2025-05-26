Дуда назвал возможное отсутствие Трампа на саммите НАТО серьезным кризисом

Tекст: Ольга Иванова

Заявление президента Польши прозвучало в эфире радио Zet, передает РИА «Новости». Дуда подчеркнул, что отсутствие президента США Дональда Трампа на саммите НАТО будет означать серьезный кризис в альянсе. «Если президент США Дональд Трамп не приедет на саммит НАТО в Гааге, это будет серьезный кризис», – заявил Дуда, добавив, что рассчитывает на присутствие американского лидера.

Президент Польши отметил, что не ожидает отсутствия Трампа и выразил уверенность, что тот примет участие в мероприятии. Отвечая на вопрос о действиях Трампа по восстановлению мира на Украине, Дуда сообщил, что американский президент действует спокойно, однако обвинил Россию в отсутствии реакции на действия Вашингтона.

Польский лидер заявил, что ожидает от Трампа более радикальных шагов, в том числе не исключил введения более масштабных санкций, учитывая опыт Трампа как бизнесмена. По его словам, в Белом доме и Пентагоне уже ведется работа над различными альтернативными решениями.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня и станет первым мероприятием альянса под руководством нового генерального секретаря Марка Рютте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США выступили против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге.

Европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.