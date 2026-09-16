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    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне
    Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

    20 комментариев
    16 сентября 2026, 08:35 • Новости дня

    Дмитриев назвал Мерца «нервным» и «двуличным»

    Глава РФПИ Дмитриев назвал канцлера Германии Мерца нервным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца «нервным» и «двуличным».

    Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подверг критике канцлера Германии Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Нервный канцлер», – написал руководитель РФПИ в соцсети на немецком языке. Таким образом Дмитриев отреагировал на новость об отмене запланированного визита Мерца в Нью-Йорк. Канцлер ФРГ должен был принять участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    В следующей публикации Дмитриев назвал главу немецкого правительства «двуличным канцлером», написав это на французском языке.

    Этот комментарий стал реакцией на слова посланника президента США Ричарда Гренелла, который выразил сомнения в надежности Мерца.

    Американский дипломат отметил, что канцлер говорит разные вещи в Берлине и Вашингтоне, критикуя при этом Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Кирилл Дмитриев назвал политику канцлера ФРГ причиной экономического ущерба для страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала Фридриха Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Издание Politico сообщило об угрозе политическому будущему немецкого лидера из-за рекордных результатов партии «Альтернатива для Германии».

    15 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бонне завершилась официальная церемония закрытия последнего генерального консульства России на территории Германии, сообщило посольство России в Берлине.

    Дипломатическая миссия в своем Telegram-канале сообщила, что под звуки гимна был спущен государственный флаг и снята памятная табличка. В мероприятии участвовали посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, а также дипломаты, журналисты и неравнодушные граждане.

    «Мы завершаем наше дипломатическое присутствие на Рейне. Все знают, что здесь мы находились 80 лет», – заявил Нечаев.

    Руководители миссии выразили благодарность сотрудникам за многолетнюю службу. Дипломаты отметили, что покидают страну с чувством выполненного долга, и выразили надежду на восстановление работы представительства в будущем.

    Напомним, российские власти отозвали согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие российской дипломатической миссии необоснованным решением.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    14 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии

    Партия Мерца потеряла почти 5% на выборах в Нижней Саксонии

    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На муниципальных выборах в Нижней Саксонии партия «Христианско-демократический союз» канцлера Фридриха Мерца значительно уступила позиции, тогда как оппозиция продемонстрировала уверенный рост.

    Партия канцлера Германии Фридриха Мерца «Христианско-демократический союз» потеряла 4,5 процентного пункта на муниципальных выборах в Нижней Саксонии, передает ТАСС.

    Оппозиционная «Альтернатива для Германии» более чем в три раза улучшила свой результат, свидетельствуют предварительные данные.

    Голосование в окружные муниципальные органы управления Нижней Саксонии состоялось 13 сентября. Явка достигла 64,6%, что на 7,6 процентного пункта выше показателя предыдущих выборов 2021 года. По предварительным подсчетам, ХДС набрала 27,2% голосов, тогда как пятью годами ранее этот показатель составлял 31,7%.

    Социал-демократическая партия Германии заняла второе место с 24,6% голосов, потеряв 5,4 процентного пункта. «Альтернатива для Германии» получила поддержку 15,9% избирателей, прибавив 11,3 процентного пункта. Также укрепили позиции «Левые», набравшие 6% голосов. Уровень поддержки «Зеленых» незначительно снизился до 14,1%.

    Правящие на федеральном уровне ХДС и СДПГ потеряли в Нижней Саксонии почти 10 процентных пунктов поддержки. Оппозиционные партии, напротив, получили дополнительные 14,5 процентного пункта. Прошедшие выборы считаются генеральной репетицией перед голосованием в региональное законодательное собрание, которое пройдет в сентябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал результаты этого голосования драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил политическим конкурентам применением ранее не использовавшейся статьи конституции.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое руководство намеренно проигнорировало выводы спецслужб стран НАТО о причастности Киева к атаке дронов в Лейпциге ради увеличения военного бюджета, заявила Служба внешней разведки России.

    Западные союзники лишь имитируют солидарность с немецкими властями, безосновательно возложившими на Москву ответственность за недавнюю атаку беспилотников в аэропорту Лейпцига, говорится на сайте СВР.

    «На публику союзники транслируют «полную солидарность» с Берлином, якобы ставшим «жертвой российской провокации». Однако «за кулисами» все выглядит совсем иначе», – отмечается в сообщении.

    Разведки государств Североатлантического альянса не нашли доказательств участия Москвы в произошедшем. Специалисты обнаружили множество признаков причастности Киева и посоветовали национальным правительствам избегать однозначных публичных заявлений.

    Правительство ФРГ отвергло рекомендации партнеров ради обоснования масштабных трат на милитаризацию страны в бюджете на 2027 год. Однако результаты голосования в Саксонии-Анхальт 6 сентября продемонстрировали, что антироссийская риторика не нашла отклика у граждан.

    Очередной проверкой текущего политического курса станут региональные выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. Голосование запланировано на 20 сентября.

    Правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал действия немецких властей спланированной провокацией.

    Канцлер Фридрих Мерц на фоне этих событий отказался менять курс на противодействие России.

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    15 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наступают решающие для мира в Европе недели или месяцы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Скорее всего, решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в защите свободы и мира на нашем континенте уже на пороге», – приводит слова Мерца Tagesspiegel.

    Он также отметил, что стремится сохранить поддержку избирателей. По его словам, он хочет убедить их в том, что защита Европы отвечает их собственным интересам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

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    13 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%

    Опрос INSA: работой канцлера Фридриха Мерца недовольны 78% немцев

    Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили недовольство работой Фридриха Мерца на посту канцлера страны.

    Фридриха Мерца на посту канцлера Германии поддерживают только 14% жителей страны, передает DW.

    Недовольство работой политика выразили 78% участников исследования, проведенного институтом изучения общественного мнения INSA. Отмечается, что популярность Мерца постепенно снижается на протяжении более года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень одобрения деятельности канцлера достиг личного антирекорда.

    Уровень поддержки правящего блока ХДС/ХСС упал до 20%.

    Руководство партии допускает отставку Фридриха Мерца после сентябрьских выборов.

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    14 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере на 26%

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере
    @ IMAGO/Alon David/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    Согласно опубликованному ежегодному докладу ведомства, негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе, передает РИА «Новости». «В 2025 году было проведено в общей сложности 519 расследований в сфере правого экстремизма, что означает рост примерно на 26%», – говорится в документе. Глава федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что в стране происходит нормализация правопопулистских нарративов.

    По словам руководителя ведомства, подобные взгляды активно распространяются в социальных сетях. Если раньше экстремистские высказывания звучали в узком кругу, где друзья могли скорректировать человека, то сегодня интернет позволяет легко связаться с единомышленниками по всему миру для подтверждения своих идей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года прокуратура ФРГ возбудила уголовные дела о пропаганде нацизма среди элитных десантников бундесвера.

    В прошлом году немецкие правоохранители зафиксировали рекордный рост числа политически мотивированных преступлений в стране.

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил об увеличении количества правоэкстремистских группировок среди молодежи.

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    15 сентября 2026, 03:16 • Новости дня
    Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии
    Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас внешнеполитические вопросы важнее внутриполитических дебатов в Германии, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Германия настолько тесно связана с судьбой европейского континента, что мы не можем отделить внешнюю политику безопасности от того, что мы обсуждаем дома», – подчеркнул Мерц в ходе арктического саммита в Финляндии.

    Он добавил, что пытается убедить коллег, друзей и свою партию в превосходстве внешней политики над текущими внутриполитическими дебатами, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    На фоне политического кризиса глава немецкого правительства отказался менять антироссийский курс страны.

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    13 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Немецкий завод Prinz & Co. со 130-летней историей обанкротился

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкая компания Prinz & Co. Stahlrohre, производившая автокомпоненты на протяжении 130 лет, объявила о банкротстве из-за системного кризиса в отрасли.

    Немецкий производитель автокомпонентов Prinz & Co. Stahlrohre объявил о банкротстве после 130 лет работы, передает ТАСС. Процедура была запущена 9 сентября судом Эссена.

    Временным арбитражным управляющим назначен адвокат Кристиан Хольцман.

    «Рост цен на сырье и энергоносители, а также высокие постоянные затраты дополнительно усугубили финансовую нагрузку», – заявил он.

    По словам Хольцмана, системный кризис в автомобильной отрасли стал одной из главных причин банкротства.

    Выручка компании особенно сильно упала в летние месяцы, что привело сталелитейное предприятие к финансовым трудностям.

    Несмотря на ситуацию, портфель заказов остается стабильным. В группе компаний работает около 400 человек, под удар попали немецкие филиалы, где на кону стоят 310 рабочих мест.

    Предприятие продолжит работу в штатном режиме, выплата зарплат гарантирована на ближайшие три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии и оборонный сектор.

    В июле старейшее немецкое предприятие по выпуску элементов питания Varta инициировало процедуру несостоятельности.

    Месяцем ранее руководство германского автоконцерна Volkswagen призналось в угрозе существованию компании.

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    15 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Цена бензина в Германии обновила исторический рекорд

    DPA: Цена бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,28 евро за литр

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость бензина марки Super E10 на автозаправочных станциях Германии достигла исторического максимума, превысив отметку в 2,28 евро за один литр, пишет агентство DPA.

    Стоимость бензина марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 13 сентября, когда цена за литр этого вида топлива достигла 2,273 евро.

    «Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр», – говорится в сообщении агентства, которое опирается на данные немецкого автоклуба ADAC.

    Кроме того, стоимость дизельного топлива в Германии также приближается к рекордным значениям. В настоящее время средняя цена за литр дизеля составляет 2,412 евро.

    На фоне неконтролируемого роста цен Социал-демократическая партия Германии предложила установить государственный потолок цен на топливо. Однако их партнеры по коалиции из блока ХДС/ХСС предостерегают от поспешного вмешательства в рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума в 2,215 евро.

    В период летних каникул цена литра дизельного топлива в ФРГ поднялась до 2,28 евро. Из-за резкого подорожания немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым горючим.

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    14 сентября 2026, 13:35 • Новости дня
    Бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду

    Bild: Германия принудительно наберет военных для бригады в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Минобороны Германии начнет принудительный набор военных для укомплектования бригады бундесвера в Литве из-за острой нехватки добровольцев, пишет Bild.

    Министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду бундесвера из-за нехватки добровольцев, передает ТАСС.

    Кампания по обязательному набору до одной тысячи человек стартует в конце сентября.

    К концу 2027 года Берлин планирует разместить в Литве около 4,8 тыс. солдат и офицеров. В подразделении наблюдается дефицит IT-специалистов, логистов и поваров.

    Летом сообщалось, что бригаду удалось укомплектовать добровольцами лишь на 60%. В связи с этим министр обороны Борис Писториус допускал возможность принудительного набора военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой двух тысяч добровольцев для литовской бригады.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва солдат.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать это подразделение в обязательном порядке.

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    14 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Пьяный дежурный с кокаином остановил поезда в немецком Шварцвальде

    Bild: Пьяный дежурный с кокаином остановил поезда в немецком Шварцвальде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение поездов в немецком Шварцвальде было прервано на полтора часа из-за дежурного станции, который заснул на рабочем месте после употребления алкоголя и, предположительно, наркотиков, пишет газета Bild.

    Дежурный станции Deutsche Bahn потерял сознание прямо на рабочем месте, что парализовало движение поездов на Шварцвальдской железной дороге, передает РИА «Новости». «Дежурный станции Deutsche Bahn потерял сознание от пива и, предположительно, кокаина, что парализовало движение поездов в Шварцвальде», – говорится в сообщении немецкой газеты Bild.

    Когда мужчина перестал выходить на связь, его коллеги вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие правоохранители обнаружили диспетчерскую запертой, а сквозь окна увидели дежурного, лежащего без сознания на кровати. Рядом с ним находилось несколько пустых бутылок от пива. Тест на алкоголь выявил 0,94 промилле в крови, а в кошельке нашли два пакетика с белым порошком, который сам мужчина назвал кокаином.

    Движение поездов по маршруту Оффенбург – Констанц было остановлено примерно на полтора часа. Лишь после прибытия сменщика поезда смогли вернуться к привычному расписанию.

    В отношении дежурного возбуждено уголовное дело о создании угрозы железнодорожному движению и незаконном обороте наркотиков. Прокуратура Оффенбурга распорядилась провести анализ крови подозреваемого.

    Ранее компания Deutsche Bahn ввела полный запрет на распитие спиртного на немецких вокзалах.

    В августе злоумышленники повредили железнодорожные коммуникации в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    Весной министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер назвал непунктуальность поездов угрозой демократии.

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    16 сентября 2026, 00:22 • Новости дня
    Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами»

    Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал немедленно ограничить госзаимствования страны, если под угрозой окажется ее способность обслуживать долги.

    «Если это окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз», – сказал Мерц.

    При этом канцлер выразил уверенность, что Германия по-прежнему остается «первоклассным заемщиком» на мировом финансовом рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц ранее предлагал ослабить конституционные ограничения на заимствования, введенные при Ангеле Меркель, чтобы увеличить госрасходы на оборону и инфраструктуру.

    Спустя год после назначения на пост канцлера Мерц столкнулся с падением рейтингов и разногласиями внутри правящей коалиции.

    Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт начали отворачиваться от программы реформ канцлера.

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    15 сентября 2026, 19:08 • Новости дня
    Неизвестный беспилотник разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером

    Bild: Неизвестный дрон разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером

    Неизвестный беспилотник разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат неустановленной принадлежности потерпел крушение в безлюдной местности неподалеку от немецкого аэродрома Вунсторф под Ганновером, пишет газета Bild.

    Инцидент произошел в федеральной земле Нижняя Саксония, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. На место происшествия оперативно стянули крупные силы полиции.

    В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск обломков рухнувшего аппарата. Падение произошло вдали от жилых домов, поэтому угрозы для местного населения нет.

    Специалистам предстоит выяснить личность владельца и оператора дрона. На данный момент эта информация остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бундесвер за последние годы зафиксировал сотни пролетов неопознанных беспилотников над немецкими военными объектами.

    В начале августа охранники заметили шесть подозрительных дронов над базой ремонта зенитных ракетных комплексов Patriot в Мехернихе.

    В ответ на участившиеся инциденты в Кохштедте начал работу специальный исследовательский центр антидроновой защиты.

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    15 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Минобороны ФРГ тайно закупило оружие для Киева в обход правил

    Зондерштаб Минобороны Германии наладил закупки оружия для Киева в обход правил

    Tекст: Мария Иванова

    Специальное подразделение Министерства обороны Германии организовало закупки оружия у немецких производителей для Киева в обход официальных процедур государственных закупок.

    Секретное подразделение Министерства обороны ФРГ координирует закупки вооружений для Киева в обход стандартных правил, передает ТАСС. Схема подвергается критике из-за высоких коррупционных рисков в условиях военного времени.

    Так называемый зондерштаб был сформирован в июле 2022 года на базе ситуационного центра, который ранее отслеживал обстановку в зоне проведения спецоперации на Украине. По словам бывшего сотрудника Матиаса Пушинга, ключевым моментом стало приобретение Киевом разведывательных дронов весной 2022 года.

    В подразделении работают не более 20 человек. Контракты с украинским правительством оформляются зачастую менее чем за две недели. Это позволяет избегать взаимодействия с профильным федеральным агентством и обходить сложные процедуры госзакупок.

    «Ситуация с Украиной изменилась, она пытается быть как экспортером, так и импортером оружия. Из-за этого вопрос становится более политически чувствительным», – заявил представитель одного из немецких предприятий. Украинские производители получили доступ на внутренний рынок НАТО, что вызывает недовольство конкурентов в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль потребовал от Киева увеличить военные заказы для немецкой промышленности.

    Летом правительство ФРГ выделило 90 млн евро на покупку крупной партии ударных беспилотников.

    Немецкая компания Quantum Systems разработала для украинских военных новые дроны Sparta.

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    14 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Германия решила создать депортационный центр на бывшей британской военной базе

    Bild: ФРГ решила создать депортационный центр на бывшей британской военной базе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти германского региона Северный Рейн-Вестфалия решили создать специализированный центр для депортации нелегалов стоимостью 313 млн евро на территории бывшей британской военной базы, пишет Bild.

    Решение было принято после теракта в городе Золинген в августе 2024 года, когда в результате нападения исламиста погибли три человека, передает РИА «Новости». В ходе расследования выяснилось, что исполнитель преступления, гражданин Сирии, подлежал депортации из ФРГ, однако процедура сорвалась из-за халатности миграционных служб.

    «Строительство депортационного центра в земле Северный Рейн-Вестфалия обойдется примерно в 313 млн евро… Центр должен быть построен на части территории пустующего бывшего британского военного комплекса JHQ в Менхенгладбахе», – говорится в публикации Bild.

    Новый центр рассчитан на 140 мест. Его строительство потребует согласования с бундестагом, бундесратом и минфином ФРГ и может растянуться на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта в Золингене власти Германии решили ужесточить контроль над миграцией. Весной текущего года процесс массовой высылки сирийских беженцев сорвался из-за отсутствия необходимых документов.

    В конце августа неофициальная делегация талибов прибыла в ФРГ для подготовки депортации афганских граждан.

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    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива

    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

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    Пентагон объявил о начале эры космических войн

    США впервые признали наличие оружия на орбите. «Мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали», – заявил глава американских ВВС Трой Мейнк. Как отмечают в экспертном сообществе, Штаты переводят гонку вооружений в космосе на новую стадию. Какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе? Подробности

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    Датский вертолет нарвался на российские сигналы

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты. В Копенгагене утверждают, что одна из них прошла в непосредственной близости от воздушного судна, однако Москва возложила ответственность на саму датскую сторону, заявив о провокационных маневрах вертолета. Посол России в Дании Владимир Барбин уже вручил Копенгагену ноту протеста. Что на самом деле стояло за действиями датского экипажа и был ли инцидент частью сознательной провокации? Подробности

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    Русофобия Литвы сыграла на руку российскому бизнесу в ЕС

    Российские компании получили новый аргумент в спорах о замороженных в Европе активах. Рассматривая дело Inter Rao Lietuva, суд ЕС потребовал подкреплять санкционные ограничения вескими доказательствами, а не предположениями о связях с Кремлем. Эксперты ожидают, что на этот прецедент будут ссылаться другие компании с российским капиталом. В решении они видят и политический смысл: стремление оградить Евросоюз от последствий слишком вольного прочтения санкций национальными, зачастую русофобскими, властями. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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