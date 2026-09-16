На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
Захарова удивилась бешеной популярности шапок-ушанок на молодежном фестивале
Захарова рассказала о популярности шапок-ушанок на фестивале молодежи
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о популярности шапок-ушанок в цветах российского флага среди участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik провела экскурсию по стендам фестиваля в Екатеринбурге. Она отметила огромный интерес участников к традиционным головным уборам.
«Шапки в цветах триколора пользуются бешеной популярностью», – рассказала она. По словам дипломата, многие гости мероприятия предпочитают именно этот аксессуар, передает РИА «Новости».
Кроме того, Захарова показала зрителям лаковые расписные шкатулки и стенд с подвешенными неваляшками. Особое внимание она уделила дымковским игрушкам.
Дипломат высоко оценила идею организаторов разместить рядом с экспонатами QR-коды для получения дополнительной информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский актер Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на Международном фестивале молодежи.
Накануне Мария Захарова выступила на пленарной сессии форума с речью о семейных ценностях.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников проходящего в Екатеринбурге события.