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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    5 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    15 комментариев
    25 сентября 2026, 10:00 • Новости дня

    Саксонию-Анхальт отстранили от председательства из-за победы АдГ

    Победа АдГ лишила Саксонию-Анхальт председательства в Конференции земель ФРГ

    Tекст: Мария Иванова

    Саксония-Анхальт не сможет стать председателем Конференции премьер-министров земель Германии из-за успеха ультраправой партии «Альтернатива для Германии» на прошедших выборах.

    Немецкая федеральная земля Саксония-Анхальт лишилась возможности возглавить Конференцию премьер-министров земель ФРГ, передает Deutsche Welle* (признана в России СМИ-иноагентом).

    Такое решение было принято после победы ультраправой партии «Альтернатива для Германии» на выборах.

    В результате этих событий руководство конференцией продолжит осуществлять Рейнланд-Пфальц. Этот регион сохранит за собой председательство еще в течение одного года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

    Власти ФРГ заранее проработали варианты жесткой изоляции данного региона.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал эту политическую силу разрушительной.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра

    Политолог Рар: Призывы Меркель вернуться к модели «старой Германии» смехотворны

    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра
    @ Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки вернуться к модели «старой Германии» не имеют практического смысла: общественный настрой, сами люди и страна поменялись. При этом призывы выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением правильные, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Ангела Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Конрада Аденауэра.

    «В Германии сегодня почти не обращают внимания на Ангелу Меркель – даже СМИ зачастую игнорируют бывшего канцлера. Ее воспринимают как политика из прошлого, наделавшего достаточно много ошибок. В частности, речь идет о миграционном кризисе, который до сих пор остается болезненной темой и для христианских демократов, и для представителей других партий», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его оценкам, призывы экс-главы канцелярии вернуться к модели «старой Германии» смехотворны. «Страна сильно изменилась: сместились политические ориентиры, общественный настрой и менталитет граждан. Уместнее было бы говорить о проблемах, возникших после воссоединения Германии. Но сама Меркель, судя по всему, никаких ошибок не видит. Попытки искать рецепты улучшения жизни в идеализированном прошлом вряд ли способны принести результат», – считает собеседник.

    При этом идея, что нужно выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением, хорошая и правильная – диалог в обществе действительно необходим, добавил эксперт. Однако, оговорился Рар, проблема в том, что Германия в этом плане заметно отличается от других западноевропейских стран – например, от Франции или Британии.

    «Немцы по-прежнему воспринимают себя как носителей так называемой ведущей культуры и хозяев страны. Речь не идет о расизме, но именно такой взгляд на собственную роль в государстве глубоко укоренен в общественном сознании. Из-за этого многие испытывают дискомфорт, услышав на улице иностранную речь. Кроме того, к приезжим нередко сохраняется установка: «Откуда ты пришел – туда и вернись». Это часть устоявшегося менталитета, и преодолеть такое крайне трудно», – детализировал политолог.

    По его мнению, Германия должна проявлять больше толерантности к тем, кто приехал в страну на постоянное жительство. «Речь не о криминальных элементах, скажем, из арабских стран, и тех, кто вовлечен в противоправную деятельность. Я говорю о людях, которые стремятся интегрироваться в общество, ассимилироваться. Даже если они говорят на родном языке дома, посещают свои церкви, к ним, на мой взгляд, нужно проявлять больше терпимости», – заключил Рар.

    Ранее бывший канцлер Германии и экс-глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель заявила, что партии необходимо вернуться к основам, заложенным первым главой правительства ФРГ Конрадом Аденауэром. Так она прокомментировала провал ХДС на выборах в Берлине и Мекленбург – Передней Померании. «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, по итогам выборов 20 сентября в ландтаг Мекленбург – Передней Померании победила «Альтернатива для Германии» (АдГ), получив 38,2% голосов. ХДС набрала 4,9% голосов и впервые в своей истории не смогла пройти в земельный парламент. На выборах в Берлине первое место заняла Левая партия, а ХДС – второе с 18,8%. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц охарактеризовал результаты выборов для своей партии как катастрофические. Газета ВЗГЛЯД писала о сенсациях на выборах в региональные парламенты Германии.

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    23 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии

    Politico: Мерц теряет поддержку из-за жесткого стиля общения

    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с падением поддержки избирателей из-за своей склонности к резким публичным заявлениям и отсутствия эмпатии, пишет Politico.

    Стиль общения канцлера Фридриха Мерца усугубляет политические проблемы в Германии на фоне неудач его партии на региональных выборах, пишет Politico.

    Издание отмечает, что недавнее поражение Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге – Передней Померании, где партия впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, частично связывают с личностными качествами канцлера. Мерца обвиняют в отчужденности и склонности к конфронтации.

    Несмотря на попытки Мерца убедить граждан в способности восстановить экономику и реформировать социальную систему, его резкость мешает восприятию этих идей. Эксперты предупреждают, что неспособность канцлера донести суть реформ до избирателей угрожает его стратегии противодействия политическим крайностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии. Во вторник немецкий канцлер пообещал обсудить корректировку правительственных реформ. В понедельник ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошел в региональный парламент.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    22 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии

    Автоконцерн Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии

    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    На собрании работников завода в Зиндельфингене топ-менеджер подчеркнул острую потребность компании в снижении издержек. В случае неудачи автопроизводитель ликвидирует один сборочный завод и одно предприятие по выпуску силовых агрегатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на WirtschaftsWoche.

    Издание отмечает, что производственные затраты на заводах Mercedes-Benz в разных странах существенно различаются. В частности, на предприятии в венгерском Кечкемете расходы на выпуск продукции в среднем на 70% ниже, чем на немецких площадках.

    Ранее газета Handelsblatt сообщила о планах Mercedes-Benz Group AG лишить 90 тыс. своих сотрудников в Германии ежегодной премии. Руководство также намерено увеличить продолжительность рабочей недели без дополнительных выплат, что позволит автопроизводителю сэкономить более 10 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о переговорах оборонного концерна KNDS по покупке завода Mercedes-Benz.

    В прошлом году на финском предприятии немецкого бренда решили собирать броневики Sisu.

    В 2024 году в Германии обанкротилась компания по производству эмблем для автомобилей Mercedes-Benz.

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    24 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно

    WirtschaftsWoche: Mercedes-Benz пригрозил рабочим закрытием заводов в Германии

    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода в Германии, если сотрудники откажутся от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Руководство компании требует от сотрудников увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов при сохранении нынешней зарплаты, пишет WirtschaftsWoche.

    Если эти меры не будут приняты, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и один по производству компонентов трансмиссии.

    Кроме того, рассматривается возможность сокращения или отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат. По данным издания, автоконцерн рассчитывает сэкономить на затратах на рабочую силу в Германии до 800 млн евро, отмечает РИА «Новости».

    В ответ немецкие рабочие потребовали от руководства гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и закрепления за производственными площадками в Германии новых технологических линеек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии.

    В мае оборонный концерн KNDS начал переговоры о покупке одного из заводов Mercedes-Benz.

    В прошлом году завод в Финляндии, выпускавший автомобили Mercedes, решил перейти на производство броневиков Sisu.

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    22 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии

    Медведев: Русофобия сделала Мерца самым бесполезным канцлером ФРГ

    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинив политика в русофобии и назвав наиболее бесполезным руководителем немецкого правительства.

    Зампред Совбеза выразил свое мнение на странице в соцсетях, передает ТАСС. «Мерц – жалкое, позорное ничтожество. Его неонацизм, русофобия и одержимость Украиной сделали его самым бесполезным канцлером Германии. На его фоне даже Шольц выглядит лучше», – написал политик.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Месяцем ранее члены ХДС выразили крайнее недовольство работой политика на посту канцлера Германии.

    В прошлом году Дмитрий Медведев напомнил о службе отца немецкого лидера в гитлеровском вермахте.

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    23 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Bild: Мерц пригрозил СДПГ «адом» за коалицию с Левой партией

    Канцлер Германии Мерц выступил против коалиции СДПГ с Левой партией

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с победившей на выборах в Берлине Левой партией.

    Выступая на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге, глава немецкого правительства потребовал от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отказаться от союза с левыми политическими силами, пишет Bild.

    В своей речи политик напомнил о критике со стороны социал-демократов в начале 2025 года. Тогда бывший глава фракции СДПГ Рольф Мютцених обвинил христианских демократов в «открытии ворот в ад» из-за совместного голосования с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) по миграционному законодательству. По мнению канцлера ФРГ, теперь к «аду» значительно ближе сами социал-демократы, отмечает РИА «Новости».

    На заседании также обсуждался термин «брандмауэр», означающий запрет на сотрудничество христианских демократов с левыми и АдГ. Руководитель кабмина призвал соратников прекратить споры на эту тему, подчеркнув отсутствие у ХДС общих интересов с указанными политическими объединениями.

    Выборы в палату депутатов Берлина состоялись 20 сентября. Первое место с результатом 25,7% голосов заняла Левая партия, ХДС оказался на второй строчке с 18,8%, а замкнула тройку лидеров АдГ, получившая 16,3% голосов избирателей. На этой неделе левые планируют начать переговоры о формировании коалиции с «Зелеными» и СДПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии пообещал обсудить корректировку реформ после неудачи ХДС на региональных выборах.

    В прошлом месяце политик назвал причину отказа своей партии от сотрудничества с АдГ.

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    22 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии

    DPA: Военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии потерпел крушение военный самолет, в результате чего один человек получил травмы, сообщило агентство DPA со ссылкой на местные власти.

    Военный самолет разбился на западе Германии рядом с американской авиабазой Шпангдалем, передает РИА «Новости». Авария произошла в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

    «В районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в регионе Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек», – цитирует DPA сообщение местных властей.

    В настоящее время устанавливаются причины крушения и тяжесть полученных пострадавшим травм.

    В августе подавший сигнал тревоги военный самолет США вернулся на немецкую базу Шпангдалем.

    В июле американский военно-транспортный борт прервал рейс на Ближний Восток из-за проблем со связью.

    В июне транспортник Boeing C-17A Globemaster III экстренно сел на военной базе Рамштайн из-за технических неполадок.

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    22 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Медведев призвал немцев избавиться от Мерца

    Медведев: Немцам нужно избавиться от Мерца, пока он не развязал войну с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к гражданам Германии с призывом отстранить от власти канцлера Фридриха Мерца из-за угрозы военного конфликта.

    Медведев обратился к жителям Германии с предупреждением относительно действий нынешнего главы немецкого правительства, передает ТАСС. «Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы же знаете последствия таких войн», – написал российский политик в соцсетях.

    По мнению Медведева, русофобские настроения и чрезмерная концентрация на украинском вопросе сделали Мерца наименее эффективным руководителем в истории страны.

    Напомним, руководство Христианско-демократического союза допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили недовольство работой политика.

    Глава МИД России Сергей Лавров расценил планы немецкого лидера по усилению армии как фактическое объявление войны.

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    23 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ завела дело на 105-летнего бывшего охранника нацистского лагеря

    Bild: В ФРГ завели дело на 105-летнего бывшего охранника нацистского лагеря

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Германии началось расследование против 105-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях во время службы надзирателем в нацистском лагере для военнопленных, пишет Bild.

    Прокуратура Дортмунда проводит расследование против бывшего надзирателя лагеря для военнопленных «Шталаг 326 (VI K) Зенне», передает РИА «Новости». «В Германии ведется расследование в отношении 105-летнего бывшего охранника лагеря для военнопленных в Зенне... Дело находится в ведении прокуратуры Дортмунда», – цитирует агентство публикацию немецкой газеты Bild.

    Материалы дела подготовило Центральное ведомство по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Мужчину подозревают в пособничестве многочисленным убийствам во время службы в лагере. Он может стать одним из самых пожилых обвиняемых в истории немецкого правосудия.

    В Германии преступления, связанные с убийством и пособничеством убийству, не имеют срока давности. Следствие может вестись даже в отношении лиц преклонного возраста, если их здоровье позволяет участвовать в суде.

    Через «Шталаг 326 (VI K) Зенне» прошли более 300 тыс. военнопленных, большинство из которых были солдатами Красной Армии. В лагере погибли от 15 тыс. до 70 тыс. человек. Также там содержались военные из Франции, Польши, Сербии, Бельгии и Италии.

    Ранее управление ФСБ по Волгоградской области опубликовало архивные документы об издевательствах фашистов над военнопленными под Сталинградом.

    Российский суд официально установил факт геноцида в действиях бывшего члена фашистской зондеркоманды Гельмута Оберландера.

    Суд в Белоруссии впервые признал умершего офицера СС виновным в массовых убийствах мирного населения.

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    23 сентября 2026, 23:35 • Новости дня
    Германия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия впервые стала одним из трех ведущих мировых поставщиков вооружений, нарастив экспорт до рекордных 8,9 млрд долларов за счет обновления европейских арсеналов.

    По итогам 2025 года Германия впервые в новейшей истории заняла третье место среди крупнейших экспортеров оружия, передает РИА «Новости». Доля ФРГ на мировом рынке достигла 7,45%, что эквивалентно 8,903 млрд долларов.

    «Третье место по итогам 2025 года впервые заняла ФРГ – 8,903 млрд долларов или 7,45% от общемировых поставок. Это рекордный показатель по стоимостному объему военного экспорта в новейшей истории», – отмечается в исследовании Центра анализа мировой торговли оружием.

    Укрепление позиций Берлина связано с поставками бронетанковой техники европейским странам. Эти вооружения призваны заменить устаревшую технику, которую государства Европы ранее передали украинской армии. В рейтинге Германия обошла Францию и Южную Корею.

    Динамика немецкого экспорта показывает стабильный рост. В 2022 году объем составил 3,503 млрд долларов, в 2023 году – 5,493 млрд, а в 2024 году – 5,098 млрд долларов. За последние четыре года общая сумма поставок достигла 22,996 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине текущего года немецкие власти согласовали продажу военных товаров на 13,87 млрд евро.

    За время правления канцлера Олафа Шольца Берлин одобрил экспорт военной продукции на Украину на сумму 14,8 млрд евро.

    Позже правительство Германии инициировало процесс засекречивания части данных о военной помощи Киеву.

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    22 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте» в Мюнхене

    Bild: Охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте» в Мюнхене

    Tекст: Денис Тельманов

    На фестивале «Октоберфест» в Мюнхене погиб охранник, гражданин Сербии, которого насмерть придавило платформой аттракциона свободного падения, пишет газета Bild.

    «Несчастный случай произошел на аттракционе Hangover («Похмелье») – башне свободного падения высотой около 80 метров, установленной на «Октоберфесте». Погибший работал охранником», – приводит РИА «Новости» сообщение Bild. Погибшим оказался гражданин Сербии, который находился в запретной зоне аттракциона.

    Платформа с людьми упала с вершины башни и придавила его. На месте происшествия мужчине оказали сердечно-легочную реанимацию. Позже его доставили в больницу Мюнхена, где он скончался.

    Полиция разыскивает свидетелей инцидента, особенно тех, кто заснял произошедшее на видео. Обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе выразил соболезнования семье погибшего.

    В 2026 году «Октоберфест» проходит с 19 сентября по 4 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 191-й пивной фестиваль «Октоберфест» стартовал в Мюнхене 19 сентября.

    Месяцем ранее в Якутске шестнадцатилетняя девушка получила травмы при падении с аттракциона.

    В начале августа следователи Тюмени возбудили уголовное дело из-за срыва посетительницы с карусели.

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    23 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    ФРГ запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера

    ФРГ запланировала купить криптографические системы для армии за 1,7 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят почти два миллиарда евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера, пишет Reuters со ссылкой на подготовленный немецким минфином для бюджетного комитета бундестага документ.

    Правительство Германии обновит системы связи вооруженных сил страны с помощью новых технологий шифрования. На эти цели планируется потратить около 1,7 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Правительство Германии намерено модернизировать системы связи бундесвера с помощью новых технологий шифрования стоимостью до 1,7 млрд евро», – говорится в сообщении.

    Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит контракт с компанией secunet Security Networks AG. Она является единственным разработчиком криптографической системы SINA, которую бундесвер и госорганы используют для работы с секретной информацией.

    Контракт рассчитан на четыре года и включает поставку продукции, поддержку программного обеспечения, обучение персонала и ремонт. На первом этапе закупят технологии на сумму более 100 млн евро, поставки начнутся в 2027 году. Эксплуатация оборудования до 2030 года обойдется еще примерно в 6 млн евро.

    Ранее бундесвер потратил около двух миллиардов евро на неработающую цифровую систему радиосвязи. Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках реформы вооруженных сил власти ФРГ создали отдельный род войск для обеспечения кибербезопасности.

    При этом эксперты раскритиковали министра обороны Германии за трату бюджета на устаревшие технологии.

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    22 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    В логистическом центре Германии обнаружили три посылки со следами ртути

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из логистического узла в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ экстренно эвакуировали персонал после обнаружения трех отправлений со следами опасного вещества, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild со ссылкой на источники, немецкие правоохранительные органы оцепили территорию логистического комплекса в городе Лайцен, передает РИА «Новости».

    Поводом для масштабной эвакуации послужила находка высокотоксичного химиката в нескольких почтовых отправлениях. Один из сотрудников пожаловался на резкое ухудшение самочувствия.

    «Были обнаружены как минимум три отравленные посылки, и существует серьезная обеспокоенность по поводу появления других отравленных посылок, отправленных по почте», – отмечается в материале.

    Полиция продолжает тщательное обследование всех помещений.
    Следователи проверяют связь этого инцидента со случаем в городе Нойштадт-Глеве, расположенном в 70 км от Лайцена.

    На прошлой неделе две местные жительницы попали в больницу с тошнотой и головной болью. Они вскрыли доставленный пакет с цветами, из которого вытекла серебристая жидкость, оказавшаяся ртутью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году 12 человек пострадали из-за посылки с неизвестным порошком в баварском распределительном центре DHL.

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    22 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Полиция Германии нашла похожее на взрывчатку вещество у военной авиабазы

    SZ: У немецкой авиабазы Вунсторф нашли подозрительное вещество

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Германии недалеко от военной авиабазы Вунсторф, где ранее упал беспилотник, полиция нашла подозрительное вещество, предположительно являющееся взрывчаткой, пишет газета Suddeutsche Zeitung (SZ).

    «Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозрительный материал всего в нескольких метрах от места находки… В настоящее время они исходят из того, что речь идет о взрывчатом веществе», – приводит РИА «Новости» сообщение SZ. В настоящее время криминалистическая экспертиза вещества еще не завершена.

    Расследованием инцидента занимаются генеральная прокуратура Германии и федеральное управление уголовной полиции. Отмечается, что по меньшей мере один компонент обнаруженных обломков дрона был изготовлен с помощью 3D-принтера. Правоохранители предполагают, что аппарат мог находиться у аэродрома некоторое время.

    Следствие изучает возможную связь этого случая с инцидентом в начале августа, когда похожий беспилотник был найден в аэропорту Лейпцига. Ситуация обсуждалась на еженедельном брифинге руководителей силовых структур в офисе канцлера Германии Фридриха Мерца. На аэродроме Вунсторф базируются транспортные самолеты А400М бундесвера.

    Ранее Федеральная прокуратура Германии организовала проверку из-за обнаружения элементов беспилотника рядом с военным аэродромом Вунсторф.

    Местная полиция ищет владельца разбившегося летательного аппарата.

    Правительство ФРГ возложило на Москву ответственность за августовскую атаку беспилотников на аэропорт Лейпцига.

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    24 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    Политолог Кемпкенс предупредил ФРГ о «вечной войне» с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Инцидент с беспилотником в Лейпциге привел к обрыву коммуникации между Берлином и Москвой, однако невозможно завершить конфликт без объяснений или объективной цели, пишет в BZ Оливер Кемпкенс, политолог и предприниматель из Мюнхена.

    Политолог Кемпкенс, который до 2022 года занимал руководящую должность в Сбербанке, отметил, что в условиях гибридных конфликтов отсутствие официального объявления войны и четких правовых границ ведет к неконтролируемой эскалации и затрудняет мирное урегулирование, пишет он в Berliner Zeitung.

    Автор подчеркивает, что сегодня грань между войной и миром размыта, и факт нападения превратился в интерпретацию правительств и аналитиков.

    В условиях гибридного конфликта отсутствие четких границ и правил эскалации создает серьезные риски. Атаки, которые можно отрицать, повышают вероятность неконтролируемой эскалации. Отсутствие прямых каналов связи между противоборствующими сторонами, в отличие от времен холодной войны, делает невозможным установление пороговых значений и достижение мира.

    «Если существует напряженность, парламент должен объявить об этом. Если нет, правительство должно прекратить говорить о войне. Противоположные стороны должны знать о пороговых значениях, публично или по конфиденциальным каналам, и эти каналы должны существовать именно для этой цели, потому что сдерживание – это коммуникация», – пишет политолог.

    И Европа должна описать, как будет выглядеть завершение конфликта. То, что не имеет цели, можно только контролировать, подчеркнул Кемпкенс.

    «Война, которую никто не объявил, не закончится никаким договором. Она заканчивается тогда, когда обе стороны перестают называть её так. Для этого Европе сначала нужно определить, как она себя называет, и сесть за стол переговоров, чтобы это можно было обсудить», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Мерц сравнил инцидент в Лейпциге с периодом холодной войны. Власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине, однако советник президента Елена Ямпольская выразила уверенность в возобновлении работы Русского дома.

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