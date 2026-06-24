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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

    4 комментария
    24 июня 2026, 09:52 • Новости дня

    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота

    Германия отменила строительство шести фрегатов F126 из-за перерасхода средств

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин решил свернуть закупку шести противолодочных кораблей стоимостью 9 млрд евро из-за производственных задержек и перерасхода бюджетных средств.

    Немецкие власти планируют отказаться от приобретения шести фрегатов F126, передает Bloomberg. Этот проект должен был стать крупнейшим в истории военно-морских сил страны.

    Вместо этого министр обороны Борис Писториус намерен закупить восемь более компактных кораблей MEKO-200 у немецкого производителя TKMS.

    Изначальный план стоимостью 9 млрд евро столкнулся с серьезными проблемами. В прошлом году голландская судостроительная компания Damen Schelde Naval Shipbuilding BV допустила задержки. Попытка спасти ситуацию передачей контракта фирмам Naval Vessels Lurssen и Rheinmetall AG не увенчалась успехом.

    С момента размещения заказа в июне 2020 года на разработку уже потратили более двух млрд евро. В марте министерство обороны подписало предварительное соглашение с TKMS на поставку как минимум четырех кораблей MEKO A-200 в качестве временного решения.

    Смена курса происходит на фоне острой критики правительства за неэффективное распределение оборонного бюджета. Две недели назад Берлин также вышел из совместной франко-германской программы создания истребителей FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии рассматривало вариант заказа малых фрегатов у компании TKMS вместо проблемных кораблей F126.

    Берлин приступил к поиску новых участников для создания боевого самолета после развала франко-германской программы FCAS.

    Ранее Франция и ФРГ обсуждали сокращение масштабов этой авиационной инициативы из-за разногласий подрядчиков.

    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

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    23 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества

    Bild: Работавшая с 1627 года старейшая пивоварня ФРГ подала заявление о банкротстве

    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества
    @ Public Domain

    Tекст: Денис Тельманов

    Пивоварня Hofbrauhaus Wolters в Брауншвейге, основанная четыре века назад, столкнулась с финансовым крахом из-за падения продаж и высоких издержек на электричество и логистику, сообщает газета Bild.

    Немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters, ведущая историю с 1627 года, подала заявление о банкротстве, передает РИА «Новости».

    «Одна из старейших пивоварен Германии обанкротилась: Hofbrauhaus Wolters GmbH из Брауншвейга, выпускающая пиво под маркой Wolters, подала заявление о банкротстве», – отмечает газета Bild. Ключевой причиной закрытия стало резкое снижение спроса на продукцию. В 2025 году потребление пива упало на 5,8%, и негативная тенденция сохранилась в 2026 году.

    Ситуацию усугубили выросшие производственные расходы. Предприятие не смогло справиться с увеличением затрат на электроэнергию и логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за последние двадцать лет.

    В прошлом году продажи пива в стране упали ниже рекордной отметки в 8 млрд литров.

    Ранее эксперты спрогнозировали массовое закрытие немецких пивоваренных предприятий на фоне резкого падения спроса.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

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    24 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии
    Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии
    @ Ardan Fuessmann/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожный концерн Deutsche Bahn временно остановил поезда по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме GSMR, сообщил представитель концерна.

    «В связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR все поезда временно остановлены на станциях», – приводит сообщение Deutsche Bahn NTV.

    В компании заверили, что специалисты уже работают над устранением причин сбоя. По данным немецких СМИ, остановлено движение поездов по всей стране. По некоторым сведениям, не работает даже городская электричка в Берлине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной скоростной экспресс из Берлина в Лейпциг совершил вынужденную остановку из-за падения проводов контактной сети, при этом два пассажира получили легкие травмы.

    Руководство Deutsche Bahn во главе с гендиректором Эвелин Паллой анонсировало «десятилетие обновления» и планирует инвестировать значительные средства в приведение железнодорожной инфраструктуры Германии в порядок.

    Министр транспорта Германии Патрик Шнидер предупредил о возможной угрозе для демократии из-за регулярных опозданий поездов и устаревшей инфраструктуры.

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    23 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО

    Ростех сообщил об улучшении защиты танков Т-90М по опыту спецоперации

    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв», усилив его защиту и систему радиоэлектронной борьбы с учетом реального боевого опыта военнослужащих.

    Специалисты улучшают танк Т-90М «Прорыв» благодаря обратной связи от военнослужащих из зоны спецоперации, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

    За последние месяцы машина получила серьезные обновления, направленные на повышение выживаемости экипажа.

    «Т-90 – танк известный. Он стал более мощный, более защищенный. Этот процесс не останавливается. Машина продолжает совершенствоваться. Наши специалисты улучшают технику, исходя из новых задач, поступающих с передовой», – заявил заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев на открытии подготовительного факультета для ветеранов в МГТУ имени Баумана.

    Помимо доработки системы радиоэлектронной борьбы, танк получил дополнительную защиту моторно-трансмиссионного отсека. На «Уралвагонзаводе» продолжают развивать как пассивную, так и активную защиту боевых машин. Главная цель модернизации заключается в комплексном повышении безопасности экипажей и улучшении технических характеристик техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Уралвагонзавод создал всеракурсную систему защиты танков Т-90М от беспилотников.

    Накануне Дня Победы российские военные получили партию бронетехники с улучшенными комплексами радиоэлектронной борьбы.

    За последние три года специалисты предприятия внесли порядка 200 изменений в конструкцию этих боевых машин.

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    24 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Мерц выступил за повышение пенсионного возраста в Германии
    Мерц выступил за повышение пенсионного возраста в Германии
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии рассматривают возможность поэтапного увеличения возраста выхода на пенсию до 70 лет для предотвращения коллапса существующей системы социального обеспечения, сообщили СМИ.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался в поддержку постепенного повышения пенсионного возраста в стране до 70 лет, сообщает The Guardian.

    По мнению политика, такие шаги необходимы для сохранения стабильности социальных выплат.

    Мерц подчеркнул, что реализация подобных мер позволит избежать краха пенсионной системы. Ожидается, что правительство Германии одобрит соответствующие изменения до начала июльских каникул, передает RT.

    Специальная экспертная комиссия выступила с инициативой привязать возраст выхода на заслуженный отдых к показателям роста продолжительности жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года канцлер ФРГ предупредил граждан о снижении реальных доходов из-за старения населения.

    Позже разногласия по пенсионному законопроекту поставили правящую коалицию на грань развала.

    В апреле тысячи немцев вышли на масштабные протесты против урезания социальных гарантий.

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    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

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    24 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота

    Ким Чен Ын сообщил о планах оснастить ВМС КНДР ядерным оружием

    КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота
    @ KCNA/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Северная Корея ввела в эксплуатацию первый эсминец водоизмещением 5 тыс. тонн, лидер страны Ким Чен Ын пообещал оснастить военно-морские силы ядерным оружием.

    Северная Корея провела церемонию ввода в строй нового эсминца в порту Нампхо, пишет Bloomberg. Лидер КНДР заявил о планах строительства более крупных кораблей и оснащения флота ядерным вооружением.

    «Боевой корабль обладает самыми совершенными, сложными оперативными и боевыми возможностями», – сказал Ким Чен Ын. Он добавил, что программа оснащения ВМС ядерным оружием неукоснительно следует намеченному курсу.

    Развертывание корабля Choe Hyon состоялось после апрельских испытаний стратегических крылатых и противокорабельных ракет. За день до этого были утверждены планы по созданию новых военно-морских баз для расширяющегося флота страны.

    На недавнем заседании политбюро Ким Чен Ын призвал чиновников ускорить наращивание ядерного потенциала. Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке делает этот путь единственно верным для защиты государства.

    В течение следующих пяти лет Пхеньян планирует ежегодно строить по два надводных корабля, превосходящих класс Choe Hyon. В их числе крейсер водоизмещением 10 тыс. тонн, корабли сопровождения и подводные системы вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Военно-морской флот КНДР пополнился новым многоцелевым эсминцем «Чвэ Хен».

    Осенью северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о создании стратегической оси защиты морского суверенитета. Позже глава государства потребовал постоянно укреплять боеспособность флота для сдерживания внешних угроз.

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    24 июня 2026, 05:55 • Новости дня
    Пентагон впервые на высшем уровне испытал микроволновое и лазерное оружие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское высшее военное командование в первый раз оценило работу перспективных систем направленной энергии, предназначенных для уничтожения дронов, сообщают СМИ.

    Высшие чины Пентагона впервые наблюдали за применением лазерного и микроволнового оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Речь идет о мобильной установке LOCUST мощностью 20 кВт, разработанной компанией AeroVironment. Ранее эта система успешно поражала беспилотные аппараты с палубы американского авианосца.

    На развитие данной сферы в проекте бюджета на 2027 год заложено более 2 млрд долларов. Подобные технологии считаются недорогим средством противодействия дронам, однако пока не получили массового внедрения.

    За испытаниями наблюдали глава Пентагона Пит Хегсет и технический ведомства Эмиль Майкл, испытания проводились в Нью-Мексико.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США анонсировало размещение боевых лазеров на пяти военных базах.

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    24 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Армия США потребовала срочно создать дешевые ракеты-перехватчики

    Bloomberg: Армия США потребовала за год создать дешевые ракеты-перехватчики

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэн Дрисколл потребовал от оборонных компаний в течение года представить недорогие ракеты-перехватчики для систем ПВО, сообщает Bloomberg.

    К демонстрациям опытных образцов армия хочет перейти уже через шесть месяцев, а затем быстро начать закупки, передает Bloomberg.

    «Почти нигде в нашей системе закупок наши вредные привычки не проявляются так ужасно, как в запросах на решения по перехвату», – заявил Дрисколл.

    Он возглавляет курс администрации США на переход от исключительно сложных и дорогих систем к вооружениям, которые можно производить дешево и массово.

    В ходе войны в Иране США и Израиль истратили запасы перехватчиков Patriot стоимостью около 4 млн долларов за ракету, и восполнить их быстро не удается. Армия США решила обратиться к примерно 100 компаниям, от стартапов до крупных подрядчиков. Проект связывают с формированием рынка примерно из 25 стран для расширения производства и упрощения интеграции с американскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон после массового применения крылатых ракет Tomahawk против Ирана ускорил программы по созданию более простых и дешевых боеприпасов.

    Минобороны США решило закупить более 10 тыс. недорогих крылатых ракет в течение ближайших трех лет на фоне опасений из-за истощения арсеналов в конфликте с Ираном.

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    23 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин напомнил о попытках нацистской Германии выставить СССР агрессором

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов сравнил тактику гитлеровской Германии с современными действиями стран Запада.

    Российский лидер отметил схожесть исторических и современных методов работы западных стран против Москвы, передает РИА «Новости».

    «Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что даже после вероломного нападения 22 июня 1941 года гитлеровская Германия пыталась выставить Советский Союз и Иосифа Сталина агрессорами. По словам главы государства, подобные концепции до сих пор обсуждаются в некоторых квазинаучных кругах.

    Ранее Путин отметил усиление попыток переписывания истории Второй мировой войны.

    Глава государства на параде Победы напомнил о решающем вкладе советского народа в разгром нацизма.

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    23 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин сообщил о проверке тысячи образцов вооружений в боях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На торжественной встрече с выпускниками вузов силовых ведомств, прошедшей во вторник в Москве, президент Владимир Путин заявил о масштабных боевых испытаниях новой техники.

    По его словам, в минувшем году в реальных условиях было проверено свыше 1000 образцов вооружения и техники, передает РИА «Новости».

    «В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое, многое другое», – сказал российский лидер.

    Глава государства отметил, что с началом спецоперации произошло качественное развитие многих видов вооружений Вооруженных сил. Он добавил, что налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями, а созданный канал обратной связи позволяет собирать данные об эффективности оружия и учитывать оценки военнослужащих на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о тестировании более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники на линии фронта в 2025 году.

    На Параде Победы 9 Мая 2026 года Владимир Путин заявил, что российские специалисты создают и запускают в серию передовые образцы вооружения, опираясь на современный боевой опыт.

    В декабре 2025 года президент Путин на совещании по госпрограмме вооружения сообщил о кратном росте производства наиболее востребованных образцов вооружения по сравнению с 2022 годом.

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    23 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Ущерб от краж в магазинах Германии в 2025 году вырос до рекорда

    Der Spiegel: Ущерб от магазинных краж в Германии достиг рекорда в 4,3 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Потери немецкой розничной торговли из-за воровства в 2025 году достигли исторического максимума, превысив 4,3 млрд евро.

    Ущерб от краж в магазинах Германии в 2025 году вырос до рекордных 4,3 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. Эта сумма на 3,1% больше показателя предыдущего года. Потери розничной торговли растут уже четвертый год подряд.

    Большая часть ущерба, около 3,05 млрд евро, пришлась на кражи со стороны покупателей. При этом треть таких преступлений совершается организованными преступными группами. Сотрудники торговых компаний украли товаров на 910 млн евро, а работники сервисных служб – еще на 370 млн евро.

    За период с 2020 по 2025 год общий объем ущерба увеличился почти на 29%. Рост краж со стороны покупателей составил более 41%. Издание отмечает, что такая динамика отчасти связана с высокой инфляцией: потребительские цены выросли более чем на 20%, а продукты питания подорожали примерно на 35%.

    Ассоциация розничной торговли Германии призвала к более жесткому преследованию магазинных воров и улучшению оснащения правоохранительных органов. Ранее представители отрасли уже требовали снизить возраст наступления уголовной ответственности, который сейчас составляет 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году сумма ущерба от магазинных воров в Германии составила 3 млрд евро. Годом ранее число подобных преступлений в ФРГ возросло почти на четверть.

    Торговые компании в Литве из-за массового воровства также потеряли миллионы евро.

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    23 июня 2026, 21:46 • Новости дня
    Лидер АдГ Хрупалла призвал Мерца поддержать диалог Кошты с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу следует выступить в поддержку инициативы главы Евросовета Антониу Кошты по возобновлению дипломатических контактов с Москвой, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

    «Мы призываем Фридриха Мерца проявить лидерские качества», – заявил сопредседатель АдГ на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Политик добавил, что Мерцу следует начать смену политического курса и содействовать председателю Евросовета в открытии дипломатических каналов.

    Ранее СМИ сообщали о недовольстве крупных стран Евросоюза, в том числе Германии, предварительными контактами Кошты с Россией. Главе Евросовета пришлось оправдываться за свою инициативу на последнем саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о разногласиях на саммите ЕС из-за попыток наладить связь с Москвой.

    Политик назвал создание неформального канала связи необходимой базой для возможных мирных инициатив.

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    24 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Писториус призвал сделать НАТО более европейским

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо усиление европейской составляющей НАТО, чтобы сохранить стратегический союз Европы с США, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

     «Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом», – заявил он на Дне промышленности в Берлине.

    Во время выступления Писториус призвал страны Евросоюза «сосредоточиться на себе» и добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что цифровой суверенитет является лишь одним из направлений и отметил, что, по его словам, невозможно найти кредитную карту, не привязанную к американской системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в НАТО.

    Писториус заявил о предсказуемости решения США вывести пять тысяч военнослужащих из Германии и о сохранении тесного военного сотрудничества Берлина и Вашингтона.

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров увеличить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

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