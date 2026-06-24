Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.7 комментариев
Акции Rheinmetall упали после отмены строительства фрегатов F126
Акции Rheinmetall подешевели на 20% после сообщений в СМИ, что Германия решила отказаться от плана строительства фрегатов F126.
Стоимость ценных бумаг оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%. Падение произошло на фоне информации об отказе Министерства обороны Германии от возведения шести крупных фрегатов класса F126. Одним из ключевых исполнителей этого заказа должна была выступить корпорация Rheinmetall, пишет «Коммерсантъ».
Масштабная программа стартовала в 2020 году и оценивалась в 12,8 млрд евро. Ожидалось, что корабли длиной 166 метров и водоизмещением 10 тыс. тонн станут самыми большими в немецком флоте со времен Второй мировой войны. Однако амбициозная инициатива столкнулась с серьезными финансовыми и техническими сложностями.
В результате глава военного ведомства Борис Писториус решил закупить восемь менее крупных фрегатов Meko A-200 у конкурирующей компании TKMS. На этом фоне ее котировки подскочили на 14%. При этом негативная динамика затронула и других производителей оружия, включая RENK, Hensoldt, Leonardo и Saab.
Власти Германии отменили закупку шести противолодочных кораблей F126.
Ранее министерство обороны страны рассматривало вариант передачи этого заказа немецкому концерну Rheinmetall.