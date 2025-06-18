The Guardian сообщила о возможном пропуске саммита НАТО Зеленским из-за Трампа

The Guardian: Зеленский может пропустить саммит НАТО из-за Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

Газета The Guardian сообщила, что Владимир Зеленский может пропустить предстоящий саммит НАТО в Гааге, так как не получил гарантий присутствия президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Британское издание ссылалось на неназванных чиновников на Украине, которые отмечают разочарование Киева после того, как Трамп не встретился с Зеленским на недавно прошедшем саммите G7 в Канаде.

В материале издания говорится, что во властных кругах Украины растут опасения, что страна может остаться вне поля зрения президента США. После завершения саммита G7 Зеленский, как пишет The Guardian, выглядел расстроенным из-за отсутствия личного контакта с американским лидером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отменил запланированную пресс-конференцию во время визита в Канаду после того, как президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7.

Сообщалось, что Зеленский просил западноевропейских партнеров выделить ежегодную поддержку на сумму 40 млрд долларов.

Между тем лидеры стран G7 на саммите в 2025 году не смогли согласовать единую декларацию по Украине.