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    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    11 комментариев
    19 июня 2025, 02:05 • Новости дня

    Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с главами мировых информагентств

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин завершил традиционную встречу с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума цитатой из Евангелия.

    Отвечая на вопрос о том, совершал ли он ошибки за 25 лет во власти, Путин сказал: «Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень», – передает ТАСС.

    Слова «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень» в Евангелии от Иоанна произнес Иисус Христ о грешнице, обращаясь к книжникам и фарисеям.


    18 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Песков объяснил необходимость встреч Путина с западной прессой

    Песков заявил о точности передачи слов Путина западной прессой при прямом общении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные СМИ при прямом общении с президентом России Владимиром Путиным не искажают его точку зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил: «Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают, и такое общение вполне оправдано».

    По его словам, разночтения возникают уже на этапе комментариев и переработки новостей комментаторами, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Россия приглашает представителей западных информагентств на встречи с президентом, чтобы донести точку зрения Москвы до западной аудитории. На таких мероприятиях также присутствуют журналисты из стран СНГ, восточных стран и стран коллективного Юга, однако крупнейшие западные агентства также получают приглашения.

    Ранее Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным.

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    18 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом был в субботу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, почему Трамп заявил, что разговор состоялся «вчера».

    Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что насыщенность политической жизни такова, что термин «вчера» может подразумевать несколько последних дней.

    Песков заявил: «Сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум». Фрагмент разговора опубликовал журналист в своем Telegram-канале.

    По словам пресс-секретаря, именно в этом контексте Трамп мог иметь в виду разговор с Путиным, который состоялся в субботу.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

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    19 июня 2025, 00:06 • Новости дня
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является стороной, поддерживающей Украину, в некоторых случаях – «соучастником» боевых действий, она не сможет быть хорошим посредником, так как «посредник должен быть нейтральным», заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную республику, также как и многие другие европейские страны, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», – сказал Путин.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он выразил сомнения, что Германия сможет «внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника».

    Путин отметил, что поставка немецких ракет Taurus не повлияет на ход конфликта на Украине, но в случае передачи ракет Киеву отношения России и Германии «совсем испортятся». При этом он подчеркнул, что речь идет об использовании «Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров бундесвера». «Вот тут, конечно, возникают большие вопросы», – сказал президент.

    «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Президент также подчеркнул, что контакты с Москвой прервали сами европейцы, поэтому они и должны делать шаги по их возобновлению, передает ТАСС.

    «Если господин федеральный канцлер (Фридрих Мерц) захочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты», – сказал Путин. Он отметил, что «года полтора назад – два такие разговоры с канцлером Шольцем, другими лидерами Европы носили регулярный характер».

    Путин также указал, что рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует. «Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то», – сказал он. По его словам, Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, Volkswagen и Porsche «погибают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    18 июня 2025, 23:37 • Новости дня
    Путин начал встречу с главами мировых информагентств

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит традиционную встречу с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

    Во встрече участвуют представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции. В частности, участниками встречи являются представители руководства азербайджанского государственного агентства «АзерТадж», белорусского агентства «Белта», телерадиокомплекса президента Казахстана, узбекистанского агентства УзА, передает РИА «Новости».

    Кроме того, во встрече принимают участие исполнительный редактор Reuters Саймон Робинсон, гендиректор Вьетнамского информационного агентства Ву Вьет Чанг, глава службы новостей немецкого DPA Мартин Романчик и гендиректор индонезийского агентства Antara Ахмад Мунир.

    На встрече присутствуют представители руководства испанского EFE, китайского информационного агентства «Синьхуа», Associated Press, турецкого Anadolu, французского AFP.


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    18 июня 2025, 17:22 • Новости дня
    Посол Бразилии объявил об отъезде из России

    Посол Бразилии Родриго Соарес сообщил о завершении работы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломат Родриго де Лима Баэна Соарес покинет пост главы бразильского посольства в России в течение ближайших недель после почти трех лет службы.

    Посол объявил о завершении своей миссии, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

    По его словам, эти недели являются для него последними на посту главы бразильской дипмиссии в России. «Последние недели я занимаю эту важную для меня должность», – заявил Соарес на ПМЭФ.

    Родриго де Лима Баэна Соарес занимает должность посла Бразилии в России с декабря 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил на Петербургском международном экономическом форуме меры по развитию экономики страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран во встрече с Путиным.

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    19 июня 2025, 01:35 • Новости дня
    Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться

    Tекст: Антон Антонов

    Крым, Донбасс и Новороссия вернулись в состав России в связи с желанием населения этих регионов, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что при продолжении боевых действий ситуация для Украины будет ухудшаться.

    «Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. Все это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации», – приводит слова Путина ТАСС. – «И, как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Она и ухудшилась для них (для Украины). Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще о двух субъектах теперь Российской Федерации, и Крыме, конечно».

    Как подчеркнул глава российского государства, в рамках международного права и Устава ООН Донецк и Луганск «приняли решение отделиться» от Украины. «Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части», – сказал Путин.

    Он указал, что Донецк и Луганск не были обязаны «спрашивать разрешение у центральных властей», поскольку есть «решение Международного суда ООН» по «прецеденту, созданному».

    «Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям», – напомнил он, отметив, что Запад «сам все своими руками сделал», когда давил на суд.

    Путин подчеркнул, что иной подход к ДНР и ЛНР неприемлем: «Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех не за счет других – вот ключевое звено».

    Он отметил, что Москва восемь лет воздерживалась от признания независимости ДНР и ЛНР, «терпела и пыталась договориться» с Киевом. «Восемь лет мы терпели, понимаете. Но людей-то жалко. Восемь лет там над ними издевались», – сказал Путин.

    Однако после того, как Киев отверг такую возможность, Москва признала ДНР и ЛНР, заключила с ними договор о взаимопомощи. «Они к нам обратились за этой помощью официально, и мы эту помощь оказывали», – сказал он.

    Он указал, что кризис отношений между Россией и Западной Европой начался не с Крыма, а с госпереворота на Украине, из-за которого в Европе «никто даже не чихнул», более того – западные страны содействовали госперевороту. Путин напомнил. что Франция, Германия и Польша были «гарантами» договоренностей между оппозицией и прошлыми украинскими властями.

    На Юго-Востоке Украины «люди не признали этот переворот». А Киев не стал договариваться с населением, решив использовать войска.

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    18 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что обсудил с Путиным посредничество по Ирану и Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

    По словам Трампа, разговор произошел накануне, передает ТАСС. В ходе беседы российский лидер предложил США свою помощь как посредника для налаживания диалога с Тегераном. Трамп подтвердил журналистам, что Путин действительно выступил с подобной инициативой.

    «Я с ним вчера беседовал. Он действительно предложил посредническую помощь с Ираном», – заявил Трамп в Белом доме. Американский президент также подчеркнул, что призвал Путина уделить первоочередное внимание посредничеству в отношениях между Россией и Украиной.

    Трамп добавил, что предложил сначала рассмотреть возможность посредничества по вопросам России и Украины, а затем уже возвращаться к ситуации вокруг Ирана, если это потребуется.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Кремль ранее сообщил о готовности России выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложил свои услуги для урегулирования конфликта.

    Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.


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    18 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидается встреча президента России Владимира Путина с представителями ведущих зарубежных агентств, включая представителей из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов подтвердил: «Будут, да». Об этом сообщает ТАСС.

    Мероприятие пройдет вечером в среду в формате «вопросы-ответы». Разговор будет посвящен ключевым вопросам внутренней и внешней политики России, а также главным событиям в мире, о чем ранее проинформировали в Кремле.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл официальный визит в Петербург проведением совещания по экономическим вопросам с ключевыми министрами и главой Центробанка.

    Накануне Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ.

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    18 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин начал рабочую программу в Петербурге с экономического совещания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл официальный визит в Петербург проведением совещания по экономическим вопросам с ключевыми министрами и главой Центробанка.

    Мероприятие состоялось в Константиновском дворце, передает ТАСС. В обсуждении приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и глава «Сбера» Герман Греф.

    После совещания Путин проведет встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Вечером состоится беседа с представителями мировых информационных агентств. В ближайшие дни у него запланировано еще несколько международных переговоров и выступление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

    Накануне Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ. Сообщалось, что российские и турецкие представители проведут переговоры на полях форума.

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    18 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Путин и Аль Нахайян высказали обеспокоенность конфликтом между Ираном и Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию, связанную с обострением ирано-израильского конфликта, отметив необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

    Телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном состоялся по инициативе эмиратской стороны, сообщает Кремль.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу резкого ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией между Ираном и Израилем, которая может привести к негативным последствиям для всего региона.

    Оба президента подчеркнули, что прекращение боевых действий и активизация политико-дипломатических усилий необходимы для урегулирования спорных вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

    «Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров», – говорится в сообщении.

    Стороны также выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между Россией и ОАЭ в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Президенты договорились продолжать личные контакты и взаимодействие на различных уровнях.

    Ранее министры иностранных дел России и ОАЭ провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе беседы стороны обсудили последствия силовой операции Израиля против Ирана. Главы внешнеполитических ведомств также уделили внимание вопросам региональной безопасности.

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    18 июня 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин обсудил с Руссефф создание цифровой платформы БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф акцентировал важность совместной работы по запуску новых цифровых финансовых инструментов.

    В ходе встречи обсуждались вопросы создания единой цифровой платформы для расчетов и инвестиций между странами БРИКС, а также расширение использования национальных валют в расчетах, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул важность усиления сотрудничества в цифровой сфере: «Есть вопросы, которые требуют особого внимания, имею в виду и расширение возможностей расчетов в национальных валютах и дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов и инвестиций». Он выразил уверенность, что Руссефф поддерживает такие инициативы, и надеется на совместную работу в этом направлении.

    Президент России поздравил Руссефф с переизбранием на пост главы банка, отметив, что за время ее руководства одобрено и профинансировано 120 проектов на 39 млрд долларов. Путин также отметил, что рад видеть собеседницу на Международном экономическом форуме в Петербурге.

    В марте бывший президент Бразилии Дилма Руссефф подтвердила, что ее кандидатуру единогласно поддержали члены Нового банка развития БРИКС и она останется на посту главы НБР.

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    18 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин на ПМЭФ обсудил с правительством меры по развитию экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин в рамках начала работы ПМЭФ уделил особое внимание вопросам повышения качества жизни граждан и совершенствованию социальной сферы России.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург и провел совещание по экономическим вопросам в рамках ПМЭФ, передает Telegram-канал Кремля. Он подчеркнул, что повышение качества жизни, развитие систем образования и здравоохранения, улучшение городов и поселков, а также решение экологических задач остаются главными приоритетами для страны.

    Путин отметил необходимость постоянной оценки макроэкономических тенденций, учета внешних вызовов и анализа ситуации на мировых рынках.

    «Очевидно, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках», – заявил президент.

    Он добавил, что сейчас важно обсудить возможные законодательные новации и меры для корректировки и усиления экономического курса, а также развитие социальной сферы, регионов и страны в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где запланированы переговоры с иностранными лидерами.

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин открыл работу форума. Спикеры на рабочей сессии обсудили новую платформу глобального роста.

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    19 июня 2025, 01:03 • Новости дня
    Путин рассказал о своей внучке и ее воспитательнице из Пекина

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин впервые упомянул, что у него есть внучка, отметив, что девочка свободно общается по-китайски со своей воспитательницей из Пекина.

    «Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также сообщил, что его дочь сама решила учить китайский язык «еще в начале 2000-х годов». Решение было принято «до всех этих значимых и известных событий». «Просто потому, что ей так хотелось», – сказал Путин.

    Он указал на рост интереса к китайскому языку в России. Путин пояснил, что в этом вопросе российско-китайские отношения развиваются так же, как развивались бы отношения с любой страной «в случае расширения объема контактов и экономической активности».

    Путин отметил, что «необходимость в специалистах», владеющих соответствующим языком, появляется вместе с ростом экономической активностью. Такое уже происходило – с английским, немецким, а в XIX веке – французским, который «до сих пор считается языком дипломатического общения».

    Как отмечает ТАСС, ранее Путин упоминал только о своих двух внуках. При этом глава государства не называл имен и возраста детей, оберегая свою семью от публичности. Известно, что у обеих дочерей президента Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой есть дети.

    Недавно Путин рассказал, что что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль, однако они, понимая напряженный график главы государства, стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками.

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    19 июня 2025, 00:33 • Новости дня
    Путин заявил о способности России купировать угрозы со стороны НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не считает перевооружение НАТО угрозой, поскольку способна купировать все угрозы, которые могут возникнуть в связи с таким перевооружением, заявил президент России Владимир Путин.

    Об этом Путин заявил на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности», – приводит слова Путина ТАСС.

    Как подчеркнул глава российского государства, Россия «купирует все эти угрозы, которые будут возникать». В связи с этим он считает лишенными смысла «любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО».

    Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборону, сказал Путин.

    Напомним, НАТО утвердило планы крупнейшего усиления военных возможностей альянса. Министр обороны США Пит Хегсет призвал все страны НАТО выделять не менее 5% ВВП на оборону.

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    Пашинян зачищает Армению перед Турцией

    Сразу две громкие новости пришли из Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправляется с историческим визитом в Турцию, а один из богатейших людей страны, российский миллиардер Самвел Карапетян оказался под угрозой лишения собственности и даже уголовного преследования. Между этими событиями есть прямая связь. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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