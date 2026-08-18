В Германии открылся исследовательский центр антидроновой защиты

Исследовательский центр антидроновой защиты официально начал работу в Германии

Tекст: Мария Иванова

Исследовательский центр антидроновой защиты Германии официально начал свою работу, передает ТАСС.

Церемония открытия прошла в городе Кохштедт на базе Германского авиационно-космического центра (DLR). Часть исследований также будет проводиться в отделении DLR в Брауншвейге.

В мероприятии принял участие глава МВД ФРГ Александер Добриндт. В своей речи министр подчеркнул, что страна регулярно становится целью гибридных атак из-за ее ключевой роли для экономики, политики и безопасности Европы. «Кто берет на прицел Германию, бьет по всей Европе», – заявил он.

В последние годы в Германии участились случаи обнаружения неопознанных беспилотников, особенно вблизи военных баз и объектов критической инфраструктуры. За последние годы их видели несколько сотен раз над военными объектами страны. Четвертого августа на территории аэропорта Лейпциг/Галле был перехвачен дрон, оснащенный взрывным устройством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бундесвер зафиксировал сотни пролетов неопознанных беспилотников над немецкими военными базами.

Глава МВД Германии Александр Добриндт назвал инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига гибридной атакой.

Глава комитета Бундестага по обороне Томас Рёвекамп предложил создать централизованную систему защиты от беспилотных аппаратов.