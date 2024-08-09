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В России решили собрать экспериментальный фотонный процессор
В России в августе начнется сборка экспериментального фотонного процессора
Сборка экспериментального образца российского фотонного процессора, обрабатывающего информацию в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей на основе традиционных полупроводниковых компьютеров, начнется в августе и закончится до конца нынешнего года, сообщил профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королева Роман Скиданов.
По его словам, создание экспериментального образца фотонного процессора находится сейчас в стадии корпусной сборки, изготовлены все основные элементы, и в августе начнется сборка, передает РИА «Новости».
Скиданов добавил, что решено применить в экспериментальном образце др лазер – диодного типа, поскольку он более компактный и обладает меньшей когерентностью.
«Насколько лучше – покажут будущие испытания и эксперименты. Завершить сборку и провести испытания планируется до конца 2024 года», – добавил он.
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