Повар-мигрант в Петербурге до смерти забил коллегу из-за салата на кухне

  • Новость часаПесков подтвердил взрыв у Крымского моста в результате атаки ВСУ
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    СВО повысила мировую популярность российского оружия
    Рар: Трамп и Мерц поспорят о России и «Северных потоках»
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    В Грузии критически снизилось доверие к Евросоюзу
    В Госдуме пообещали обратиться в СК в связи с похищением блогера в Москве
    «Искандер-М» уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    В Совфеде раскритиковали обращение Миронова о возврате смертной казни
    Скачко объяснил крупные перестановки в командовании ВСУ
    НАТО исключило вопрос членства Украины из обсуждения на саммите
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

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    4 июня 2025, 13:31 • Новости дня

    Повар-мигрант в Петербурге до смерти забил коллегу из-за салата на кухне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья избил своего коллегу из-за салата «Айсберг», сообщили в прокуратуре региона.

    Вечером 6 апреля у дома №89 по улице Бухарестской 30-летний обвиняемый избил коллегу ногами и кулаками по разным частям тела, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После этого пострадавший упал, ударился головой об асфальт и скончался на месте от полученных травм.

    Обвиняемый признался, что ссора началась после того, как потерпевший забрал его заготовку – салат «Айсберг». В ответ на это он предложил коллеге выйти на улицу для выяснения отношений. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

    Обвинение предъявлено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности».

    В апреле 2024 года мигрант напал на фельдшера в Московской области из-за отказа медика давать справку для поступления ребенка в детский сад.

    3 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    СК квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты

    Следствие квалифицировало подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракты

    СК квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты
    @ Дмитрий Радченко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате серии подрывов мостов в Брянской и Курской областях погибли семь человек, пострадали 113, включая детей. Происшествия квалифицированы как теракты, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    Факты подрывов железнодорожной инфраструктуры и мостов в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня квалифицированы как террористические акты, передает Telegram-канал СК. В результате атак сошли с рельсов пассажирский, товарный и диагностический поезда, что привело к гибели семи человек и ранениям у 113 пострадавших, среди которых есть дети.

    По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, теракты были тщательно спланированы исполнителями, действовавшими по указанию киевского режима, с целью нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

    «Террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», – заявила Петренко.

    В ходе начальных следственных действий изъяты части взрывных устройств, собраны вещественные доказательства, допрошены свидетели, потерпевшие и сотрудники ОАО «РЖД». Следствие продолжается при участии сотрудников ФСБ и МВД России для установления организаторов и исполнителей преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты обнаружили не сработавшую бомбу с примерно десятью килограммами пластиковой американской взрывчатки С-4 во время расследования подрыва железнодорожного моста под Брянском. Взрывчатку заложили за сутки до происшествия на двух участках железной дороги и опорах моста, общий вес составил четыре килограмма.

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    4 июня 2025, 08:06 • Новости дня
    Стало известно о поражении подразделения ВСУ с французами под Одессой
    Стало известно о поражении подразделения ВСУ с французами под Одессой
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного удара в Одесской области поражено подразделение, в составе которого находились до 50 украинских военных и французских наемников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара в Одесской области было поражено подразделение украинских военных и французских наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, «есть сведения о том, что в Одесскую область завезли неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям... Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело». Сообщается, что подразделение насчитывало до 50 человек.

    Кроме того, в Харькове ударами был разрушен цех по сборке беспилотников, а также поражен склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных. Лебедев уточнил, что прилет произошел в момент, когда склад был полностью заполнен, что привело к уничтожению оборудования и собранных моделей.

    Еще один удар был нанесен и по узлу логистики и складским помещениям украинских военных в подконтрольном ВСУ Херсоне. Координатор подполья подтвердил, что целью стали именно логистические объекты и склады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Харькове произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

    До этого подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Подполье также заявило об уничтожении цеха сборки ракет в Киеве.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 10:26 • Новости дня
    Стали известны подробности похищения блогера на Ярославском вокзале в Москве

    СМИ: Блогера Щепихина неизвестные насильно увезли на машине со спецсигналом

    Стали известны подробности похищения блогера на Ярославском вокзале в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на глазах очевидцев группа неизвестных силой затолкала блогера Арега Щепихина в багажник автомобиля у Ярославского вокзала, и его увезли, похищенный мужчина пока не обнаружен, сообщили СМИ.

    Инцидент произошел вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве, передает «Газета.Ru».

    Неизвестные мужчины схватили мужчину, силой затолкали его в багажник черного Mercedes с номерами АМР и спецсигналом и увезли в неизвестном направлении. Происходящее попало на видео, опубликованное в социальных сетях и Telegram-каналах.

    На кадрах видно, как четверо мужчин тащили сопротивлявшегося Щепихина через зал вокзала, не скрывая лиц, и погрузили его в машину. Пострадавший кричал: «Это не полиция!» и звал на помощь, однако никто из присутствующих, включая охрану, не вмешался. Очевидцы сообщили, что нападавшие были вооружены и говорили с кавказским акцентом, действовали уверенно, создавая видимость силовой операции.

    Позже Mercedes был задержан на Киевском шоссе, однако похищенного мужчину в салоне не обнаружили, сообщается в Telegram-канале Shot. Местонахождение похищенного остается неизвестным.

    Полиция начала проверку сообщений о похищении после появления видео в интернете, сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. О возбуждении уголовного дела не сообщалось. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», похищенным оказался бизнес-консультант и блогер Арег Щепихин. Предполагается, что он мог стать жертвой из-за своих высказываний в соцсетях, содержащих оскорбления в адрес мусульман и кавказских народов.

    Мать Щепихина заявила, что он тяжело воспринимал события в Нагорном Карабахе и после конфликта начал публиковать резкие высказывания, сообщается в Telegram-канале Baza.

    СМИ сообщают, что поводом для похищения могли стать именно провокационные ролики блогера, активно распространявшиеся в кавказском сегменте интернета. Следствие рассматривает похищение как совершенное группой лиц с применением насилия, с возможным мотивом мести. Официальные комментарии силовых структур по мотивам и организаторам пока отсутствуют.

    Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале в Москве.

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    4 июня 2025, 06:57 • Новости дня
    Львовская бригада ВСУ попыталась прорваться через границу России

    Tекст: Антон Антонов

    В попытках прорыва на территорию Курской области участвует 103-я отдельная бригада теробороны ВСУ из Львовской области, следует из данных некрологов.

    Связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» предположил, что на Теткинском и Глушковском направлениях 225 и 425 отдельные штурмовые полки ВСУ «были усилены штрафниками из сил территориальной обороны, отступившими на соседнем Сумском направлении».

    Штурмовая группа 225 ошп пыталась прорваться на территорию России из Бессаловки и северо-восточнее Будки, а штурмовая группа 425 ошп «пыталась просочиться из Павловки в Новый Путь». Часть украинских военных ликвидирована, остальные сбежали. Отмечается, что удары по ним наносились и в Сумской области Украины. Также были уничтожены члены украинской штурмовой группы на направлении Рыжевка – Теткино. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские войска продвинулись в Кондратовке и ее окрестностях, «продолжают зачистку приграничных лесных массивов и перемалывают переброшенные резервы противника в Юнаковке». Отражены контратаки ВСУ в районе Яблоновки и южнее села Горналь. Продолжаются «ожесточенные бои в Новониколаевке», где «Северяне» добились продвижения «в самом населенном пункте и его окрестностях».

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено пять штурмовых групп вместе с автомобильной техникой, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 40 на Тёткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» 3 июня освободили Андреевку в Сумской области.

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    3 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что западные страны несут ответственность за эскалацию конфликта, и выразил обеспокоенность ростом военных расходов в Европе.

    О высказываниях президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в интервью газете Le Monde сообщил ТАСС.

    Лула да Силва отметил, что бывший президент США Джо Байден во время своего правления говорил о необходимости уничтожить Россию. По словам бразильского лидера, Европа также изменила свою традиционную позицию и теперь поддерживает Вашингтон, расходуя миллиарды на перевооружение.

    «Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет», – заявил Лула да Силва.

    Он добавил, что западные страны также несут часть ответственности за ситуацию на Украине, несмотря на его собственное осуждение действий России. Лула да Силва подчеркнул готовность Бразилии поддержать переговоры между Россией и Украиной. Он напомнил, что в 2024 году вместе с КНР и 11 другими странами Бразилия предложила план мирного урегулирования конфликта.

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    3 июня 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ.

    Зеленский отметил, что Драпатый на новой должности сосредоточится на «боевых вопросах» фронта, передает ТАСС.

    Вопрос о новом командующем Сухопутными войсками пока остается открытым. Зеленский подчеркнул, что задачи по подготовке, тренировке и изменениям в военкоматах будет выполнять «другой человек».

    Глава оборонного ведомства Рустем Умеров сообщил, что решение о назначении нового командующего будет принято в ближайшее время,  и это решение связано с необходимостью усиления ВСУ на фронте.

    Кроме того, из указов Зеленского следует, что командующим десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка стал Олег Апостол, а силы беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского возглавил Роберт Бровди. Сухаревский будет заместителем командующего оперативным командованием «Восток», а Скибюк – заместителем начальника генштаба ВСУ. Александр Белоус уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Причины кадровых перестановок в документах не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Драпатый объявил о сложении с себя полномочий и подал рапорт об отставке. Это произошло на фоне российского удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

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    3 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    В Крыму заявили о вражеской активности у побережья полуострова
    В Крыму заявили о вражеской активности у побережья полуострова
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вблизи крымского побережья зафиксированы признаки активности противника, также сопровождающиеся усилением информационных атак в медиапространстве.

    Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков сообщил в Telegram-канале о зафиксированной «вражеской активности» у берегов Крыма. По его словам, действия противника сопровождаются масштабной информационной атакой, в рамках которой в медиа активно распространяются недостоверные сведения.

    «Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», – отметил Крючков в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сбили несколько украинских беспилотника самолетного типа утром над территорией Крыма.

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    3 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    Движение по Крымскому мосту временно приостановили
    Движение по Крымскому мосту временно приостановили
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Крыму автотранспорт временно остановили на Крымском мосту, о причинах ограничений не сообщили, водителей на объекте призвали соблюдать спокойствие.

    Ограничение движения автотранспорта по Крымскому мосту ввели временно, передает РИА «Новости». Информация о закрытии появилась в 15:23 мск в Telegram-канале оперативного инфоцентра, причины перекрытия не уточнили.

    Граждан, находящихся на мосту и в районе досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Власти просят внимательно следить за официальными сообщениями и планировать поездки с учетом введенных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сбили три украинских беспилотника самолетного типа утром над территорией Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов подверг резкой критике слова Владимира Зеленского о статусе Крыма и новых регионов. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после более чем трехчасовой приостановки.

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    3 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Активы издателя «Мира танков» обратили в доход государства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таганский райсуд Москвы наложил запрет на деятельность издателя «Мира танков» – компании «Леста», ее активы по решению суда обращены в доход России.

    Суд удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры, запретив деятельность ООО «Леста», ООО «Леста геймс эдженси» и ООО «Леста геймс Москва», передает ТАСС.

    Также 100% долей этих юридических лиц обращены в доход России. Решение вступает в силу незамедлительно.

    Ранее Генпрокуратура затребовала признать объединение владельцев компании «Леста» и Wargaming экстремистским и передать государству их доли в бизнесе.

    В 2022 году студия Lesta Games получила от Wargaming контроль над развитием российских и белорусских версий игр весной 2022 года, а популярные проекты World of Warships и World of Tanks сменили в России названия на «Мир кораблей» и «Мир танков».

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    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    3 июня 2025, 14:59 • Новости дня
    МК: Подростки устроили стрельбу по одноклассникам в Новой Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новой Москве группа подростков выследила и обстреляла двух сверстников у детской площадки, одна из жертв получила огнестрельное ранение шеи, сообщает «Московский комсомолец».

    Инцидент произошел 2 июня в Новой Москве, трое подростков в возрасте от 12 до 15 лет на протяжении месяца выслеживали двух 12-летних одноклассников из-за их внешнего вида и увлечений, пишет «Московский комсомолец».

    Когда школьники гуляли возле детской площадки, хулиганы открыли по ним стрельбу из оружия. Одна из железных пуль попала подростку в шею, еще две задели руку и ногу. Второй мальчик не пострадал. Раненый семиклассник не сразу признался родителям о происшествии, но очевидцы вызвали экстренные службы.

    Пострадавший был госпитализирован и прооперирован для удаления пули из шеи. Его жизни ничего не угрожает, в ближайшее время он начнет работу с психологами. Правоохранительные органы пытаются установить источник оружия и выясняют детали случившегося.

    По показаниям родственников, угрозы со стороны подростковой группировки продолжались не один месяц и выражались не только в переписке, но и в реальных стычках. В школе профилактические беседы с детьми не проводились, сообщают родные пострадавшего.

    В апреле в электричке в Подмосковье группа подростков распылила газовый баллончик и применила нож и молоток против троих пассажиров, два человека получили травмы.

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    3 июня 2025, 22:55 • Новости дня
    Фигурантку дела о жилсертификате в Мытищах заподозрили в новом мошенничестве

    Tекст: Антон Антонов

    Открыто еще одно уголовное дело против жительницы Мытищ, ранее подозреваемой в попытке мошенничества при получении жилищного сертификата на 24 млн рублей, сообщил СК.

    Следствие считает, что подача административного иска жительницей Мытищ о признании незаконным аннулирования сертификата является новой попыткой завладеть государственными деньгами мошенническим способом, сообщил СК в Telegram.

    Следственными органами возбуждено еще одно уголовное дело. В рамках расследования из суда были истребованы документы, представленные подозреваемой и ее представителем. Кроме того, в Мытищинский суд были поданы копии материалов уголовного дела, которые, по версии следствия, подтверждают незаконность получения жилсертификата.

    СК сообщал, что уголовные дела о халатности и покушении на мошенничество вновь возбуждены также в отношении экс-замглавы администрации Мытищ из-за выдачи сертификата уроженке Центральной Азии на сумму более 24 млн рублей. По данным следствия, сотрудники муниципалитета не проверили достоверность сведений о доходах членов семьи и не удостоверились в проживании 13 человек в квартире, часть которых отбывала наказание или училась за границей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мытищах задержали гражданку Таджикистана, которая получила 24 млн рублей на покупку жилья с помощью поддельных документов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение изучить ситуацию с предоставлением жилищной субсидии таджикской семье в Мытищах.

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    3 июня 2025, 14:44 • Новости дня
    Умер советский композитор Евгений Дога
    Умер советский композитор Евгений Дога
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На 89-м году умер народный артист СССР и Молдавской ССР, композитор Евгений Дога, сообщила депутат парламента Молдавии Наталья Довидович.

    О кончине музыканта сообщили депутат парламента Молдавии Наталья Довидович и местные телеканалы, передает ТАСС.

    Довидович выразила соболезнования словами: «Светлая память, Маэстро!».

    Евгений Дога был народным артистом СССР и Молдавской ССР, а его творчество охватывало широкую палитру жанров. Музыка Доги прозвучала более чем в 200 известных фильмах, среди которых «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Одиноким предоставляется общежитие», «Валентин и Валентина», «Королева Марго».

    Композитор являлся автором трех балетов, симфонии, ряда мюзиклов и квартетов. Исключительное место в его творчестве занимает песня «Мой белый город» – неофициальный гимн Кишинева.

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    3 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ

    Российские военные уничтожили украинский БЭК с помощью дрона «Ланцет»

    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский беспилотник нанес точный удар по украинскому беспилотному катеру, который был выведен из строя и остановлен на месте столкновения.

    Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер (БЭК) ударом дрона «Ланцет» при отражении атак ВСУ, передают «Известия».

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно попал в катер, после чего украинская техника остановилась и вышла из строя. Действия происходили в ходе боевых столкновений с украинскими силами.

    Ранее сообщалось о заявлении ВСУ об атаке на Крымский мост, несмотря на его гражданский статус. Напомним, во вторник дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром.

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    4 июня 2025, 01:27 • Новости дня
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

    «Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать (следующее) в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя (в ответ) другая сторона, вы не уверены», – приводит слова Келлога ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По его совам, Киев «предпринял именно это». Келлог сказал, что такого развития событий и стремится избежать Вашингтон. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят оказаться в ситуации, при которой повышенные риски приведут к расширению конфликта.

    Келлог также отметил, что недавние действия Киева продемонстрировали готовность украинских властей к активным инициативам на поле боя. Он считает, что подобные вылазки могут поднять риски до такого уровня, который, по его мнению, должен быть неприемлемым для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В трех последних регионах все атаки были отражены. «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – сообщило Минобороны.

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