  • Новость часаГенерала Шамарина осудили на семь лет по делу о крупной взятке
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    Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    17 апреля 2025, 12:51 • Новости дня

    Экс-глава нацбезопасности Польши назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне

    Польский генерал Козей назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящий саммит НАТО станет решающим для альянса, который придется буквально спасать от возможного распада, считает польский генерал Станислав Козей, ранее отвечавший за нацбезопасность республики.

    Основной задачей июньского саммита НАТО станет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши и экс-заместитель министра обороны генерал Станислав Козей.

    «Сегодня мы находимся в ситуации, когда НАТО необходимо спасать. Мы находимся между российским молотом и наковальней новой американской внешней политики. Без США НАТО не существовало бы», – заявил генерал Козей в эфире радиостанции RMF FM.

    Генерал подчеркнул, что вопрос о спасении союза в нынешнем формате станет ключевым на саммите 24-25 июня в Гааге, но есть и другие, в частности вопрос о том, удастся ли удержать альянс с его нынешними трансатлантическими связями или понадобится новая формула.

    «Возможно, нужно будет разработать новую формулу», – говорит генерал, подчеркивая, что после саммита лидеров НАТО его участники должны получить ответы на многие из вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

    До этого стало известно, что США рассматривают возможность передачи роли верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе другой стране.

    16 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Bild: Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался от сделки с Украиной на 50 млрд долларов, предложенной за поставку вооружения, пишет Bild.

    Как сообщает Bild, президент США отверг предложение сделки с Украиной на поставку вооружения на сумму в 50 млрд долларов, передает «Газета.Ru». Издание отмечает, что глава Белого дома не выразил желания поддерживать Киев, даже если получит взамен средства из фондов ЕС.

    «Трамп отклонил сделку на 50 миллиардов долларов. Он не хочет помогать Киеву даже в том случае, если получит взамен 50 миллиардов долларов из фондов ЕС», – сообщает немецкая газета.

    Согласно данным Bild, Украине срочно необходимы новые системы противовоздушной обороны. Однако американский лидер более заинтересован в переговорах, направленных на решение конфликта, чем в получении прибыли от поставок оружия Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    В марте профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    14 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал C-Span.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил Москве «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ». Трамп сделал это заявление в ходе общения с представителями прессы, трансляцию которого вел телеканал C-Span.

    Трамп не назвал точную дату дедлайна, отметив, что это связано с «дипломатической чувствительностью» вопроса. Он также заявил, что ожидает, что Россия и Украина предоставят «очень хорошие предложения» для прекращения боевых действий.

    В своей речи Трамп обвинил в начале конфликта экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он подчеркнул свою уверенность в том, что переговоры могут привести к мирному разрешению ситуации.

    Трамп заявил, что для решения о начале режима прекращения огня на Украине существует «психологический дедлайн».

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине.

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    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    16 апреля 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам

    Политолог Скачко: Переговоры по ресурсам Украины закончатся на американских условиях

    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ресурсная сделка будет подписана Вашингтоном и Киевом в ближайшее время. А выпавшая, по мнению президента США Дональда Трампа, прибыль компенсируется за счет других соглашений по использованию украинской инфраструктуры и земель, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США снизили требования к Украине о компенсации за помощь до 100 млрд долларов.

    «Если смягчение требований – это правда, а не вброс демократов, то придется признать, что Владимир Зеленский продавил Белый дом в переговорах по ресурсной сделке. Ему помогли позиция европейских союзников и тот факт, что президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение как можно скорее», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Киеву рано радоваться. Выпавшую, по мнению Трампа, прибыль США компенсируют за счет других соглашений по использованию не предусмотренных в ресурсной сделке логистических и инфраструктурных мощностей, трубопроводов, а также земельного фонда Украины. Другими словами – переговоры все равно закончатся на американских условиях», – считает собеседник.

    «Отмечу, что ресурсная сделка будет заключаться в отсутствие мирного соглашения. Как следствие, под российским контролем по мере движения линии фронта могут оказаться ресурсы, указанные в документе. Эти хозяйственно-юридические мины замедленного действия вынудят Киев и Вашингтон в дальнейшем договариваться с Москвой», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что США смягчили требования к Киеву по возврату долга за военную помощь с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов. Это произошло на переговорах по ресурсной сделке. Сумма близка к оценке самой Украины – 90 млрд долларов.

    Переговоры продолжаются, но стороны «очень, очень близки» к достижению согласия, сказал министр финансов США Скотт Бессент. «Подписание может состояться даже на этой неделе», – добавил он.

    США стремятся взять под контроль все будущие крупные инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине, включая нефть, газ и минералы, получив право вето на них в отношении других партнеров Киева. Соглашение затронет часть украинских железных дорог, портов и шахт. Также Штаты намерены получить контроль над трубопроводом Газпрома.

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    16 апреля 2025, 09:35 • Новости дня
    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь

    Bloomberg: США снизили требования к Украине о компенсации за помощь до 100 млрд долларов

    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку предоставленной помощи с 300 млрд до 100 млрд долларов, и предлагает сделку по разделению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов.

    США смягчили свои требования к возврату помощи Украине в ходе переговоров об экономической сделке, сообщает Bloomberg. После переговоров в Вашингтоне администрация Трампа снизила оценку объема помощи, предоставленной Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд до около 100 млрд долларов, что приближает ее к украинской оценке в более чем 90 млрд долларов.

    Администрация США стремится заключить с Киевом соглашение о разделе прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, включая минералы и инфраструктуру, в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов, предоставленных в помощь при предыдущем президенте Джо Байдене. Партнерское соглашение предусматривает право США на первую часть прибыли, перечисляемой в специальный инвестиционный фонд, контролируемый Вашингтоном.

    Украина отказывается признавать прошлую помощь США как долг и требует лучших условий соглашения. Белый дом и министерство финансов США не комментируют ситуацию. Однако представитель министерства финансов отметил, что технические переговоры были продуктивными, и выразил надежду на скорое завершение переговоров.

    Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Украина представила контрпредложение, и переговоры продолжаются. Он также выразил оптимизм по поводу возможного подписания соглашения уже на этой неделе. Трамп, на фоне вопросов о перемирии, обвинил Зеленского в продолжающемся конфликте на Украине, а его спецпредставитель Стив Уиткофф заявил о возможности улучшения отношений с Россией через коммерческие возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон отказывается продавать их Киеву. Министерство финансов США заявило, что соглашение между США и Украиной может быть подписано на этой неделе и стороны находятся на финишной прямой в переговорах.

    По мнению наблюдателей, острые комментарии Зеленского в адрес США и персонально Трампа все сильнее походят на откровенное хамство. Не так давно президент Украины намекал на то, что США слабы, а Трамп слабо реагирует на действия России. Теперь он обвиняет администрацию Трампа в том, что та подвержена «российским нарративам». Следом Зеленский снова пытается поставить Трампа в неудобное положение, призывая того посетить Украину. Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

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    15 апреля 2025, 11:43 • Новости дня
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские авиакомпании приостановили прием новых самолетов Boeing из-за введенных торговых тарифов между США и Китаем, что значительно усложняет поставки американских самолетов в Китай, пишет Bloomberg.

    Как сообщают источники, Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить прием новых самолетов Boeing в рамках торговой войны с США, передает Bloomberg.

    Власти Китая также рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить покупки оборудования и запчастей для самолетов у американских компаний.

    Подобные меры могут сильно повлиять на производственные и логистические процессы Boeing, учитывая, что около десяти самолетов Boeing 737 Max готовятся к поступлению в китайские авиапарки.

    В то же время Китай рассматривает возможность оказания поддержки авиакомпаниям, арендующим Boeing, чтобы компенсировать возросшие затраты.

    Ранее Bloomberg сообщил, что Китай начал использовать редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США.

    Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса в двусторонних отношениях.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем.

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    16 апреля 2025, 11:14 • Новости дня
    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%

    Белый дом сообщил о намерении повысить пошлины на импорт из Китая до 245%

    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намерен поднять пошлины на китайские товары до 245%, чтобы обеспечить национальную безопасность США, сообщает Белый дом.

    США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению Белого дома, новые пошлины будут ответной мерой на действия Китая.

    Администрация президента США объясняет, что это решение направлено на уравнивание условий международной торговли и укрепление национальной безопасности США. В прошлом американские пошлины на китайский импорт уже достигали 54%, но в ответ Китай ввел дополнительные тарифы в размере 34% на американские товары.

    Новая угроза поднятия пошлин до 245% может привести к дальнейшему обострению торговых отношений между США и Китаем.

    Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.

    Пошлины на китайские товары со стороны США достигли 145%. Пекин, в свою очередь, ввел ответные пошлины на американские товары.

    США не исключили возможность разрыва торговых связей с Китаем.

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    16 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Китай ограничил экспорт семи ключевых для США редкоземельных металлов
    Китай ограничил экспорт семи ключевых для США редкоземельных металлов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США, пишет Bloomberg.

    Китай ввел экспортный контроль на семь редкоземельных металлов, ответив таким образом на тарифы, наложенные США, передает Bloomberg.

    Эти металлы играют ключевую роль в технологиях и производстве мощных магнитов и считаются товарами двойного назначения из-за их использования как в гражданских, так и военных целях.

    Китай, обладая почти полным контролем над мировой переработкой редкоземельных элементов, усиливает свое преимущество в геополитической борьбе.

    По информации из источников, близких к исследовательскому агентству Project Blue, США почти не имеют возможностей для переработки этих металлов, что ставит их в уязвимое положение.

    Директор по исследованиям Project Blue Дэвид Мерриман отметил, что «эти продукты и элементы непосредственно влияют на развитие ключевых технологий и поддерживающих отраслей на других крупных рынках, что повышает рычаги влияния Китая в любых переговорах».

    Из 17 общепринятых редкоземельных металлов семь вошли в список ограничений Пекина, что затрагивает производство от смартфонов до ядерных реакторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене. В ответ Китай прекратил закупки самолетов и запчастей у Boeing.

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    16 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Трамп лично не допустил Маска на секретный брифинг в Пентагоне по Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Дональд Трамп распорядился отменить участие Илона Маска в тайном брифинге Пентагона по отношениям с Китаем, опасаясь связей предпринимателя с Пекином по линии технологий, пишет Axios.

    Президент США Дональд Трамп лично потребовал отменить брифинг о возможном обострении отношений США и Китая вплоть до войны, в котором собирался участвовать Илон Маск, пишет портал Axios.

    «Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что его там не будет», – процитировал Трампа  высокопоставленный чиновник в беседе с Axios.

    Совещание в Пентагоне по Китаю тайно планировалось 21 марта, однако Трамп узнал о мероприятии и присутствии на нем Маска, у которого бизнес и хорошие отношения с коллегами в Китае. Его присутствие на брифинге подобной тематики было бы неуместным, и Трамп потребовал не допустить Маска к обсуждению.

    После утечки данных о брифинге министр обороны США Пит Хегсет отстранил двух высокопоставленных чиновников Пентагона, Дэна Колдуэлла и Дарина Селника, в рамках расследования разглашения информации о сверхсекретном брифинге по Китаю.

    По словам одного из источников, Трамп заявлял, что не допустит конфликта интересов с Маском во время своего правления, хотя критики сомневаются в искренности его слов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

    Ранее Маск рисковал потерять влияние и покинуть администрацию Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.

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    16 апреля 2025, 11:38 • Новости дня
    Американист: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной

    Политолог Ярыгин: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной

    Американист: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сторонники Демпартии после речи экс-президента вновь испытали чувство разочарования. Они осознали, что Байден не является лидером ни на национальном уровне, ни даже на уровне партии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Так он прокомментировал первое после ухода из Белого дома публичное выступление экс-президента.

    «Первая после ухода из Белого дома публичная речь Джо Байдена оказалась провальной», – считает Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. По мнению собеседника, выступление экс-президента США было его собственной инициативой.

    «Дело в том, что у него личные счеты с Дональдом Трампом. Байден и раньше относился к республиканцу критически, сейчас же он лишь продолжает заочное противостояние. Поэтому свою речь он посвятил осуждению действий нынешней администрации», – пояснил эксперт.

    Ярыгин указал, что содержание выступления демократа – довольно общее: сетование на расовую несправедливость, критика подхода команды Трампа к увольнению госслужащих, к социальному обеспечению. Впрочем, Байден «выдал» несколько баек: в частности, рассказал, что ему не пришлось расти среди чернокожих. Кроме того, «старый добрый Джо» снова потерялся на сцене.

    «Республиканский электорат после такого лишь уверился: Трамп сменил на посту главы Белого дома того, кто вовсе не должен был занимать этот пост. Байден продемонстрировал, что не ориентируется в современных финансовых и государственных процессах», – отметил американист.

    По его оценкам, сторонники Демпартии после речи экс-президента вновь испытали чувство разочарования. «Они в очередной раз увидели, что Байден не является лидером ни на национальном уровне, ни даже на уровне партии. Экс-президент звучал неубедительно», – уточнил аналитик.

    Собеседник допускает, что после такого провала бывшего главу Белого дома попросят не принимать участия в публичных мероприятиях до промежуточных выборов в Конгресс. Ведь нынешнее выступление демократа способно губительно сказаться на образе политсилы, которая и так переживает непростые времена, считает эксперт. Он напомнил, что в Демпартии продолжается кризис элит.

    «По идее, вместе с Байденом на сцене должен был появиться «преемник», который, условно говоря, поднимет флаг Демпартии и возглавит ее к 2026 году. Но этого не произошло», – добавил Ярыгин. Впрочем, по его оценкам, шанс перегруппироваться и подготовиться к кампании у демократов еще есть.

    «Сейчас внутри партии происходит внутривидовая конфронтация элит. На мой взгляд, наиболее сильным кланом, который, скорее всего, и выдвинет своего кандидата в лидеры, окажется клан Барака Обамы. Вся их повестка будет сосредоточена ровно на том, на что сделал упор Байден. Речь не о новых инициативах, а о критике реформ Трампа», – заключил Ярыгин.

    Ранее Джо Байден впервые выступил с речью после ухода из Белого дома. Он назвал действия команды Дональда Трампа в отношении управления соцобеспечения деструктивными. «Посмотрите, что произошло сейчас. Меньше чем за 100 дней эта новая администрация натворила столько – нанесла столько вреда и столько разрушений. Просто захватывает дух, что это может произойти так скоро», – сказал экс-президент.

    Байден подверг республиканца критике из-за масштабного сокращения численности госслужащих. Политик ни разу не называл Трампа по имени, используя вместо этого слова «этот парень». Он также не упомянул напрямую главу департамента госэффективности Илона Маска, однако раскритиковал его работу.

    «Они следуют старой фразе из технологических стартапов – цитата: «двигайся быстро, ломай вещи». Они сначала стреляют, а потом целятся. И в результате получается много ненужной боли», – считает Байден. Представитель Белого дома Стивен Чунг резко раскритиковал экс-президента, заявив, что его «бессвязная речь» свидетельствует о его «слабом уме» и «быстром падении к новым минимумам».

    Некоторые демократы выразили сомнения относительно целесообразности возвращения экс-президента на политическую арену. Стратег Карен Финни подчеркнула, что его выступление может отвлечь внимание от критики в адрес Трампа за торговую войну с Китаем и введение тарифов. Байден покинул пост президента с одним из самых низких рейтингов одобрения, и часть демократов винит его в победе Трампа.

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    15 апреля 2025, 14:22 • Новости дня
    Дробницкий: Университеты становятся главным полем гражданского конфликта в США

    Американист Дробницкий: Трамп пытается вытравить идеологию ультралиберализма

    Дробницкий: Университеты становятся главным полем гражданского конфликта в США
    @ Charles Krupa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент США Дональд Трамп прекращением финансовой поддержки вузов пытается искоренить ультралиберальную идеологию в образовательной среде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее власти США заморозили финансирование Гарвардского университета.

    «Гарварду довольно сложно провести грань между пропалестинскими и антисемитскими выступлениями. Но конфликт связан отнюдь не с позицией университета по арабо-израильскому конфликту. Дело в том, что Дональд Трамп пытается вытравить из образовательной сферы идеологию либерального глобализма в его ультраформе», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он напомнил, что за это дело взялись, помимо Белого дома, также ФБР и Минюст. «Разнообразие, равенство и инклюзивность предполагают пропаганду ультралиберальных установок. Дело касается не только собственно образования, но и подготовки кадров, которые потом оказываются на вершинах американской политической иерархии, бизнеса и профессуры», – продолжил собеседник.

    «На фоне блокировки грантов Гарвард, судя по всему, надеется получить компенсации от богатых спонсоров за свою позицию. Я думаю, "Лига плюща" тоже будет придерживаться ранее звучавших призывов Барака Обамы не отдавать вузы трампистам, поскольку это главная кузница кадров для либерал-глобалистов. Образование становится одним из главных полей нынешнего гражданского конфликта в США», – подчеркнул аналитик.

    «К слову, на первом сроке Трамп не решился действовать жестко против "глубинного государства", в которое входят не только госаппарат, но и учебные заведения. Но чтобы победить сейчас, ему нужно выйти, что называется, за пределы правового поля. Американский лидер не склонен недооценивать угрозу», – указал политолог.

    Он отметил, что системные протесты со сносом памятников и BLM «зарождались в революционной среде студентов из благополучных семей». Повторения недавних акций стоит ожидать и сейчас, после решения Белого дома заморозить гранты университету. «Гарвард наверняка поддержат другие вузы, чтобы вместе найти форму сопротивления», – заключил Дробницкий.

    Ранее министерство образования США заморозило гранты для Гарвардского университета на 2,2 млрд долларов и контракты на 60 млн долларов из-за отказа вуза выполнять требование Белого дома о реформировании управления, прекращении программ инклюзивности, а также ограничения влияния ряда студентов, преподавателей и администраторов.

    Учебное заведение призывали ввести политику приема и найма на основе «заслуг», провести аудит профессорско-преподавательского состава и руководства на предмет их идеологических взглядов. Также от Гарварда потребовали запретить носить маски для лица во время митингов. Как отмечает Assosiated Press, решение могло быть направлено против пропалестинских активистов в кампусе.

    Президент университета Алан Гарбер заявил, что готов сотрудничать с администрацией в борьбе с антисемитизмом на территории кампуса, в частности ужесточая дисциплинарные процедуры, но последние требования он назвал неприемлемыми. Профессора вуза подали в суд на администрацию Белого дома, указав, что Трамп нарушает права на академическую свободу «в угоду политическим предпочтениям власти».

    По данным The New York Times, Вашингтон также приостановил гранты для Корнеллского и Северо-Западного университетов на общую сумму около 1,8 млрд долларов. В отношении обоих учебных заведений идут расследования, связанные с обвинениями в антисемитизме и расовой дискриминации.

    В начале апреля экс-президент США Барак Обама призывал граждан страны, студентов колледжей и сотрудников юрфирм противостоять политике Трампа. Спустя несколько дней в ряде городов прошли акции под лозунгом Hands Off («Руки прочь»). Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали: сейчас Штаты фактически запустили «цветные» технологии против самих себя.

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    16 апреля 2025, 12:22 • Новости дня
    Politico: Трамп разозлился на ЕС из-за поддержки Зеленского

    Politico: Трамп разозлился на Евросоюз из-за поддержки Зеленского

    Politico: Трамп разозлился на ЕС из-за поддержки Зеленского
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ЕС из-за поддержки президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

    Президент США Дональд Трамп был огорчен поддержкой Европейским союзом украинского лидера Владимира Зеленского после их встречи в Белом доме, сообщает Lenta.ru. Источники сообщили изданию Politico, что это недовольство привело к решению прекратить военную помощь Украине через 24 часа после инцидента.

    Зеленский, со своей стороны, заявил, что до мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине еще далеко, что также разозлило Трампа. В результате этого заявления и сопутствующей перепалки отношения между Трампом и Зеленским остаются напряженными.

    По словам некоторых представителей американской администрации, именно слова Зеленского стали триггером, вызвавшим резкую реакцию Трампа на союзников в ЕС, продолживших поддерживать украинского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, указывая на недостаток политической воли у западных партнеров.

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина неоднократно обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон настойчиво отказывается продавать их Киеву.

    Зеленский разозлил Трампа своими заявлениями о поставках вооружений.

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    15 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

    Украинские Telegram-каналы распространили ложную информацию, указывая, что президент США якобы установил дедлайн для российского лидера по прекращению огня на Украине, передает RT.

    На официальной трансляции из Белого дома, которую вел C-SPAN, действительно прозвучал вопрос от журналиста по поводу возможного дедлайна, однако Трамп не дал утвердительного ответа на этот вопрос.

    В эфире не прозвучали никакие заявления или подтверждения о подобных сроках со стороны президента США.

    Ни российская, ни американская стороны не подтвердили наличие какого-либо дедлайна на официальном уровне.

    Ранее сообщалось: Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

    Тем временем в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.

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    16 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп продлил запрет на стоянку и движение российских судов в американских портах еще на один год.

    Как говорится в документе Белого дома, который размещен в Федеральном реестре США, Трамп продлил действие чрезвычайного положения в отношении России, передает ТАСС. Он также продлил на один год чрезвычайные полномочия, касающиеся регулирования стоянки и движения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов.

    «Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», – сказано в документе.

    Ранее Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом.

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    15 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Нарышкин: НАТО усилило военные позиции у границы Калининградской области

    Tекст: Александра Юдина

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил об увеличении военных приготовлений НАТО на границе с Калининградской областью.

    По его словам, страны НАТО усиливают свои военные позиции на границе с Калининградской областью России, передает РИА «Новости».

    Нарышкин отметил, что этот процесс сопровождается ростом агрессивных устремлений по отношению к России и Белоруссии, причем данные действия проявляются в различных формах, включая скрытые методы деятельности специальных служб.

    В комментарии белорусскому телеканалу «Первый информационный» Нарышкин подчеркнул, что укрепление позиций стран НАТО происходит на границе не только с Калининградской областью, но и с Белоруссией. Он указал на то, что агрессия проявляется в различных формах, что свидетельствует о росте напряженности в регионе.

    Глава СВР также обратил внимание на то, что военные приготовления НАТО распространяются на разные границы, что может усугубить ситуацию в регионе и требует пристального внимания со стороны России.

    В начале 2025 года депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил обеспокоенность из-за передвижений военной техники НАТО вблизи Калининградской области.

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    16 апреля 2025, 05:43 • Новости дня
    Трамп велел Латинской Америке выбирать между США и Китаем

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что странам Латинской Америки во внешней политике «в какой-то степени» придется делать выбор между Вашингтоном и Пекином.

    У президента США в связи с отказом Панамы продлевать участие в китайской инициативе «Один пояс – один путь» спросили, должны ли государства Латинской Америки делать подобный выбор. «В какой-то степени да, возможно», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что год назад большинство надписей «там были на китайском». Он выразил сожаление, что канал был передан Панаме, а не остался под контролем США. Президент заявил, что в настоящее время США работают с Панамой, чтобы решить эту проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь». США угрожали вернуть себе контроль над Панамским каналом.

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