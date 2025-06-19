Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – это лжемессия, Даджаль, Антихрист – последний искуситель перед Концом света.0 комментариев
Самарские ученые испытали обновленный фотонный вычислитель
Ученые Самары испытали улучшенный фотонный вычислитель для видео
В Самарском университете представили усовершенствованный образец фотонного вычислителя, который обрабатывает видеоданные быстрее традиционных цифровых нейросетей за счет фазового ввода.
Ученые Самарского университета имени Королева усовершенствовали экспериментальный образец фотонного вычислителя, способного обрабатывать видеоданные в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей на базе традиционных полупроводниковых компьютеров, передает РИА «Новости».
В пресс-службе вуза отметили, что команда обновила конструкцию устройства, применив фазовый ввод оптического сигнала вместо традиционного амплитудного.
Профессор кафедры технической кибернетики Роман Скиданов подчеркнул: «В этой версии мы применили фазовый ввод оптического сигнала: оказалось, что он ничуть не хуже традиционного амплитудного, а по ряду задач даже намного лучше». По его словам, это позволило повысить энергоэффективность вычислителя примерно на 50%.
Благодаря новому подходу, из конструкции убрали некоторые элементы, связанные с обработкой интенсивности сигнала, что упростило устройство и снизило количество потенциальных ошибок. Это повысило точность распознавания примерно на 1%. Скиданов назвал этот результат значительным, отметив сложность повышения точности на столь высоком уровне.
В университете сейчас ведется сборка опытного образца фотонного вычислителя, который станет практически предсерийной версией. Технология может быть востребована для обработки гиперспектральных данных, требующих молниеносной скорости анализа больших объемов информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России решили собрать экспериментальный фотонный процессор.
В ядерном центре Сарова ранее разработали уникальный фотонный суперкомпьютер.