Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!7 комментариев
Президент Ганы отказался терпеть новую борьбу за ресурсы Африки
Президент Ганы Махама призвал ООН прекратить колониальную эксплуатацию Африки
Президент Ганы Джон Драмани Махама на Генеральной Ассамблее ООН потребовал прекратить колониальную эксплуатацию Африки и оставить переработку ресурсов на континенте.
Африка больше не потерпит колониальную модель использования своих природных богатств, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
«Хочу предупредить: Африка не останется пассивной ареной для новой борьбы за ресурсы», – сказал политик. Он подчеркнул, что добыча полезных ископаемых не должна повторять практику эксплуатации. По его словам, Африка планирует перерабатывать ресурсы дома, создавать местные производства и обеспечивать молодежь рабочими местами.
Махама призвал демонтировать механизмы, удерживающие страны Глобального Юга в подчинении. Он отметил, что развивающиеся государства берут кредиты под ставки, в восемь раз превышающие условия для развитых стран. Политик также поднял вопрос о репарациях со стороны бывших колониальных держав за последствия рабства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Ганы Джон Драмани Махама запланировал двусторонние переговоры с Владимиром Путиным на полях форума Россия – Африка.
В августе МИД этой республики поблагодарил Москву за поддержку резолюции ООН с осуждением трансатлантической работорговли.
Весной страны Африканского союза решили подать коллективный иск в Международный суд ООН для взыскания репараций с бывших метрополий.