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    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

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    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    15 комментариев
    18 июня 2025, 09:10 • Новости дня

    Зеленский уехал из Канады после срыва встречи с Трампом на G7

    Зеленский отменил пресс-конференцию и досрочно уехал из Канады с саммита G7

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский отменил запланированную пресс-конференцию в ходе визита в Канаду после того, как президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, сообщило украинское издание The Kyiv Independent.

    Украинское издание сообщает, что пресс-конференция Владимира Зеленского, которая должна была пройти в рамках его визита в Канаду, была отменена после того, как президент США Дональд Трамп преждевременно покинул саммит G7, передает ТАСС.

    Отмечается, что Зеленский также решил прервать свой визит в Канаду и не встретился с журналистами в городе Калгари. По имеющейся информации, он уже вернулся на Украину.

    Ранее Владимир Зеленский просил у западноевропейских партнеров денег на ежегодную поддержку Украины в размере 40 млрд долларов.

    Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи и надеется обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом на полях саммита G7, однако американский лидер досрочно покинул мероприятие.

    Дональд Трамп сообщил, что его досрочный отъезд с саммита G7 связан с более серьезной причиной, а не работой по прекращению огня между Ираном и Израилем.

    Политолог Вадим Трухачев назвал досрочный отъезд Трампа с саммита G7 пощечиной Зеленскому.

    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

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    17 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева

    «РВ»: Целями российских ударов по аэропорту Киева могли стать комплексы Patriot

    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары по аэропорту Жуляны, где, предположительно, находились американские комплексы Patriot, сообщили военкоры.

    Российские военные ночью атаковали международный аэропорт Жуляны в Киеве беспилотниками «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По данным военных корреспондентов, целью ударов могли быть американские системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на территории аэропорта, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В результате атаки в Жулянах произошли мощные взрывы и пожары, аналогичные возгорания зафиксированы и в других районах Киева. По словам очевидцев, в городе звучали сирены и работала система ПВО. Военкоры отмечали, что сначала были применены дроны, затем по объекту нанесли удар ракеты «Кинжал». Спустя несколько часов были зафиксированы новые удары по аэропорту.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», атаке подверглись также Борисполь и другие военные объекты. Военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что Черноморский флот России запускал по территории Украины крылатые ракеты «Калибр», а авиация Воздушно-космических сил применяла «Кинжалы».

    Украинские власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что минувшей ночью под обстрелом оказались 27 локаций в разных районах столицы. Он отметил, что на местах работают все экстренные службы и призвал граждан соблюдать ограничения. Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что российские военные выпустили по городу 175 беспилотников и более 14 крылатых ракет, среди которых были и баллистические.

    Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    18 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

    «Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.

    Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.

    «Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.

    Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

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    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    6 комментариев

    Комментарии (31)
    17 июня 2025, 10:51 • Новости дня
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    @ Oleksii Chumachenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Военный конфликт на Украине постепенно превращается в затяжное противостояние, и теперь западным странам приходится столкнуться не с победой Киева, а с мировым соглашением о прекращении боевых действий, пишет Politico.

    Издание указывает, что длительная и истощающая фаза конфликта на Украине вынуждает западных политиков переосмысливать изменение поддержки Киева. На Западе все чаще признают: масштабная военная победа Украины становится маловероятной, несмотря на значительные финансовые вложения и военную помощь, передает Politico.

    Эксперты отмечают, что конфликт оказался затяжного характера. При этом, по данным украинского Минобороны, более 30% призывников не вышли на службу, а снижение мобилизационного возраста до 25 лет не решило проблему нехватки кадров. Кроме того, демографическая и экономическая ситуация усугубляется, а политическое разногласие и коррупция вызывает нарастающее раздражение в Киеве.

    Аналитики отмечают, что Россия в то же время смогла перестроиться на военных рельсах и обогнать Запад по производству боеприпасов.

    В статье сообщается, что на недавних мировых переговорах в Стамбуле стороны продемонстрировали значительные разногласия: Киев предложил 30-дневное продолжение огня, Москва – два-три дня для эвакуации погибших.

    Эксперты считают, что западным лидерам предстоит определиться – продолжать поддерживать Украину без ограничения или искать варианты замораживания конфликта.

    Такой компромисс, как отмечают аналитики, может означать сохранение контроля над текущими территориями, обеспечение международных гарантий безопасности вне границ НАТО и поэтапные международные отношения, сопровождающиеся экономической и гуманитарной поддержкой.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 июня 2025, 20:44 • Новости дня
    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ

    Глава сельсовета в Белгородской области погиб при атаке дрона на его автомобиль

    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ
    @ Администрация Гончаровского сельсовета

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки украинского дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области погиб глава Гончаровского сельского совета Александр Гаркавенко.

    Дрон ВСУ целенаправленно атаковал легковой автомобиль, в котором находился Гаркавенко, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Инцидент произошел в Ракитянском районе недалеко от села Борисполье. Полученные ранения оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее при обстреле украинскими военными города Шебекино в Белгородской области погиб мирный гражданин. А в Кременной ЛНР в результате атаки дрона ВСУ погибли два жителя.

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    17 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС Россиии нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области и Запорожье.

    Поставленная цель ударов была достигнута. В итоге все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее были названы цели российских ударов по аэропорту Киева.

    Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    17 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Reuters узнало о выводе войск США еще с двух баз в Сирии

    Reuters: США стали выводить войска с еще двух баз в Сирии

    Tекст: Ирма Каплан

    Американское руководство вывело войска еще с двух баз на северо-востоке Сирии, что ускорит сокращение численности войск и может спровоцировать возрождение террористических группировок в регионе, передает Reuters.

    Американские власти вывели своих военных еще с двух баз на северо-востоке Сирии, как обнаружили репортеры Reuters.

    По их данным, две базы США, которые они посетили на прошлой неделе, в основном заброшены, обе охраняются небольшим контингентом Сирийских демократических сил – курдской военной группировки, которую Вашингтон поддерживает в борьбе с Исламским государством (ИГ – запрещенная в России террористическая группировка) в течение десятилетия.

    «Камеры, используемые на базах, занятых возглавляемой США военной коалицией, были демонтированы, а колючая проволока на внешних периметрах начала провисать», – сообщается в материале.

    Курдский политик, живущий на одной из баз, сказал, что там больше нет американских войск. Охранники на второй базе заявили, что войска недавно покинули ее.

    Это первое подтверждение от журналистов того факта, что США вывели свои войска с баз Аль-Вазир и Тель-Байдар в провинции Хасака. Это довело число баз США в Сирии до четырех с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

    Администрация Трампа заявила в этом месяце, что сократит свое военное присутствие в Сирии до одной базы с восьми в тех частях северо-восточной Сирии, которые контролируются SDF. The New York Times сообщила в апреле, что войска могут быть сокращены с 2000 до 500 в ходе вывода войск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские военные вывели из Сирии около 500 военнослужащих и отказались от трех объектов, передав один из них курдским силам, сообщил представитель Пентагона саудовскому телеканалу Al Arabiya.

    Ранее сообщалось, что США планируют сократить воинский контингент в Сирии до 900 человек. Командование США в Сирии начало выводить спецподразделения с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан.

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    18 июня 2025, 05:25 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск Григория Лепса

    СБУ объявила певца Григория Лепса в розыск за поддержку СВО

    СБУ объявила в розыск Григория Лепса
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские власти объявили певца Григория Лепса в розыск, обвинив его в публичной поддержке спецоперации и обещании вознаграждения российским военным.

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российского певца Григория Лепса в розыск, сообщает РИА «Новости». По данным украинских властей, исполнитель был внесен в соответствующую базу в марте 2025 года.

    В начале марта ведомство заочно предъявило Лепсу обвинение из-за его публичной поддержки российской спецоперации на Украине. В СБУ отмечают, что поводом послужило обещание певца выплатить российским солдатам по миллиону рублей за уничтоженный танк ВСУ.

    «Лепс был объявлен в розыск 4 марта 2025 года», – уточнило агентство.

    Днем ранее, 3 марта СБУ предъявила артисту заочные обвинения в поддержке СВО и бойцов российской армии.

    СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения деятелям из России и преследует их, объявляя в розыск.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российской журналистке Ольге Скабеевой, ее обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и информационных манипуляциях.

    В конце марта СБУ заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. В том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны.

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    18 июня 2025, 04:21 • Новости дня
    FT узнала, чем Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7

    FT: Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7

    FT узнала, чем Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальные лица на саммите G7 заявили, что президент США Дональд Трамп был радушен во время дискуссий и принял участие в ужине с лидерами объединения после объявления о своем досрочном отъезде, но был момент с президентом Франции, когда Трамп резко высказался, пишет FT.

    Тогда Трамп публично осудил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот заявил, будто американский президент возвращается в Вашингтон, чтобы добиться «прекращения огня» на Ближнем Востоке.

    «Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, безусловно, не имеет никакого отношения к прекращению огня. Это гораздо больше. Намеренно или нет, Эммануэль всегда все понимает неправильно», – приводит слова Financial Times (FT).

    Издание добавляет, что еще три официальных лица, присутствовавшие на саммите G7, рассказали, как решение Макрона сделать символическую остановку в Гренландии по пути на саммит вызвало раздражение Трампа и способствовало его решению досрочно покинуть саммит.

    Во время визита на датский остров, который, по словам президента США, он хочет взять под контроль Вашингтона, Макрон сказал об угрозах Трампа: «Я не думаю, что это то, что делают союзники».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Трамп также призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. При этом он заявил, что инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и политолог Трухачев разбирались, почему досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому.

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    18 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Германии не исключили, что после завершения конфликта Украина сможет снова претендовать на вступление в ЕС и НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По его словам, тема членства Украины в ЕС и НАТО остается актуальной.

    «Украине предложили стать членом Европейского союза. Процесс запущен. Членство НАТО не снято с повестки дня, но в настоящий момент оно не может быть темой для обсуждения, поскольку страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», – приводит слова Мерца в интервью телеканалу ARD ТАСС.

    Он добавил, что в долгосрочной перспективе, все возможно.

    Мерц также заявил, что на саммите G7 старался уговорить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России, чтобы «убедить помочь закончить эту войну».

    Немецкий канцлер считает, что разрешить украинский конфликт можно только за счет усиления экономического давления на Россию. И сделать это должны США, так как Китай делать этого не будет, заявил Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.


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    18 июня 2025, 01:11 • Новости дня
    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов
    @ Darryl Dyck/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский просил у западноевропейских партнеров денег на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

    «Важно обеспечить 40 млрд долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины – для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США», – написал он.

    При этом Зеленский просил о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и финансировании производства беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается Киев, передает ТАСС.

    Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7, однако Трамп досрочно покинул саммит, поэтому Зеленский пишет в соцсетях о том, как Украина призывает Трампа «использовать свое реальное влияние» и положить конец войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах увеличить военную помощь Украине после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве. При этом Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном может привести к снижению западной поддержки Киева.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским.

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    18 июня 2025, 00:26 • Новости дня
    СМИ узнали о разногласиях в команде Трампа по участию США в конфликте с Ираном
    СМИ узнали о разногласиях в команде Трампа по участию США в конфликте с Ираном
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, сообщает CNN, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте нет, узнал CBS.

    По словам представителя Белого дома, встреча президента США Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась. Беседа продолжалась более часа. Это произошло в момент, когда президент взвешивал, стоит ли США вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном, сообщил CNN.

    Израиль попросил Соединенные Штаты занять чисто «оборонительную позицию» на фоне своего конфликта с Ираном, сообщил CNN посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

    За последние несколько дней в регион было переброшено более 30 американских воздушных заправщиков, чтобы подготовиться к возможности того, что Трамп решит приказать ВВС США помочь израильским истребителям дозаправляться при нанесении ударов по Ирану, сообщили CNN два источника, знакомых с этим вопросом.

    «Среди ближайших советников Трампа нет полного согласия относительно того, как действовать дальше», – передает CBS со ссылкой на источники.

    По данным телеканала, одной из возможных целей коалиции является Фордо, подземный объект по обогащению урана, который, как полагают, является ключевым для ядерной программы Ирана.

    Фордо находится почти на глубине 300 футов (91 м) под горой и защищен мощной системой противовоздушной обороны, считается наиболее вероятным местом для гипотетической программы ядерного оружия.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки размещения своей авиации.

    До этого США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток. А в Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

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    18 июня 2025, 02:57 • Новости дня
    Пушков предупредил Трампа о проклятии президентов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Военная операция Израиля против Ирана может стать войной американского президента Дональда Трампа, который не раз хвастался тем, что не начал ни одной войны во время пребывания в Белом доме, что может измениться, если он решит помочь Израилю и присоединиться, считает сенатор Алексей Пушков.

    Пушков подтвердил, что похвалы Трампа самому себе справедливы, он был исключением из всех президентов США после Джимми Картера.

    «Война против Ирана может, однако, стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США», – написал он в Telegram-канале.

    Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

    До этого США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток. А в Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

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    17 июня 2025, 11:58 • Новости дня
    Канадский премьер прервал пресс-конференцию Трампа на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Канады Марк Карни не позволил президенту США Дональду Трампу ответить на вопросы прессы после выступления на встрече «Большой семерки».

    По данным агентства, журналисты попытались пообщаться с Трампом, однако Карни прервал их попытки, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что собирается выступить в роли председателя G7, поскольку у них осталось несколько минут с президентом и его командой. После этого пресс-конференция была завершена по инициативе Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока и высмеял французского лидера Эммануэля Макрона.

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