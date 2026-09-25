Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!7 комментариев
МИД пообещал ответить на санкции ЕС против экс-главреда RT France
МИД: Москва даст надлежащий ответ на санкции ЕС против экс-главреда RT France
Российские власти готовят ответные меры на введение Европейским союзом санкций против бывшей главы телеканала RT France Ксении Федоровой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Свои нелегитимные рестрикции Совет ЕС обосновал тем, что Ксения Федорова является «российской медийной персоной, которая играет активную роль в распространении во Франции и Евросоюзе кремлевских нарративов», – следует из комментария Захаровой.
В министерстве подчеркнули, что за очередным актом политической цензуры скрывается стремление Парижа оправдать недавнее решение о выдворении журналистки из страны. По словам Захаровой, позорная для «продвинутого» Запада ситуация вокруг попрания законных профессиональных прав Федоровой, что прямо противоречит международным обязательствам Парижа и Брюсселя, показывает смехотворность притязаний «коллективного Запада» на некую «эталонность» защиты демократических свобод.
Дипломатическое ведомство призвало международные организации, включая ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, осудить эту акцию устрашения.
«Со своей стороны информируем, что на русофобские выпады соответствующих стран и их агрессивно настроенных блоков будет дан надлежащий ответ», – говорится в заявлении Захаровой.
Накануне Европейский союз ввел персональные санкции против бывшей главы RT во Франции Ксении Федоровой.
В августе Министерство иностранных дел России назвало высылку журналистки из страны актом расправы.
Весной против россиянки организовали агрессивную информационную кампанию.