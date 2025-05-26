Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?0 комментариев
Дуда назвал возможное отсутствие Трампа на саммите НАТО серьезным кризисом
Президент Польши Анджей Дуда считает, что возможное отсутствие президента США Дональда Трампа на июньском саммите НАТО в Гааге может привести к серьезному кризису внутри альянса.
Заявление президента Польши прозвучало в эфире радио Zet, передает РИА «Новости». Дуда подчеркнул, что отсутствие президента США Дональда Трампа на саммите НАТО будет означать серьезный кризис в альянсе. «Если президент США Дональд Трамп не приедет на саммит НАТО в Гааге, это будет серьезный кризис», – заявил Дуда, добавив, что рассчитывает на присутствие американского лидера.
Президент Польши отметил, что не ожидает отсутствия Трампа и выразил уверенность, что тот примет участие в мероприятии. Отвечая на вопрос о действиях Трампа по восстановлению мира на Украине, Дуда сообщил, что американский президент действует спокойно, однако обвинил Россию в отсутствии реакции на действия Вашингтона.
Польский лидер заявил, что ожидает от Трампа более радикальных шагов, в том числе не исключил введения более масштабных санкций, учитывая опыт Трампа как бизнесмена. По его словам, в Белом доме и Пентагоне уже ведется работа над различными альтернативными решениями.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня и станет первым мероприятием альянса под руководством нового генерального секретаря Марка Рютте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США выступили против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге.
Европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.